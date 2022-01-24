Гороскоп на сегодня, 24 января 2022 года, для всех знаков зодиака

08:09, 24 янв 2022

Плодотворный день, отлично подходящий для решения любых задач. Вероятны выгодные сделки, но с заключением их лучше не торопиться: тщательно изучите все условия, посмотрите, нет ли других вариантов. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».







Овен

В первой половине дня будьте готовы к преградам в деловых контактах. Возможны задержки и ошибки при подписании деловых бумаг. Звезды будут неблагоприятно влиять на вашу деловую репутацию и на работу в целом. Если есть возможность, то постарайтесь сегодня найти время для отдыха. Возьмите отгул.



Телец

День приносит перемены к лучшему. Можно проявлять инициативу, начинать работать над какими-то новыми проектами: скорее всего, они окажутся успешными. Впрочем, и с завершением ранее начатых дел вы справляетесь хорошо.



Близнецы

Полезно участвовать в благотворительных мероприятиях, помогать тем, кто оказался в трудной ситуации. Устройте себе день позитивных эмоций. Радужное восприятие реальности повысит самооценку. На досуге займитесь домашними танцами или не поскупитесь на расслабляющий массаж.



Рак

День подходит для работы над совместными проектами. Нетрудно будет найти помощников, заразить окружающих своим энтузиазмом. Можно отправляться в поездки, в том числе – далекие и долгие. Вторая половина дня дает шанс решить какие-то важные личные или семейные проблемы, не упустите его.



Лев

В течение всего дня у вас будет невероятный пик активности. Но большую часть дел и важных мероприятий распределите на начало дня. Если вам вдруг придется выступать со своими инициативами, то проявите смелость. Благоприятный день для решения финансовых вопросов.





Дева

Сегодня вы проявите свою любознательность, у вас усилится интуиция. Только не все представители этого знака смогут высказать свои мысли. Кто-то окажется застенчивым и неуверенным в себе. Если намечаются несложные дела, то решите их в первую половину дня.



Весы

Первая половина дня запомнится финансовым успехом, ростом доходов. Вы не будете зависимыми от финансовых обязательств. Удачным станет кредитование, микрозаймы, оформление кредитных карт, оптимизация долговых обязательств. Вы прекрасно будете ладить с людьми, а особенно с коллегами по работе.



Скорпион

Вы достигните желаемого успеха в карьере, потому что проявите свою энергичность и уверенность в себе. Сегодня день от вас потребует молниеносной мобилизации энергетических сил. Восполнить энергетический баланс помогут занятия спортом и правильно сбалансированное питание.



Стрелец

Благоприятный день с деловой точки зрения. Вы справляетесь с массой разнообразных дел и почти не чувствуете усталости. Можно научиться чему-то полезному или получить информацию, которая вскоре пригодится. Не исключены неожиданные открытия, озарения.



Козерог

День подходит для общения с родственниками. Можно обсуждать любые вопросы, в том числе самые сложные и болезненные для всех. Во второй половине дня возможны приятные сюрпризы, неожиданные визиты друзей, а также любовные признания.



Водолей

Ожидается сложная обстановка на работе, но благодаря вашей коммуникабельности, вы сможете уладить все нестыковки. Вторая половина дня будет сопровождаться легкой усталостью, но в целом день принесет много полезного. Велика вероятность простудных заболеваний. Чтобы не заболеть, необходимы умеренные активные нагрузки, спокойное состояние духа, полноценный отдых.









Рыбы

Возможны неоправданные траты, есть риск потерять ценную вещь. В этот день лучше не заключать крупных сделок и не решать важных вопросов, касающихся денег: тут легко ошибиться. В целом день многообещающий, ведь предвидятся перемены в карьере. Возможно, руководство вам предложит новую должность.





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