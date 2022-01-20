Гороскоп на сегодня, 20 января 2022 года, для всех знаков зодиака

08:10, 20 янв 2022

Вероятны необычные знакомства. Люди, которых вы сегодня встретите, могут поделиться полезным опытом, рассказать о том, о чем вы прежде даже не догадывались. Не исключено, что полученная информация повлияет на ваши планы. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».







Овен

Спокойный день, отлично подходящий для того, чтобы заниматься какими-то простыми и привычными делами. Даже небольшие победы вдохновляют вас, помогают настроиться на покорение новых вершин. За новые дела вы беретесь с энтузиазмом и искренне радуетесь первым успехам, стараетесь как можно быстрее научиться всему, что может оказаться полезным.



Телец

Отличный день для общения с самыми разными людьми. Будет возможность получить ответы на вопросы, важные для вас, узнать верные ли решения вы приняли, не ошиблись ли в чем-то. Многие Тельцы придут к важным выводам, которые повлияют на планы представителей знака.



Близнецы

Не торопитесь. Начало дня может быть довольно неудачным, особенно для тех, кто привык быстро добиваться своего. Сейчас события развиваются довольно медленно, и с этим ничего нельзя поделать. Вскоре после полудня станет поинтереснее, наступит подходящее время для того, чтобы проявить инициативу или взяться за что-то новое.



Рак

На пути не возникнет непреодолимых преград. Часто добиться успеха оказывается гораздо проще, чем вы ожидали: обстоятельства складываются благоприятно, окружающие охотно помогают, а у вас вовремя появляются хорошие идеи. Легко дается даже работа, которую вы не любите и выполняете через силу. Может повезти в финансовых делах; некоторые Раки найдут способ заметно увеличить доходы.



Лев

Важно сохранять спокойствие: именно оно сегодня помогает вам достичь успеха. Пока другие нервничают и волнуются, совершают под влиянием эмоций одну ошибку за другой, вы действуете очень расчетливо и идете к цели. Понаблюдайте за своими соперниками: сегодня вы можете у них кое-чему научиться.

Дева

Спокойный благоприятный день. Его нельзя назвать особенно выдающимся, но в целом ситуация складывается неплохая – и вы сможете извлечь из нее пользу, если не побоитесь совершить какой-то необычный шаг. Эксперименты оказываются удачными, поскольку вы не рискуете там, где без этого можно обойтись, и рассчитываете больше на свои силы, чем на благоприятное стечение обстоятельств.



Весы

Нужно терпение. Без него вы вряд ли доведете начатое до конца, получите ответы на все вопросы, которые вас волнуют. Не исключены какие-то неудачные совпадения. Они не помешают осуществлению ваших планов, но могут стать причиной небольших досадных задержек. Не нервничайте: все сложится благоприятным для вас образом, если вы сами не создадите каких-то проблем.



Скорпион

Отличный день для того, чтобы начать борьбу за то, что для вас важно. Вы полны энергии, которую не хотите тратить напрасно; направить ее в конструктивное русло будет нетрудно. Старые знакомые дают хорошие советы, и вы всегда знаете, когда стоит к ним прислушаться. Возможны необычные деловые предложения. У некоторых Скорпионов будет шанс заняться работой, которая давно их интересует.



Стрелец

Важный день с точки зрения общения. Именно сейчас можно найти не только союзников, но и настоящих друзей, встретить тех, кто действительно будет понимать вас и разделять ваши интересы.



Козерог

День щедр на приятные события. Они радуют и вдохновляют вас. Чем сложнее задачи, стоящие перед вами, тем с большим азартом и энтузиазмом вы беретесь за их решение. Деловые отношения, начинающиеся сейчас, будут продолжительными и плодотворными. Удачными оказываются многие смелые эксперименты, необычные решения помогают быстро достичь успеха. Интуиция безошибочно подсказывает, когда можно рискнуть.



Водолей

Вы хорошо знаете, к чему стремитесь, и правильно оцениваете свои возможности. Это позволяет преодолеть возникшие преграды, не отвлекаясь на мелочи и не тратя попусту душевные силы. Вы сохраняете хладнокровие и спокойствие, даже если вас окружают вспыльчивые и эмоциональные люди. Хотя дел будет довольно много, у вас останется время и для отдыха, и для общения с друзьями.









Рыбы

Уже в первой половине дня вы почувствуете необычный душевный подъем. Не так важно, какие задачи будут стоять перед вами, необычные или рутинные; куда большую роль играет то, как вы беретесь за дела. Если вы проявите изобретательность, найдете нестандартные решения, то обязательно добьетесь успеха.





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