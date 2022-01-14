Гороскоп на сегодня, 14 января 2022 года, для всех знаков зодиака

08:15, 14 янв 2022

Вечером будет возможность заняться чем-то довольно бесполезным, но приятным. Сейчас вы можете себе это позволить. Недостатка в позитивных эмоциях не будет. Не исключены хорошие новости издалека. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».







Овен

С точки зрения работы это не самый простой день, но добиться успеха все же можно. Помогают упорство и настойчивость; вы всегда готовы проявить эти качества. К тому же вы не боитесь действовать на свой страх и риск, это дает шанс опередить даже самых сильных соперников.



Телец

Во всем полагайтесь на интуицию, ее подсказки сегодня своевременны и точны. Именно благодаря им вам удается быстро разобраться в сложных и запутанных ситуациях, дать отличные советы тем, кто не может найти выход самостоятельно. Люди, которых вы сегодня поддержите, со временем станут настоящими друзьями.



Близнецы

Не паникуйте. Возникающие трудности не так значительны, как может показаться поначалу. Не ломайте голову над вопросами, на которые не можете найти ответов, просто отложите их решение до лучших времен – благо наступят они совсем скоро. Умение спокойно ждать избавит многих Близнецов от ошибок, которые часто становятся следствием поспешных решений.



Рак

Наступил подходящий день для того, чтобы сделать первые шаги к реализации самых смелых планов. Удача будет сопутствовать вам, какую бы сферу вы ни выбрали, требуется лишь одно – ваш неподдельный интерес к делу. Именно благодаря ему появляются отличные идеи. Будет шанс воплотить в жизнь то, что прежде казалось почти невозможным.



Лев

События развиваются медленнее, чем вам хотелось бы. Но огорчаться не стоит: с тем, что действительно важно, вы справитесь безукоризненно и вовремя. Постарайтесь как можно раньше определиться с приоритетами. Некоторые дела можно отложить на потом; это не будет иметь каких-то неприятных последствий.





Дева

На все, что происходит сегодня, вы реагируете очень бурно, особенно в первой половине дня. Хочется как можно быстрее справиться со всеми делами; неторопливые люди вас ужасно раздражают. Иногда это приводит к неприятным ситуациям. Например, вы начинаете сердиться на тех, кто ни в чем не виноват, ссоритесь с друзьями или другими близкими людьми.



Весы

Окружающие рассчитывают на вас, и вам это очень приятно. Радует возможность помочь тем, кто вам небезразличен, или просто восстановить справедливость, сделать мир немного лучше. Вы очень ответственно подходите ко всему, чем занимаетесь, поэтому избегаете ошибок.



Скорпион

Вы энергичны и решительны, это помогает справляться с решением самых разных задач, в том числе важных и сложных. Недоброжелатели уходят с вашего пути, понимая, что задерживаться на нем опасно. Сегодня вы предпочитаете не действовать самостоятельно, а привлекать добровольных помощников; такая тактика оказывается очень эффективной.



Стрелец

Насыщенный день. Вы сталкиваетесь с неожиданными трудностями, но это не повергает вас в растерянность. Напротив – чем сложнее задачи, стоящие перед вами, тем с большим энтузиазмом вы беретесь за их решение. При этом важно правильно оценивать свои силы, помнить, что даже для вас не все возможно. Способность вовремя отступить избавит вас от неприятностей.



Козерог

Этот день очень хорошо подходит для общения. Благодаря вам даже самые замкнутые люди становятся разговорчивыми, а хитрецы – честными и искренними (правда, ненадолго). Можно обсуждать и решать деловые вопросы. Однако стоит иметь в виду, что важные договоренности, достигнутые сегодня, позже могут быть скорректированы.



Водолей

Благоприятный день для работы. В деловой сфере влияние позитивных тенденций будет сильным с самого утра. Вы найдете союзников и единомышленников, с которыми будет очень приятно общаться и сотрудничать. Удачными будут рабочие поездки.









Рыбы

День начинается удачно. Утро подходит практически для любых занятий. Чем больше людей будет вокруг вас, тем лучше. Вы не устаете от общения, радуете и вдохновляете окружающих – и сами получаете от этого удовольствие. Новые знакомства могут положить начало каким-то необычным отношениям.





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