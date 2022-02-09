Гороскоп на сегодня, 9 февраля 2022 года, для всех знаков зодиака

09:13, 09 фев 2022

Удачный день для деловых партнерских отношений. Очень активно будет проходить работа у представителей знака зодиака, которые трудятся в сфере услуг. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».







Овен

Сегодня будьте готовы к экспериментам; именно нестандартные решения оказываются самыми удачными. Проекты, за которые вы беретесь из чистого интереса, могут сейчас или чуть позже принести прибыль. Некоторые Овны услышат неожиданные признания.



Телец

Возможны незапланированные поездки. Они будут очень интересными и приятными. В пути вероятны знакомства, которые получат романтическое продолжение. И в работе, и в личных отношениях можно полагаться на интуицию: ее подсказки неизменно оказываются точными.



Близнецы

Благоприятный день, многое складывается удачно. Возможен успех в делах, в том числе сложных. Удастся оставить позади соперников, добиться отличных результатов там, где их никто не ожидал. Недоброжелатели напрасно строят козни, навредить вам сейчас никто не может.



Рак

Беритесь за дела решительно и смело, ничего не откладывайте на потом. День порадует неожиданными победами, даст шанс достичь успеха в совершенно новом деле. Вы быстро учитесь всему, что может пригодиться.



Лев

Подходящий день для того, чтобы взяться за какие-то важные и серьезные дела. Вы справитесь с тем, что раньше не получалось, и почувствуете себя гораздо увереннее. Даже в сложных, неоднозначных ситуациях вы не делаете серьезных ошибок, неизменно выбираете верный путь к цели.





Дева

Сегодня появится много хороших идей, лучшие из них удастся реализовать немедленно. Близкие с удовольствием помогут в этом. Вероятны перемены к лучшему в личных отношениях, которые в последнее время складывались напряженно.



Весы

Не давайте обещаний, если хоть немного сомневаетесь в том, что сможете сдержать слово, не швыряйте деньги на ветер, старайтесь проявлять предусмотрительность во всем. Необходима разборчивость в общении, нельзя доверять людям, которых вы плохо знаете.



Скорпион

Держите под контролем состояние ваших дел. Никому не передавайте свои полномочия, так как вы лучше и качественнее других выполните свою работу. Если вы имеете творческую профессию или ваша деятельность связана со свободным графиком работы, то ждите большого и публичного успеха.



Стрелец

События этого дня вас порадуют. Можно одержать какие-то важные победы, близкие люди очень за вас порадуются. Не останутся незамеченными даже скромные достижения, на которые в другое время никто не обратил бы внимания. Вы чувствуете поддержку тех, кто вам дорог.



Козерог

Благоприятный день для любых поездок, смена обстановки идет вам на пользу. В новых местах будет шанс узнать нечто интересное, сделать удачные покупки, найти решение проблем, тревоживших вас в последнее время. Возможны незапланированные романтические свидания, сюрпризы, которым вы будете очень рады.



Водолей

Возможны неожиданные новости, которые заставят беспокоиться. Ничего не предпринимайте сгоряча, подождите. Пройдет совсем немного времени, и вы поймете, что ситуация не так уж сложна и особенных причин для переживаний нет. Вторая половина дня обещает очень приятные встречи.









Рыбы

Влияние позитивных тенденций будет сильным, многое сложится удачно. Вы принимаете правильные решения, даже если располагаете лишь обрывочной информацией. Очень сильна интуиция, часто вы способны предсказать, как будут развиваться события. Окружающие замечают это и охотно обращаются к вам за советами.





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