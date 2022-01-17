Гороскоп на сегодня, 17 января 2022 года, для всех знаков зодиака

08:13, 17 янв 2022

В этот день можно достигнуть успеха в любой сфере жизни – любви, карьере, финансах. Решения, принятые сегодня, повлияют на вашу жизнь позитивно. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».







Овен

Сегодня Овен будет способен поддержать диалог абсолютно с любым человеком – будь то незнакомец или близкий человек. Беседы заставят Овна серьезно задуматься, а может быть, даже повлияют на его жизнь.



Телец

День не располагает Тельца к спешке: любые вопросы придется тщательно обдумывать. Впрочем, оно и к лучшему – сегодняшние решения будут судьбоносными, а цена за ошибку окажется большой.



Близнецы

Близнецы сегодня будут особенно решительными, рассудительными и уверенными в себе. Окружающим придется считаться с мнением Близнецов и находить компромисс при разногласиях.



Рак

День наделяет Рака огромным количеством деятельной энергии – сегодня любая сложность будет вам по зубам. У вас получится сделать шаг на пути к желанной цели, добиться чего-то, о чем вы давно мечтали.



Лев

Сегодня Лев может страдать от нападок окружающих: все будут пытаться бесцеремонно влезть в вашу жизни. Накопившееся раздражение в конце дня может выплеснуться в огромную ссору.

Дева

У Девы в этот день будет много новых идей и мыслей, с которыми захочется поделиться со всем миром. Однако рассказывать о чем-то всем не стоит: выберите одного слушателя и доработайте идею по его замечаниям.



Весы

Сегодня Весы будут постоянно злиться на окружающих: им будет казаться, что все то и дело ищут повод для придирок. На самом деле все совершенно не так – звезды советуют вам сконцентрироваться на себе.



Скорпион

У Скорпиона появится шанс столкнуться с чем-то новым и интересным, что может в будущем отразиться на вашей судьбе. Поэтому не стоит сидеть сложа руки, а лучше отправиться на поиски приключений.



Стрелец

Сегодня Стрелец может выслушать неприятные высказывания в свой адрес, причем кто-то выскажет их вам в лицо. Однако и сам Стрелец не промах: он сотрет в порошок любого, кто перейдет ему дорогу.



Козерог

Козерогу захочется вести дискуссии с первым встречным, причем в спорах обязательно будет необходимо доказать свою правоту. С этим ничего не поделаешь: такой у Козерога сегодня настрой.



Водолей

Водолей сегодня подойдет абсолютно к любому делу с серьезным настроем: будь то мытье посуды или рабочий проект. Такой подход может забрать всю энергию, поэтому расставьте приоритеты.









Рыбы

Рыбы сегодня смогут продемонстрировать свое превосходство окружающим, причем даже не по своей воле. Другие могут вам завидовать, но не волнуйтесь – это уже их проблемы.





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