Гороскоп на сегодня, 11 февраля 2022 года, для всех знаков зодиака

08:06, 11 фев 2022

Не будьте сегодня упрямыми и амбициозными, тем более, напоказ. Кроме того, день неблагоприятный для индивидуальных начинаний в карьере. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».







Овен

Не спешите браться за дела, которые требуют особенной аккуратности и предельной сосредоточенности. Утром они будут даваться нелегко, а вот во второй половине дня вы со всем отлично справитесь. А еще до обеда не стоит принимать важные решения, касающиеся работы.



Телец

Не спешите браться за сложные, масштабные и ответственные дела. Утром может показаться, что сегодня вам по силам абсолютно все, но это не совсем так. Постарайтесь оценить свои идеи критически, найти слабые места в планах. Не исключено, что в этом помогут люди, которые хорошо вас знают.



Близнецы

Вас ждет насыщенный день. Будьте готовы отстаивать свою правоту в спорах: сегодня делать это наверняка придется. Обсуждения могут проходить бурно и, на первый взгляд, неконструктивно, но все же окажутся полезными. Не исключено, что ваши оппоненты случайно поделятся информацией, которая поможет принять верное решение.



Рак

Вас ждут интересные встречи и приятные знакомства. Вам легко будет произвести благоприятное впечатление, понравиться. Многим сразу захочется с вами подружиться, да и начало романтической истории не исключено. Обаяние пригодится и при решении рабочих вопросов. Если вам потребуется помощь, вряд ли кто-то откажет в ней.



Лев

Будет интересно. День откроет много новых возможностей, вы постараетесь ни одной не упустить. Смело беритесь за новые дела, даже если они кажутся сложными, – быстро станет ясно, как добиться нужного результата. Появятся хорошие идеи. Среди них будут и такие, которые можно реализовать немедленно.





Дева

Скучать будет некогда, ведь вам предстоит заниматься несколькими делами сразу, решать один важный вопрос за другим. Но жаловаться не захочется, ведь вам будет по-настоящему интересно. Охотно помогут новые знакомые, и с этого могут начаться дружеские отношения, которые долго будут вас радовать.



Весы

Сосредоточиться на делах будет трудновато, но вы все же постарайтесь. Дело в том, что сегодня у вас будет шанс достичь заметных успехов, справиться с тем, что прежде не получалось. Но для этого нужно будет постараться, сами собой не решатся ни старые, ни новые задачи.



Скорпион

Любые серьезные вопросы стоит обсуждать в первой половине дня: именно в это время вам проще будет понять и заинтересовать окружающих, договориться с ними. Возможны приятные встречи, не исключены знакомства, которые вскоре окажутся полезными. Затем наступит период, подходящей для самостоятельной работы. Нужно будет решить какие-то сложные задачи, и вы отлично с этим справитесь.



Стрелец

Не спешите с решениями, особенно когда речь идет о каких-то совершенно новых делах и задачах. Первое впечатление может оказаться обманчивым, и с тем, что представляется простым, будет нелегко справиться. Стоит быть осторожнее в финансовых делах. До обеда лучше не заключать крупных сделок, не подписывать важных документов.



Козерог

День отличных идей. Окружающим они могут показаться слишком смелыми и рискованными, а вы будете уверены в том, что отлично со всем справитесь, и не ошибетесь. Интуиция сегодня будет необыкновенно острой и наверняка подскажет, как лучше действовать. Даже если на пути возникнут какие-то преграды, вы быстро найдете способ их преодолеть.



Водолей

Вы добьетесь заметных успехов, если не испугаетесь трудностей. Не все получается сразу? Не сдавайтесь, предпринимайте новые попытки, и вы обязательно получите то, к чему стремитесь. Ваша настойчивость наверняка понравится окружающим, многие поймут, что хотели бы видеть вас своим союзником.









Рыбы

Нужно многое сделать? Вы успеете еще больше, даже не сомневайтесь. Вы быстро справитесь со сложными делами, поскольку найдете самый простой способ получить нужный результат. Не раз и не два вам пригодится опыт, полученный раньше. Благодаря ему вы и сами не допустите ошибок, и других удержите от них.





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