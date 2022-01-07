Гороскоп на сегодня, 7 января 2022 года, для всех знаков зодиака

10:49, 07 янв 2022

Звезды сулят всем знакам удачную реализацию своих задумок. День удачен для любых финансовых манипуляций, за исключением покупок. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».







Овен

Овена сегодня могут наградить за его труды: это повышение от начальства, подарок от близких или другой приятный бонус. Сегодняшний день может стать для Овна началом светлой полосы в его жизни.



Телец

У Тельца может выдаться плохой день, если ситуация выйдет из-под его контроля. Звезды советуют ему браться только за те дела, в которых он уверен на все 100%.



Близнецы

Для Близнецов настало самое время заняться делом, которое они так давно откладывали: возможно, именно сегодня они получат поддержку, которой им не хватало. Близнецам настоятельно рекомендуется воспользоваться этим шансом.



Рак

Сегодня Рака могут настигнуть неприятности: на работе может возникнуть слух, который повлияет на его карьеру. Раку стоит прислушаться к этим сплетням и найти их источник, чтобы обезопасить себя в будущем.



Лев

Лев в этот день может разочароваться в собственном успехе, чему поспособствуют окружающие. Чтобы вам не казалось, что другие лучше вас, вспомните о своих достижениях – они помогут справиться с трудностями.

Дева

Деву в этот день не будет покидать чувство здоровой конкуренции – это подстегнет ее к новым свершениям, успешным проектам. А их результат станет известен только через некоторое время.



Весы

Окружающим покажется, что Весы в этот день будут постоянно провоцировать конфликты. Однако на самом деле сегодня у вас будет обострено чувство справедливости, и вы будете отстаивать правду любыми способами.



Скорпион

Скорпион сегодня особенно тонко будет чувствовать, куда «дует ветер». Это умение подстраиваться под любую ситуацию поможет вам далеко продвинуться в карьерном плане, так что не упустите свой шанс.



Стрелец

День прекрасен для любых начинаний Стрельца: сегодня вы смело можете попробовать любое занятие, которое боялись открыть для себя. Однако Стрельцу может помешать зависть окружающих – будьте осторожны.



Козерог

Козерогу сегодня особенно сильно захочется разнообразить свою жизнь. Не стоит сопротивляться порыву: можете отправиться в поход, завести новые знакомства, увидеть новый город.



Водолей

У Водолея в этот день могут возникнуть неожиданные финаносвые потоки: вам вернут давний долг, предложат хорошую подработку. Сегодня вы можете перейти на другую, более денежную должность – успех на вашей стороне.









Рыбы

Рыбы сегодня будут в приподнятом расположении духа: с таким настроем у вас будут легко получаться любые дела. За этот день вы успеете сделать гораздо больше обычного, при этом почти не устанете.





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