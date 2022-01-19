Гороскоп на сегодня, 19 января 2022 года, для всех знаков зодиака

08:11, 19 янв 2022

Для вас сегодня не придвинется никаких проблем с энергией и умением концентрироваться. Физическое состояние вас не подведет и самочувствие будет на высоте, поэтому в этот день можно решать важные вопросы из различных отраслей жизни. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».







Овен

Действуйте решительно. Успех сегодня приходит исключительно к тем, кто готов идти к цели, ни перед чем не останавливаясь. Вряд ли удастся обойтись без споров. Вы выйдете из них победителем, но все же будете сожалеть, что потратили столько времени, доказывая свою правоту.



Телец

День будет насыщенным и довольно утомительным. Масса дел требует внимания, а отложить на потом или поручить кому-то можно лишь немногое. У другого человека на вашем месте обязательно испортилось бы настроение, а вы рады будете провести время с пользой.



Близнецы

Вы добиваетесь успеха благодаря поддержке близких людей. Они готовы взять на себя часть ваших забот, помочь справиться с теми делами, которые вас не особенно интересуют. Действуя в одиночку, вы добьетесь более скромных результатов. Вероятны успехи в учебе; вы быстро запоминаете все, что нужно, разбираетесь в сложных вопросах.



Рак

День противоречивый и неоднозначный, но очень интересный. Многие Раки сегодня получат опыт, который не раз пригодится им в будущем, или узнают нечто важное. Вы легко знакомитесь с людьми, находите, о чем поговорить даже с теми, кого видите впервые. Обаяние помогает в делах, но вы стараетесь не злоупотреблять добротой окружающих – им это кажется очень милым.



Лев

Вы верите в успех всех своих начинаний; именно это помогает преодолеть трудности и достичь нужных результатов. Союзники не меньше вашего заинтересованы в том, чтобы добиться поставленных целей; договориться о совместных действиях легко. Сотрудничество оказывается не только плодотворным, но и приятным – оно может положить начало долгой дружбе или романтической истории.

Дева

Не теряйте время напрасно. Сегодня многих целей можно достичь очень быстро – но для этого нужно начать действовать как можно раньше. Не ждите, что другие выполнят за вас сложную работу или возьмутся за решение ваших проблем. Делайте это сами – лучше вас все равно никто не справится. Возможны небольшие денежные поступления.



Весы

Будет возможность узнать много нового, но информацию придется добывать – вряд ли кто-то принесет ее вам на блюдечке и отдаст просто так. Ответы на многие вопросы не лежат на поверхности, удачные решения не всегда очевидны; в общем, умение идти к цели не только легкими путями вам сегодня очень пригодится.



Скорпион

Вы хорошо понимаете, к чему и почему стремитесь; вряд ли кто-то сможет сбить вас с толку или заставить совершить ошибку. Успех в работе приходит к тем, кто готов проявить настойчивость. Так что не отступайте перед первыми трудностями и старайтесь доводить все начатое до конца.



Стрелец

Не все идет по плану, день приносит массу неожиданностей. Другие разволновались бы, а вы радуетесь – ведь так гораздо интереснее. Будет шанс удивить окружающих своими талантами и знаниями. Те, кто прежде не замечал вас, станут более дружелюбными и заинтересованными в общении.



Козерог

Подходящий день для серьезной работы. Беритесь за то, что действительно трудно: сегодня вам по силам справиться с самыми сложными задачами. Вероятен успех в коммерческой деятельности, вы правильно распоряжаетесь деньгами. О решениях, принятых самостоятельно, не придется жалеть. Вы правильно оцениваете и сложившуюся ситуацию, и свои силы.



Водолей

Благоприятный день. Вы ловко справляетесь со сложными задачами, не оставляете без ответов даже сложные вопросы. Может повезти там, где вы всерьез не рассчитывали на успех. Важно быстро разобраться, что к чему, и не упустить свой шанс.









Рыбы

Вы сможете решить проблемы, над которыми долго размышляли. Появляются смелые и оригинальные идеи, а вместе с ними – уверенность в том, что реализация задуманного вам по силам. Очень сильна восприимчивость, вы по-настоящему чувствуете людей, которые вас окружают, догадываетесь обо всех их желаниях и стараетесь их исполнить.





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