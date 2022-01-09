Гороскоп на сегодня, 9 января 2022 года, для всех знаков зодиака

11:21, 09 янв 2022

Звезды гороскопа обещают успех тому, кто сможет управлять своими чувствами. Если вы хотите, чтобы день прошел позитивно, постарайтесь с самого утра держать себя в руках и не поддаваться эмоциям. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».







Овен

Звезды гороскопа советуют Овну взять небольшой выходной, выпасть из суеты и заняться собой. Делами заняться все равно как следует не получится, так что побалуйте себя.



Телец

Телец способен свести на нет любые возникающие разногласия. Даже если вокруг бушует ссора, он сумеет сохранить трезвый, ясный ум.



Близнецы

Близнецам будет труднее, чем обычно, проявлять организованность. Слово «надо» будет вызывать у них аллергию.



Рак

Рак может почувствовать в себе стремление стать частью какой-либо системы. Другими словами, он способен задуматься о своем месте в жизни и начать действовать.



Лев

Перед Львом может встать непростая задача. От того, как он с ней справится, будет зависеть многое: решения должны быть продуманы.

Дева

Неожиданные накладки способны раз за разом выбивать Деву из колеи. Однако, поддавшись эмоциям, она лишь сильнее накалит обстановку.



Весы

Звезды гороскопа предвещают Весам ветер перемен. Интересные новости, события или планы внесут в их жизнь разнообразие.



Скорпион

В гороскопе Скорпиона будут преобладать собранность, целеустремленность и деловой подход. В любой сфере жизни им будут руководить практичность и амбиции.



Стрелец

Стрельцу следует быть предельно осторожным в общении. Не исключены недопонимания и конфликты.



Козерог

Козерог в делах имеет все шансы ощутить себя хозяином положения. Он будет контролировать ситуацию, держа все ниточки в своих руках.



Водолей

Звезды гороскопа предупреждают Водолея о том, что он может почувствовать внутреннюю слабость и неуверенность в себе. Он будет испытывать это чувство в ответственных делах.









Рыбы

Рыбам не стоит доверять своей интуиции, даже если им покажется, что они отчетливо слышат ее голос. Увы, предчувствие окажется ложным.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram