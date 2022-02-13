Гороскоп на сегодня, 13 февраля 2022 года, для всех знаков зодиака

09:42, 13 фев 2022

Сегодня астрологи советуют как можно больше заниматься спортом, пытаться израсходовать всю свою энергию. День принесет много хорошего, откроет интересные возможности. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».







Овен

Плодотворный день. Вы не боитесь трудностей, решительно беретесь за дела, с которыми не справились другие, добиваетесь успеха там, где ситуация казалась почти безнадежной. Можно заниматься решением финансовых вопросов, оформлением документов.



Телец

Общаться с вами сегодня нелегко. Вы нетерпеливы и раздражительны, поэтому часто позволяете себе резкие высказывания, критикуете тех, кто допустил хотя бы малейший промах. К счастью, эмоциональный фон постепенно стабилизируется, и вечер пройдет гораздо спокойнее, чем утро.



Близнецы

Благоприятный день для любых дел. Вы энергичны, решительны, полны уверенности в себе и хорошо понимаете, что нельзя останавливаться, если на пути возникают преграды. Все это дает шанс достичь давно поставленных целей, воплотить в жизнь то, что было давно задумано.



Рак

Удачный день для начала диет, подберите себе ту, с помощью которой можно добиться наилучших результатов. Преобладает влияние позитивных тенденций, возможен прогресс во многих делах. Старайтесь быть последовательными, не кидаться от одной задачи к другой.



Лев

Первая половина дня благоприятна для общения. Если вам хочется произвести на кого-то хорошее впечатление, то сегодня это наверняка удастся. Астрологи не рекомендуют в этот день заниматься спортом, однако активные пешие прогулки пойдут вам на пользу.





Дева

День подходит для обсуждения вопросов, касающихся денег, работы, самореализации. Начинать новые проекты не рекомендуется: скорее всего, реализовать их должным образом не удастся. Пока можно собирать информацию, искать союзников, до мелочей продумывать планы на будущее.



Весы

День принесет много интересного. Вам трудно контролировать собственные мысли, они то и дело увлекают в далекие дали и приводят к неожиданным выводам. Не будьте слишком самокритичны, не сомневайтесь в своих способностях и талантах: сегодня звезды на вашей стороне, и глупо было бы этим не воспользоваться.



Скорпион

Жизненный потенциал высок, вы полны энергии и хорошо себя чувствуете. Можно заниматься физическим трудом, участвовать в спортивных состязаниях. Вторая половина дня подходит для экспериментов с имиджем, а также для покупки красивых и необычных вещей.



Стрелец

День хорошо подходит для романтических свиданий, общения с любимым человеком. Вы внимательны и доверяете своей интуиции, а она часто помогает догадаться, чего ждут и о чем мечтают те, кто вам дорог.



Козерог

День обещает быть интересным. Можно отправляться в путешествия, причем не обязательно далекие. Достаточно немного сменить обстановку, чтобы настроение заметно улучшилось, вас посетило вдохновение.



Водолей

День подходит для экспериментов, но нужно следить за тем, чтобы никто не пострадал из-за ваших действий. Сегодня вы окажитесь невероятным гением, даже справитесь с любой новой должностью. Если вдруг вам придется столкнуться с рутиной, то постарайтесь ее избежать.









Рыбы

Благоприятный день для интеллектуального труда, размышлений на интересные и важные темы. Вероятны важные известия и предложения, от которых не захочется отказываться. Возможны необычные знакомства. Этот день подходит для общения с теми, чье мнение вам небезразлично.





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