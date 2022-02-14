Гороскоп на сегодня, 14 февраля 2022 года, для всех знаков зодиака

08:24, 14 фев 2022

Радуют близкие люди, особенно много позитивных эмоций вы получаете от общения с детьми. Хорошо проходят любые домашние мероприятия, импровизированные праздники, незапланированные вечеринки. Не разочаруют и романтические свидания. Любимый человек наверняка найдет способ вас порадовать. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».







Овен

Задачи, которые ставит перед вами этот день, просты и понятны. Практичность и здравый смысл помогут справиться с ними очень быстро. Вы ничего не усложняете, безошибочно находите самый короткий путь к цели. Можно реализовать старые идеи, добиться того, к чему вы давно стремились.



Телец

Деловых предложений поступает много, но не все они так хороши, как кажется на первый взгляд. Чем осторожнее и внимательнее вы будете, тем выше вероятность, что выбор будет сделан правильно. Возможны мелкие недоразумения, которые повлекут за собой незначительные расходы, досадные потери.



Близнецы

Для успеха нужны настойчивость и удача. Ни с тем, ни с другим проблем сегодня не возникнет. Интуиция безошибочно подсказывает вам, когда и как нужно действовать, чтобы добиться отличных результатов. Вы прислушиваетесь именно к ее подсказкам, а не к советам окружающих, которые далеко не всегда хороши.



Рак

Удачна первая половина дня: вы добьетесь поставленных целей и приблизитесь к осуществлению заветной мечты. Это подходящее время для обсуждения деловых вопросов. Разговоры в неформальной обстановке оказываются не только полезными, но и приятными. Они могут положить начало долгой дружбе.



Лев

День подходит для решения давно возникших задач и проблем. Сейчас вы относитесь к ним очень спокойно, без лишних эмоций, и отлично понимаете, что можно предпринять, чтобы изменить ситуацию к лучшему. Иногда для достижения нужного результата приходится приложить немало усилий. Это вас ничуть не пугает: вы готовы потрудиться ради своих целей.





Дева

Вы не только отлично справляетесь с собственными делами, но и помогаете окружающим. Творческий потенциал несколько снижен, вряд ли появятся гениальные идеи. Впрочем, вас устраивают проверенные методы и традиционные способы решения вопросов. К тому же старые друзья и давние союзники порой дают отличные советы.



Весы

Очень остра интуиция, благодаря ей вы отлично понимаете окружающих. А вот разобраться с собственными желаниями удается не сразу, и немалую часть дня вы проведете в сомнениях и метаниях. К тому же часто вас сбивают с толку какие-то неприятные воспоминания. Вместо того, чтобы сосредоточиться на настоящем и будущем, вы то и дело мысленно возвращаетесь к ошибкам прошлого.



Скорпион

Плодотворный день, значительная часть которого будет посвящена полезным делам. Вы решите проблемы, с которыми долго не удавалось справиться, и наконец наведете порядок там, где еще совсем недавно царил хаос.



Стрелец

Хороший день для общения, обсуждения самых разных вопросов. Можно назначать любые встречи – вам удастся провести их так, что все останутся довольны. Вы способны найти подход к тем, о ком почти ничего не знаете. Ваши предложения и идеи многим нравятся, есть шанс получить поддержку очень влиятельной особы.



Козерог

Постарайтесь подумать о чем-нибудь важном в первой половине дня. Будет шанс решить сложные задачи, найти ответы на вопросы, которые в последнее время ставили вас в тупик. Подходит утро и для общения; интуиция безошибочно подсказывает, с кем стоит откровенничать, а кому лучше не говорить лишнего.



Водолей

Прекрасный день для встреч и знакомств. Масса людей захочет пообщаться с вами. Выбирайте тех, кто нравится – тут ваша интуиция не ошибется. Могут напомнить о себе давние знакомые. Не исключено, что те, кто когда-то обидел вас, постараются загладить свою вину.









Рыбы

Отличный день. Проблемы порой могут возникать, но вы решаете их быстро и эффективно, не позволяя ситуации стать по-настоящему сложной. Ваши победы не остаются без внимания. Не исключено, что вами заинтересуются те, от кого многое зависит.





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