Гороскоп на сегодня, 5 февраля 2022 года, для всех знаков зодиака

09:34, 05 фев 2022

Вторая половина дня подходит для обсуждения рабочих вопросов, а также для того, чтобы поговорить о личных делах с человеком, который вас по-настоящему понимает. Вы получите поддержку и почувствуете себя гораздо лучше. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».







Овен

День не лишен трудностей, но все они приходятся на утро. Продержитесь несколько часов – и вы увидите, что ситуация меняется к лучшему. Важно ни с кем не поссориться; если конфликт все же возникнет, положить ему конец будет трудно. Впрочем, вы справитесь и с этим, реально оценив ситуацию и признав, что интересы окружающих не всегда совпадают с вашими.



Телец

Вы стараетесь думать сразу обо всем, поэтому можете что-то упустить, ошибиться в расчетах. Лучше сосредоточиться на чем-то одном, заняться тем, что действительно важно именно для вас. Правильно поставленная цель – половина успеха. Вероятен прогресс в учебе. Чужой опыт сегодня будет вам особенно полезен; не стесняйтесь обращаться за советами к тем, кому доверяете.



Близнецы

День сложится отлично, если вы будете правильно оценивать свои силы и не станете браться за то, что вам не по плечу. Не стоит верить обещаниям малознакомых людей: есть опасность, что вас попытаются вовлечь в какую-то сомнительную затею. Любую поступающую информацию стоит проверять, лучше – дважды, а уж потом принимать к сведению и делать выводы.



Рак

Отличный плодотворный день. Вам многое дается легко. Стоит воспользоваться поддержкой звезд и взяться за самые важные и серьезные дела; вам по силам то, с чем не справились другие. Пригодится опыт, полученный раньше. Благодаря ему вы не допустите ошибок в неоднозначных ситуациях.



Лев

День приносит массу неожиданностей. Планы, которые вы строили раньше, скорее всего, придется менять. Но особенно волноваться не стоит: события будут развиваться самым благоприятным для вас образом. Очень полезно проявлять инициативу в делах. Люди, которые прежде недооценивали вас и сомневались в ваших талантах, изменят свое мнение.

Дева

Не спешите решать финансовые вопросы, делать покупки или инвестиции. Там, где дело касается денег, лучше подумать дважды, проверить всю информацию, а то и посоветоваться со специалистом. Первая половина дня может быть довольно напряженной, особенно для Дев, которых ждут важные встречи. Таким представителям знака нелегко будет найти общий язык со своими собеседниками, произвести на них хорошее впечатление.



Весы

Подходящий день для укрепления семейных связей. Сейчас вы хорошо ладите с родственниками, часто понимаете их с полуслова, догадывайтесь о тайных желаниях. Многим Весам становится ясно, что нужно предпринять, чтобы решились вопросы, важные для всех.



Скорпион

Благоприятный день, обещающий перемены к лучшему во всех сферах жизни. Ваша главная задача – не торопиться; к сожалению, спешка может все испортить. Особенно часто удача улыбается Скорпионам, которые сегодня берутся за что-то совершенно новое. Вы быстро во всем разбираетесь, принимаете верные решения и не допускаете ошибок.



Стрелец

Что бы ни происходило, сохраняйте самообладание. Это как раз тот день, когда умение держать себя в руках оказывается едва ли не важнее настойчивости, целеустремленности и изобретательности.



Козерог

Стоит быть осторожнее. День не подходит для того, чтобы принимать важные решения или что-то кардинально менять в жизни. Позвольте событиям идти своим чередом, наблюдайте за происходящим и делайте выводы. Интуиция обязательно подскажет вам, когда придет время действовать. Тогда вы ни одной минуты не потратите напрасно, быстро добьетесь своего.



Водолей

Непростой день для общения. Сегодня вы ждете от окружающих слишком многого. Не все могут соответствовать вашим высоким требованиям. Старайтесь с пониманием относиться к чужим слабостям – это поможет избежать многих напряженных моментов. Лучше отказаться от обсуждения каких-то старых проблем, не возвращаться к неприятным событиям прошлого.









Рыбы

Действуйте самостоятельно, и вы сможете добиться успехов. Ожидая, что кто-то придет вам на помощь, вы лишь потратите время, которое можно было бы провести с большей пользой. К тому же ваши собственные решения часто оказываются удачнее тех, которые настойчиво рекомендуют окружающие.





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