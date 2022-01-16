Гороскоп на сегодня, 16 января 2022 года, для всех знаков зодиака

10:35, 16 янв 2022

Гороскоп предполагает достижение различных целей. При этом можно использовать любые пути – в том числе и обходные. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».







Овен

У Овна возникнет потребность реализовать свой материнский (или отцовский) инстинкт. День располагает к тому, чтобы вывести свои отношения на новый уровень – принять решение создать семью или завести ребенка.



Телец

Телец в этот день будет особенно упорно пытаться доказать кому-то, что его мнение абсолютно правильное. Спорить окружающим с Тельцом сегодня просто бесполезно.



Близнецы

Сегодня Близнецы будут с особым рвением идти к своей цели, особенно если она предполагает улучшение финансового положения. Звезды в этом помогут Близнецам – можете смело реализовывать свои планы.



Рак

Раку в этот день непременно захочется убедить всех в своей правоте, однако зачем ему это нужно? Гороскоп советует потратить свое время на достижение реальных целей, а еще лучше доказать свою незаменимость начальству на работе.



Лев

Лев сегодня продемонстрирует неожиданную для него самого гибкость и дипломатичность. Впрочем, даже если вы согласитесь с оппонентом, вы это сделаете ради сохранения репутации, а поступите все равно по-своему.





Дева

День Девы может пройти в бесконечных спорах и бессмысленных обсуждениях. Так что сегодня Деве не рекомендуется сталкиваться с теми, от которых зависит ее положение в карьере и обществе.



Весы

Весы сегодня будут особенно активными и деловитыми – настолько, что вам даже захочется приобщить к своим делам окружающих. Однако стоит делать это аккуратно.



Скорпион

Скорпиону рекомендуется посвятить сегодняшний день общению с детьми – если у вас нет своих, то это могут быть родственники или дети друзей. Это наполнит вас позитивной энергией и принесет вам пользу.



Стрелец

Стрелец сегодня станет великим стратегом – для достижения целей вы будете способны даже идти по головам. При этом окружающим не рекомендуется отговаривать вас: они могут нарваться на неприятности.



Козерог

Козерог может почувствовать нерешительность, но это значит, что вы склонны тщательно обдумывать свои решения. Как только вы выберете для себя путь, ничто вас не сдвинет с достижения цели.



Водолей

Водолей может сегодня проявить мощное упорство, однако оно скорее найдет свое отражение в спорах. Стоит направить свою энергию в другое русло, иначе вы рискуете заслужить репутацию сварливого человека.









Рыбы

Рыбы сегодня будут особенно недовольны своим статусом – у них возникнет желание изменить ситуацию. День прекрасно подходит для того, чтобы реализовать желаемое: вы можете получить повышение.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram