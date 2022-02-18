Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Гороскоп »

Гороскоп на сегодня, 18 февраля 2022 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня, 18 февраля 2022 года, для всех знаков зодиака

08:14, 18 фев 2022

Первая половина дня будет напряженной, сложной и не оправдает ожиданий. Этот день связан с серьезными проблемами в деловых отношениях, он приносит серьезные разногласия между союзниками. Людям, связанным общими интересами, становится сложно понять друг друга.

Однако позже появляются новые цели, идеи и задачи, на выяснение отношений и споры не остается ни времени, ни сил. Именно поэтому вторая половина дня оказывается не только значительно плодотворнее первой, но и комфортнее в эмоциональном плане.

Овен
Неспокойный, напряженный день. Ваше настроение меняется очень часто, вы кидаетесь из одной крайности в другую, что изрядно утомляет и вас, и окружающих. Это не самый благоприятный день для общения, потому что вы раздражаетесь из-за пустяков, позволяете себе обидные шутки, язвительные замечания.

Телец
День едва ли принесет какие-то кардинальные перемены. Он лучше подходит для отдыха, чем для работы и каких-то важных дел. Жизненный потенциал снижен, многие представители знака с самого утра чувствуют себя усталыми. Физическую работу, изнурительные занятия спортом лучше отложить.

Близнецы
День не обещает больших успехов. Перед вами не стоит интересных задач, решение которых могло бы привлечь к вам внимание сильных мира сего. Возникают разногласия с недавними партнерами. Люди, которым вы некогда очень помогли, отказываются оказать вам ответные услуги. Попытка наладить деловые отношения с новыми знакомыми оборачивается разногласиями и спорами.

Рак
Будьте готовы принять активное участие в общественной или светской жизни. Даже если у вас поначалу не будет настроения идти на какую-то встречу, вы не пожалеете, если все же отправитесь на нее. Вероятны знакомства, в том числе – с людьми, которые разделяют ваши увлечения и интересы, готовы поделиться своим опытом.

Лев
Сильно влияние негативных тенденций, а это значит, что вы должны быть очень осторожны, если хотите избежать неприятностей. Вашего внимания требуют самые разные дела, но сосредоточиться очень трудно, к тому же у вас недостаточно информации для того, чтобы принять правильные решения. Во второй половине дня поступят неприятные известия, которые заставят поволноваться.


Дева
Всем, что действительно важно для вас, лучше заниматься в первой половине дня. В это время вам легко будет сосредоточиться, отделить главное от второстепенного, решить и текущие вопросы, и более глобальные задачи. Возрастает ваш авторитет, и руководство, и более влиятельные коллеги прислушиваются к вашему мнению.

Весы
Не пытайтесь лукавить, особенно с теми, кто вас хорошо знает: все ваши хитрости шиты белыми нитками и будут быстро разоблачены. На работе не забывайте о правилах субординации, не позволяйте себе фамильярностей в общении с теми, кто занимает более высокое положение. Этот день совершенно не подходит для того, чтобы пытаться подружиться с начальником или начать с ним романтические отношения.

Скорпион
Размеренное, спокойное течение дня не может скрыть от вас главного: начинание, на которое вы возлагали большие надежды, увы, обречено на неудачу. Сотрудничество, любая совместная деятельность сопряжены с огромным количеством проблем, решение которых вам не всегда по плечу. К счастью, рядом есть человек, который готов прийти вам на помощь, и ему можно доверить даже самые сокровенные свои мысли.

Стрелец
Огорчают финансовые проблемы: денег хватает на запланированные покупки, однако от спонтанных приобретений приходится отказаться, и это огорчает вас не на шутку. Почаще напоминайте себе, что эти трудности временны; самых везучих Стрельцов денежные поступления ждут уже в конце дня.

Козерог
День связан с какими-то необычными событиями, которые окажут влияние на вашу жизнь. Представители знака готовы к кардинальным переменам, а потому быстро принимают смелые решения, чаще обычного идут на риск. Можно заниматься решением текущих задач, однако стоит иметь в виду, что этот день подходит для начала работы над каким-то масштабным проектом.

Водолей
Получить желаемое удастся, преодолев некоторые трудности, на легкие победы лучше не рассчитывать. Возможны мелкие недоразумения на работе, ход каких-то важных для вас дел замедляется, нужно набраться терпения. В середине дня особенно важны будут сосредоточенность и внимание к мелочам.



Рыбы
Чем раньше вы начнете заниматься чем-то полезным, тем лучше пройдет этот день. Тратить время зря никак нельзя. Вы отлично справляетесь с решением финансовых вопросов, своими и чужими деньгами распоряжаетесь совершенно безошибочно. Хуже обстоит дело с тем, что требует интуиции и творческого подхода – у того и другого сегодня выходной.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: my-calend.ru
Теги: Гороскоп на сегодня
Читайте также

Гороскоп на сегодня, 13 февраля 2022 года, для всех знаков зодиака
Гороскоп
Гороскоп на сегодня, 13 февраля 2022 года, для всех знаков зодиака
Гороскоп на сегодня, 5 февраля 2022 года, для всех знаков зодиака
Гороскоп
Гороскоп на сегодня, 5 февраля 2022 года, для всех знаков зодиака
Гороскоп на сегодня, 24 января 2022 года, для всех знаков зодиака
Гороскоп
Гороскоп на сегодня, 24 января 2022 года, для всех знаков зодиака
Гороскоп на сегодня, 13 ноября 2021 года, для всех знаков зодиака
Гороскоп
Гороскоп на сегодня, 13 ноября 2021 года, для всех знаков зодиака
Гороскоп на сегодня, 25 октября 2021 года, для всех знаков зодиака
Гороскоп
Гороскоп на сегодня, 25 октября 2021 года, для всех знаков зодиака
Гороскоп на сегодня, 7 марта 2021 года, для всех знаков зодиака
Гороскоп
Гороскоп на сегодня, 7 марта 2021 года, для всех знаков зодиака
Гороскоп на сегодня, 27 февраля 2021 года, для всех знаков зодиака
Гороскоп
Гороскоп на сегодня, 27 февраля 2021 года, для всех знаков зодиака
Гороскоп на 11 мая 2019 года для всех знаков зодиака
Гороскоп
Гороскоп на 11 мая 2019 года для всех знаков зодиака


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: