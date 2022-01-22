Гороскоп на сегодня, 22 января 2022 года, для всех знаков зодиака

09:52, 22 янв 2022

День благоприятен для любых поездок – от командировок до романтических путешествий. Смена обстановки радует и вдохновляет вас. У многих Овнов появятся отличные идеи, новые планы на ближайшее будущее. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп»







Овен

Многое зависит от того, удастся ли вам произвести правильное впечатление на окружающих. Для этого нужно просто вести себя естественно – ваше природное очарование сделает все остальное. Постарайтесь укрепить свои профессиональные позиции, не упускайте возможности показать, на что вы способны.



Телец

Отличный день, обещающий успехи в делах и приятное общение с людьми, которые вам дороги. Можно начать учиться чему-то новому: вы на лету усваиваете полезную информацию, быстро приобретаете необходимые навыки. Полезно посещать семинары и конференции, другие мероприятия, где можно встретить единомышленников.



Близнецы

События этого дня позволят если не достичь давно поставленной цели, то заметно приблизиться к ней. Вас есть за что похвалить, и окружающие непременно это сделают; всем комплиментам и приятным словам можно верить. Не исключено, что вы обнаружите у себя таланты, о которых прежде не догадывались.



Рак

Подходящий день для долгосрочного планирования, серьезных размышлений о будущем. Вам по силам найти выход из любой сложной ситуации, но порой для достижения цели приходится пойти на хитрость, и это не всегда вам нравится. Особенно переживать не стоит, ведь вы никому не навредите.



Лев

Необычный день. Вы способны на самые невероятные поступки. Ни стереотипы, ни давно существующие традиции, ни уговоры окружающих не помешают вам осуществить задуманное. Интуиция безошибочно подсказывает, когда стоит пойти на риск, а когда лучше проявить осторожность. Вы прислушиваетесь к подсказкам – и именно поэтому добиваетесь отличных результатов.

Дева

Дела идут хорошо. Можно позволить себе любые эксперименты и новые начинания, не сомневаясь в том, что результаты будут выдающимися. Удачными будут даже те ваши решения, которые поначалу никому не понравятся. Беритесь за реализацию задуманного – и вскоре все поймут, что вы не ошиблись.



Весы

Подходящий день для начала важных и сложных дел. Можно обращаться за помощью к проверенным союзникам: они не откажут вам и на этот раз, сделают все возможное, чтобы вы смогли реализовать свои замыслы. Не исключено начало плодотворного сотрудничества, благодаря которому перед вами вскоре откроются новые перспективы.



Скорпион

Неплохой день, который сложится тем удачнее, чем осторожнее вы будете себя вести. Он принесет приятные новости и перемены к лучшему. Порой непросто складываются отношения с близкими, но все разногласия можно преодолеть. Доверяйте своей интуиции: она не подводит вас, дает верные подсказки, когда дело касается личных отношений.



Стрелец

День будет интересным и подарит позитивные эмоции. Особенно хорошо он сложится для тех, кому давно хотелось чего-нибудь новенького. Неясные планы обретают форму, многие Стрельцы к тому же определяются со своими целями и приоритетами, понимают, на чем нужно сосредоточиться сейчас, а что можно отложить.



Козерог

Первая половина дня сложится удачно, особенно для тех, кто привык импровизировать и принимать решения на ходу: умение быстро ориентироваться в ситуации будет кстати. Благодаря своей изобретательности вы решите сложные задачи, с которыми не справились другие.



Водолей

День приносит много необычных встреч. Возможно, к вам явятся нежданные гости. В комфортной неформальной обстановке можно обсуждать любые вопросы – от планов на отдых до бизнес-проектов, над которыми вы в последнее время размышляли. Чем смелее ваши идеи, тем выше вероятность, что они встретят понимание. Но торопиться с реализацией задуманного не стоит, прежде нужно как следует все обдумать.









Рыбы

Плодотворный день, подходящий для решения организационных вопросов. Состояние финансовых дел стабильно, и вы можете позволить себе значительные расходы; некоторые Рыбы сделают очень удачные покупки. Чего в этот день делать не стоит, так это обсуждать и решать вопросы, касающиеся совместной собственности и деления имущества, уплаты налогов и алиментов.



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