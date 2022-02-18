Погода в Башкирии 18 февраля 2022 года: туман и сильный ветер
08:18, 18 фев 2022
Башгидрометцентр сообщил прогноз погоды на 18 и 19 февраля. В отдельных районах республики ожидается усиление ветра до 18 метров в секунду. На дорогах местами туман, видимость 500-1000 м.
18 февраля пройдет без существенных осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный, юго-западный умеренный, днем местами порывы до сильного. Температура воздуха днем -3,-8°.
19 февраля днем по северо-западу небольшой снег. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -8,-13°, при прояснениях до -18°, днем 0,-5°, местами до -10°.
Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather
Источник:
gorobzor.ru
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