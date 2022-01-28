Гороскоп на сегодня, 28 января 2022 года, для всех знаков зодиака

08:12, 28 янв 2022

Можно отправиться в далекое путешествие или просто побывать в каком-то новом месте. Не исключено, что вдали от дома вы сможете заключить выгодные сделки или получите интересные деловые предложения. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».







Овен

Преобладает влияние позитивных тенденций. Это отличный день для того, чтобы заниматься чем-то серьезным и важным. Какие бы цели ни стояли перед вами, вы двигаетесь к ним быстро, стараетесь ни на что не отвлекаться и не тратить время напрасно. Вас окружают союзники и единомышленники. Благодаря их поддержке удается добиться многого.



Телец

Благоприятный день для поиска союзников, начала сотрудничества, укрепления существующих деловых связей. Вы способны многих заинтересовать своими идеями и безошибочно выбираете именно тех, кто может помочь в осуществлении задуманного. Многие готовы поддержать вас, дать хорошие советы. Но принимать важные решения нужно самостоятельно.



Близнецы

Благоприятный день, позволяющий достичь целей, поставленных раньше. Скорее всего, легко это не будет; вам придется потрудиться, приложить усилия, сделать нечто необычное. Но жаловаться вы не станете, поскольку процесс окажется интересным, а результат превзойдет ожидания. К тому же сейчас можно получить опыт, который пригодится еще не раз.



Рак

Вряд ли стоит рассчитывать на грандиозные победы и кардинальные перемены к лучшему. Вы можете сделать нечто полезное и для себя, и для окружающих, но в обоих случаях речь скорее идет о первом шаге, начале большого дела, а не немедленном и окончательном успехе.



Лев

Звезды на вашей стороне, и жаловаться сегодня будет особенно не на что. Вы отлично ладите с самыми разными людьми, проявляете дружелюбие, но никому не позволяете злоупотреблять вашей добротой. Возможны необычные знакомства. Они произведут большое впечатление.





Дева

Многие суетятся и нервничают, а вы сохраняете спокойствие и уверенность в своих силах. Это дает огромное преимущество, позволяет добиться успеха там, где другие потерпели неудачу. Вы завершите то, над чем долго и усердно работали, и останетесь довольны результатом. Будет шанс исправить какие-то ошибки, допущенные раньше. После этого вы почувствуете себя гораздо увереннее и свободнее.



Весы

Действуйте решительно. У вас есть шанс достичь больших успехов! Сегодня звезды поддерживают тех, кто не боится брать на себя ответственность, действовать на свой страх и риск. Многое из того, чему вы научились за последние месяцы, вам сегодня пригодится.



Скорпион

Отличный день для работы. Многие дела, которыми предстоит заниматься, окажутся важными и интересными. Вы быстро учитесь новому, часто встречаете людей, чей опыт будет вам полезен. Можно укрепить старые деловые связи и обзавестись новыми.



Стрелец

День проходит довольно беспокойно. Приходится решать несколько задач сразу, причем некоторые появляются совершенно неожиданно. Нельзя сказать, что это вас радует: приятнее было бы сосредоточиться на чем-то одном, а не разрываться между несколькими делами, каждое из которых по-своему важно.



Козерог

У вас будет возможность приятно удивить окружающих своими талантами, умениями и знаниями Те, кто прежде сомневался в ваших способностях, поймут, что ошибались, и устыдятся. Дел будет много, но ни одно из них не покажется вам утомительным или особенно сложным.



Водолей

Будет много разговоров, довольно бессмысленных, но приятных. Это подходящий день для общения с теми, с кем прежде не удавалось ладить: сейчас достичь взаимопонимания будет просто. Вы часто догадываетесь о тайных желаниях окружающих, замечаете то, что другие стараются скрыть – и ведете себя очень деликатно.









Рыбы

Отличный день для поиска союзников и налаживания деловых отношений. Вы знаете, как заинтересовать других, понимаете, на кого можно рассчитывать, а с кем лучше не связываться. Не обманывает интуиция и там, где речь идет о личной жизни. Многое становится понятным, вы догадываетесь, как можно изменить ситуацию к лучшему.





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