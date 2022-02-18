Гороскоп на сегодня, 18 февраля 2022 года, для всех знаков зодиака

08:14, 18 фев 2022

Первая половина дня будет напряженной, сложной и не оправдает ожиданий. Этот день связан с серьезными проблемами в деловых отношениях, он приносит серьезные разногласия между союзниками. Людям, связанным общими интересами, становится сложно понять друг друга.



Однако позже появляются новые цели, идеи и задачи, на выяснение отношений и споры не остается ни времени, ни сил. Именно поэтому вторая половина дня оказывается не только значительно плодотворнее первой, но и комфортнее в эмоциональном плане.







Овен

Неспокойный, напряженный день. Ваше настроение меняется очень часто, вы кидаетесь из одной крайности в другую, что изрядно утомляет и вас, и окружающих. Это не самый благоприятный день для общения, потому что вы раздражаетесь из-за пустяков, позволяете себе обидные шутки, язвительные замечания.



Телец

День едва ли принесет какие-то кардинальные перемены. Он лучше подходит для отдыха, чем для работы и каких-то важных дел. Жизненный потенциал снижен, многие представители знака с самого утра чувствуют себя усталыми. Физическую работу, изнурительные занятия спортом лучше отложить.



Близнецы

День не обещает больших успехов. Перед вами не стоит интересных задач, решение которых могло бы привлечь к вам внимание сильных мира сего. Возникают разногласия с недавними партнерами. Люди, которым вы некогда очень помогли, отказываются оказать вам ответные услуги. Попытка наладить деловые отношения с новыми знакомыми оборачивается разногласиями и спорами.



Рак

Будьте готовы принять активное участие в общественной или светской жизни. Даже если у вас поначалу не будет настроения идти на какую-то встречу, вы не пожалеете, если все же отправитесь на нее. Вероятны знакомства, в том числе – с людьми, которые разделяют ваши увлечения и интересы, готовы поделиться своим опытом.



Лев

Сильно влияние негативных тенденций, а это значит, что вы должны быть очень осторожны, если хотите избежать неприятностей. Вашего внимания требуют самые разные дела, но сосредоточиться очень трудно, к тому же у вас недостаточно информации для того, чтобы принять правильные решения. Во второй половине дня поступят неприятные известия, которые заставят поволноваться.





Дева

Всем, что действительно важно для вас, лучше заниматься в первой половине дня. В это время вам легко будет сосредоточиться, отделить главное от второстепенного, решить и текущие вопросы, и более глобальные задачи. Возрастает ваш авторитет, и руководство, и более влиятельные коллеги прислушиваются к вашему мнению.



Весы

Не пытайтесь лукавить, особенно с теми, кто вас хорошо знает: все ваши хитрости шиты белыми нитками и будут быстро разоблачены. На работе не забывайте о правилах субординации, не позволяйте себе фамильярностей в общении с теми, кто занимает более высокое положение. Этот день совершенно не подходит для того, чтобы пытаться подружиться с начальником или начать с ним романтические отношения.



Скорпион

Размеренное, спокойное течение дня не может скрыть от вас главного: начинание, на которое вы возлагали большие надежды, увы, обречено на неудачу. Сотрудничество, любая совместная деятельность сопряжены с огромным количеством проблем, решение которых вам не всегда по плечу. К счастью, рядом есть человек, который готов прийти вам на помощь, и ему можно доверить даже самые сокровенные свои мысли.



Стрелец

Огорчают финансовые проблемы: денег хватает на запланированные покупки, однако от спонтанных приобретений приходится отказаться, и это огорчает вас не на шутку. Почаще напоминайте себе, что эти трудности временны; самых везучих Стрельцов денежные поступления ждут уже в конце дня.



Козерог

День связан с какими-то необычными событиями, которые окажут влияние на вашу жизнь. Представители знака готовы к кардинальным переменам, а потому быстро принимают смелые решения, чаще обычного идут на риск. Можно заниматься решением текущих задач, однако стоит иметь в виду, что этот день подходит для начала работы над каким-то масштабным проектом.



Водолей

Получить желаемое удастся, преодолев некоторые трудности, на легкие победы лучше не рассчитывать. Возможны мелкие недоразумения на работе, ход каких-то важных для вас дел замедляется, нужно набраться терпения. В середине дня особенно важны будут сосредоточенность и внимание к мелочам.









Рыбы

Чем раньше вы начнете заниматься чем-то полезным, тем лучше пройдет этот день. Тратить время зря никак нельзя. Вы отлично справляетесь с решением финансовых вопросов, своими и чужими деньгами распоряжаетесь совершенно безошибочно. Хуже обстоит дело с тем, что требует интуиции и творческого подхода – у того и другого сегодня выходной.





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