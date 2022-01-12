Гороскоп на сегодня, 12 января 2022 года, для всех знаков зодиака

08:13, 12 янв 2022

Творческий подход к делам часто выручает. Благодаря ему вы не скучаете, даже если весь день приходится заниматься одним и тем же. Вероятны успехи в учебе. Вы легко запоминаете все, что может пригодиться вскоре или чуть позже. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».







Овен

Старайтесь следить за своим эмоциональным состоянием. Не позволяйте мелким происшествиям, досадным недоразумениям и нетактичным людям испортить вам настроение. Если вы не впадете в уныние, то сможете горы сдвинуть или, по крайней мере, добиться того, что прежде казалось почти невозможным.



Телец

Вам предстоит решить важный финансовый вопрос: на что потратить неожиданно полученные деньги. Имейте в виду, что тут лучше не торопиться. Не исключено, что время самых выгодных сделок и самых удачных покупок наступит чуть позже. Пока же можно навести порядок в делах, завершить то, что было начато раньше и исправить какие-то старые ошибки.



Близнецы

Будьте осторожны и берегите себя. Не стоит перетруждаться, брать на себя слишком многое – да и необходимости в этом нет. Гораздо полезнее быть внимательными, чтобы не упустить удачу, когда она сама будет идти в руки. Вспомните о старых идеях, которые прежде не удавалось осуществить. Сегодня у вас будет шанс успешно реализовать их.



Рак

Не падайте духом, если что-то идет не так. Это действительно не самый простой день. Могут возникнуть осложнения в самых разных делах, даже в тех, в скором успешном исходе которых вы не сомневались. Но все неприятности носят характер сугубо локальный, и вскоре пройдут, не оставив и следа.



Лев

Появляются отличные идеи, но реализовать их сразу не удается. Это обидно, но отказываться от задуманного не стоит. Позже вы обязательно вернетесь к этим замыслам – и с совсем другим результатом.





Дева

Благоприятный день для поездок. Они проходят весело и интересно, даже если вы отправляетесь в дорогу с исключительно деловыми целями и не в самом лучшем настроении. Чем дальше вы от дома и привычных маршрутов, тем проще познакомиться с интересным человеком и понравиться ему.



Весы

День щедр на позитивные эмоции. Вам нравится то, чем вы занимаетесь, даже если это самые простые и немного скучные дела. Приносят радость домашние заботы, украшение квартиры или дома, занятия кулинарией. Во все удается внести элемент творчества, новые идеи оказываются удачными.



Скорпион

В начале дня приходится торопиться и суетиться, бессмысленные разговоры отнимают массу времени и портят настроение. Многим представителям знака покажется, что окружающие то ли действительно совершенно бестолковы, то ли почему-то хотят показаться таковыми. Будет много споров; в большинстве из них вы одержите победу.



Стрелец

Благоприятный день для деловых встреч, обсуждения вопросов, касающихся долгосрочного сотрудничества. Не возникает проблем с тем, чтобы произвести хорошее впечатление на людей, если это нужно для вашей карьеры или бизнеса. Вы без труда находите нужные слова, подаете свои идеи в самом выгодном свете.



Козерог

Можно добиться успеха в работе. Особенно просто это там, где требуется не столько творческий подход, сколько внимание к деталям и безукоризненное исполнение обязанностей. Вы усидчивы, исполнительны, серьезны, не отвлекаетесь и не допускаете ошибок. Лучше иметь дело с документами, чем с людьми – будет меньше поводов для раздражения.



Водолей

Благоприятный день для работы. Вы хорошо ладите и с коллегами, и с начальством. Можно пробовать новые методы решения привычных задач, экспериментировать. Ваши необычные идеи удается быстро воплотить в жизнь. Если вы совершаете какие-то ошибки, то быстро замечаете и исправляете их.









Рыбы

В делах везет, и вы ловко этим пользуетесь. Возможно получение очень заманчивых предложений от людей, с которыми вы уже не раз сотрудничали. Хорошо заключать сделки, связанные с недвижимостью, договариваться о переезде. Даже в неоднозначных ситуациях вам удается найти решения, устраивающие всех.





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