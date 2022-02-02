Гороскоп на сегодня, 2 февраля 2022 года, для всех знаков зодиака

08:16, 02 фев 2022

Трудно отделить деловые интересы от личных. К решению любых задач вы подходите максимально серьезно, стараясь ничего не упустить из виду, поэтому не совершаете ошибок. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».







Овен

Подходящий день для поиска единомышленников и начала сотрудничества. Поддержка близких по духу людей становится для вас особенно важной. Именно благодаря ей вам удается преодолеть серьезные преграды, достичь тех целей, к которым вы давно стремились. Некоторые Овны получат награду за какие-то давние заслуги и будут этому очень рады.



Телец

Начало дня благоприятно. Постарайтесь именно это время использовать максимально эффективно; так вы сможете осуществить то, что задумали раньше, достичь каких-то важных целей. Плодотворно проходят деловые переговоры, да и личные встречи не разочаровывают.



Близнецы

Несмотря на некоторые трудности, день складывается не так уж плохо. Главное для вас – избегать суеты, действовать последовательно, не допуская хаоса и неразберихи. День не подходит для того, чтобы брать на себя ответственность за других.



Рак

Благоприятный день для общения, хорошо проходят деловые и личные встречи. Вы быстро находите общий язык с самыми разными людьми. Недавние соперники могут стать вашими союзниками, и даже более того – начать испытывать к вам неподдельную симпатию. Не исключено начало романтических историй. В сфере личных отношений полезно проявлять инициативу; вы делаете это вовремя.



Лев

День сложится удачно, если вы не станете тратить время напрасно. Старайтесь избегать пустых разговоров, меньше общаться с теми, у кого слова расходятся с делами. Дурной пример таких людей может оказаться заразительным, под их влиянием и вы сами рискуете вести себя несколько легкомысленно – и это точно не пойдет на пользу вашей репутации.





Дева

Дел будет куда больше, чем обычно, и справиться с ними окажется нелегко. Многим Девам пригодится опыт, который они получили раньше. Представители знака поймут, как решить вопросы, которые в последнее время не давали им покоя, найдут способ помочь близким или быстро справиться с каким-то делом, важным для всех.



Весы

Сложный день, требующий осторожности и внимания к мелким деталям. Нельзя принимать решения в спешке, особенно если дело касается работы, бизнеса или творчества. Даже незначительные шаги стоит как следует обдумать, оценить их возможные последствия. Это избавит от ошибок, позволит не тратить энергию напрасно.



Скорпион

Благоприятным и плодотворным будет начало дня. В это время вы сможете добиться отличных результатов во всех делах, за которые возьметесь. Не исключены удачные совпадения, которые откроют перед вами новые перспективы, дадут шанс осуществить то, что было давно задумано.



Стрелец

Этот день больше подходит не для важных дел, а для того, чтобы отдыхать, восстанавливать силы, а также общаться с родственниками и заниматься семейными делами. Близкие больше, чем обычно, нуждаются в вашей помощи и поддержке; вы стараетесь не отказывать тем, кто обращается к вам.



Козерог

Преобладает влияние позитивных тенденций, вам во многом везет. Это отличный день для того, чтобы браться за сложные и масштабные дела; вы доведете их до конца. Возможны удачные совпадения, а также события, которые подскажут вам, куда стоит двигаться дальше. Не исключено знакомство с человеком, чей опыт вам не раз пригодится.



Водолей

Удачный день. Вы способны решить многие сложные задачи, получить ответы на важные вопросы. Настойчивость помогает добиться цели; вы не отказываетесь от задуманного, даже если на пути возникают проблемы. Ваша целеустремленность очень нравится окружающим. Люди, которые еще совсем недавно сомневались в том, что вы способны добиться успеха, изменят свое мнение.









Рыбы

Неоднозначный день. Если перед вами стоят важные цели – сосредоточьтесь на делах и старайтесь не отвлекаться. Избегать споров и пустых разговоров удается не всегда; следите за тем, чтобы они не отнимали много времени.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram