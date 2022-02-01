Гороскоп на сегодня, 1 февраля 2022 года, для всех знаков зодиака

08:20, 01 фев 2022

Личные отношения складываются гармонично, но это заслуга не столько ваша, сколько ваших близких. Именно они идут на уступки, стараются сгладить острые углы и сохраняют спокойствие, когда вы горячитесь и говорите не совсем то, что думаете. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».







Овен

Благоприятный день для общения, особенно делового. Вам удается ладить с самыми разными людьми, в том числе такими, к которым другие просто не решаются подойти. Полезно обсуждать долгосрочное сотрудничество: вы увидите реальные перспективы, поймете, как лучше достичь поставленных целей.



Телец

Отличный день для того, чтобы взяться за какое-то новое дело. Особенно хорошо вам сегодня дается то, что требует творческого подхода и фантазии. Возможны какие-то необычные происшествия, которые натолкнут на интересные мысли. Вы увидите то, чего прежде не замечали – и тут же найдете ответы на целый ряд вопросов, тревоживших вас в последнее время.



Близнецы

Нужно действовать решительно и быстро, при этом важно не допустить ошибок даже в мелочах. День будет довольно напряженным, особенно для юных представителей знака, у которых маловато и опыта, и уверенности в себе. Таких Близнецов одолевают сомнения в своих силах, но гордость не позволяет им обратиться к кому-то за помощью или моральной поддержкой.



Рак

Нужна осторожность в делах. Вы часто бываете невнимательны к мелочам, это становится причиной ошибок и просчетов. Но куда опаснее то, что вы слишком часто доверяете людям, которые совсем этого не заслуживают, идете у них на поводу.



Лев

Это не самый благоприятный день. Особенно сложной будет первая его половина: в это время многое идет не по плану, вам приходится отказываться от своих старых идей и замыслов, чтобы решить неожиданно возникшие задачи. Сориентироваться в ситуации будет проще, если вы постараетесь обращать внимание на мелочи, незначительные происшествия, совпадения. Они могут оказаться полезными подсказками.

Дева

Благоприятный день. В первой его половине могут возникнуть какие-то трудности, в дальнейшем же влияние позитивных тенденций усилится, все сложится даже лучше, чем вы ожидали. Вы не пожалеете, если возьметесь за что-то новое, начнете учиться тому, что давно вызывало у вас интерес.



Весы

Насыщенный день, непростой, но все же благоприятный. Вы справитесь с делами быстрее, чем ожидали, успеете многое. Пригодится то, чему вы успели научиться с начала года, да и информация, полученная в это время, окажется полезной.



Скорпион

Не самый простой день, но все же достаточно удачный. Полезно будет взяться за что-то новое: вы быстро добьетесь первых успехов, получите результат, на который даже не рассчитывали. Не исключены неожиданные денежные поступления, а также профессиональные предложения, обещающие скорый рост доходов.



Стрелец

Благоприятный день для того, чтобы взяться за что-то новое. Вам удается быстро во всем разобраться, научиться тому, что нужно. К тому же новые дела влекут за собой новые встречи, интересные знакомства, заметное расширение круга общения. Не исключено начало долгой дружбы или романтической истории, которая сыграет важную роль в вашей жизни.



Козерог

Будьте осторожнее в начале дня. В это время легко допустить какие-то промахи, которые будут иметь неприятные последствия. Некоторые Козероги торопятся с выводами, не замечают важных деталей. Это может привести к досадным ошибкам. На их исправление придется потратить время, которое вы могли бы провести куда приятнее.



Водолей

Преобладает влияние позитивных тенденций, и беспокоиться особенно не о чем. Вам удается справиться с делами, оказавшимися не по силам другим, решить задачи, к которым прежде никто не решался подступиться. Можно строить планы на будущее: вы правильно оцениваете перспективы, здраво оцениваете свои силы и возможности, не строите иллюзий. Окружающие внимательно прислушиваются к вашим советам.









Рыбы

Ищите союзников, если хотите добиться успеха. Сегодня вам наверняка потребуются помощь и поддержка, а также советы надежных людей. Тем, кто предпочитает действовать самостоятельно, придется довольствоваться скромными успехами. Многим Рыбам нужна не столько помощь, сколько приятная компания. Оставшись наедине с собой, представители знака начинают скучать.





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