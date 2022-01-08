Гороскоп на сегодня, 8 января 2022 года, для всех знаков зодиака

10:02, 08 янв 2022

Гороскоп отличается спонтанностью и непредсказуемостью. Будьте заранее готовы к неординарным ситуациям. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».







Овен

Планы Овна в течение дня могут резко измениться – как по его вине, так и по вине окружающих. Однако если он сможет быстро сориентироваться, то такие перемены принесут ему только пользу.



Телец

Тельца сегодня одолеет апатия: звезды рекомендуют не сопротивляться этому. Немного передохнув, Телец возьмется за все дела с огромным энтузиазмом и компенсирует потери.



Близнецы

В этот день Близнецы могут смело рисковать в любых делах, удача будет на их стороне. Однако звезды предупреждают, что риск должен быть оправданным и обдуманным, иначе будут неприятности.



Рак

Рака сегодняшний день наделяет огромным потенциалом во всех сферах: у вас могут появиться способности, которые раньше дремали. При этом звезды настоятельно рекомендуют не суетиться.



Лев

Сегодня ситуация будет подталкивать Льва к неожиданным авантюрам – если игра стоит свеч, нужно решаться. Не забывайте, что просчет всех решений займет много времени, но действовать нужно сейчас.

Дева

В жизни Девы может возникнуть переломный момент – в этот день могут открыться новые горизонты, о которых вы раньше мечтали. Сидеть сложа руки однозначно не стоит: другого такого момента может не быть.



Весы

Сегодня перед Весами откроется возможность, которую они давно ждали. При этом перемены не будут очевидны: вам придется внимательно прислушиваться и присматриваться ко всему происходящему вокруг, чтобы не упустить шанс.



Скорпион

Скорпиону в течение дня придется постоянно импровизировать – перед ним будут возникать неожиданные задачи. Однако это поможет вам вырасти в карьерном плане.



Стрелец

День сегодня располагает к тому, чтобы Стрелец задумался о своем профессиональном росте: сегодня можно хотя бы составить план. Главное – начать предпринимать хоть какие-то шаги.



Козерог

Звезды рекомендуют Козерогу в делах сделать шаг назад: день не располагает к каким-либо решающим действиям. Это не бегство и не отступление, а лишь возможность взять передышку.



Водолей

Водолей может столкнуться с противоречивой информацией – что с ней делать, способен решить только он сам. Если сможете выпутаться из этой ситуации, уважение окружающих к вам вырастет.









Рыбы

Рыбы сегодня получат весьма заманчивое предложение, но звезды советуют не соглашаться сразу. Необходимо все тщательно взвесить и обдумать: вас могут обмануть.





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