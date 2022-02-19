Гороскоп на сегодня, 19 февраля 2022 года, для всех знаков зодиака

15:32, 19 фев 2022

В этот день нежелательно заключать сделки, принимать любые решения, касающиеся денег. Необдуманный шаг может обернуться серьезными финансовыми потерями. Людям, которые плохо знают друг друга, трудно найти общий язык. Часто вспыхивают разногласия из-за пустяков, копятся взаимные обиды. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».







Овен

День начинается не самым лучшим образом. Первую его половину вам придется провести в делах и заботах, не приносящих ни радости, ни сколько-нибудь заметных плодов. Достижению ваших целей может невольно помешать близкий человек, руководствующийся самыми благими намерениями.



Телец

Вам очень везет в делах, причем практически в любых. Вы можете браться даже за то, чего почти не умеете: все получится наилучшим образом. День очень хорошо подходит для деловых переговоров, встреч с влиятельными людьми. Удачно проходят собеседования.



Близнецы

Начало дня – не самое приятное время. Приходится торопиться и суетиться, бессмысленные разговоры отнимают массу времени и портят настроение. Многим представителям знака покажется, что окружающие то ли действительно совершенно бестолковы, то ли почему-то хотят показаться таковыми.



Рак

Все идет неплохо, а в деле, которое особенно для вас важно, удается достичь значительного прогресса. Раков сегодня отличают упорство и целеустремленность; если они чего-то хотят, то непременно этого добьются, какой бы ни была цена. К окружающим вы предъявляете высокие требования, на компромиссы идете крайне неохотно, но конфликтов из-за этого не возникает.



Лев

Энергичный настрой поможет успешно начать новые дела, а также удачно завершить прошлые. Возможно, что вам удастся исправить недавние ошибки. Причем это не составит особого труда, а только наоборот укрепит в осознании правильности выбранных методик. Не стоит раскрывать все карты и хвастаться своими достижениями. Не все окружающие будут рады слышать, каких результатов вы добились.





Дева

Не пытайтесь волевым решением избежать конфликтных ситуаций и споров. Вам понадобятся выдержка и смирение для общения с окружающими. Лучше отложить встречи и визиты к начальству, а также подписание важных договоров и контрактов. С другой стороны, идеи, которые появятся в этот день, будут способствовать профессиональному росту.



Весы

Можно браться за новые дела, в том числе сложные и масштабные. Возможно, вам не удастся достичь успеха немедленно, но со временем вы достигнете поставленных целей, получив бесценный опыт и завязав немало полезных знакомств. Это подходящий день для того, чтобы доказать людям, сомневавшимся в ваших личных и профессиональных качествах, что вы способны на многое. Потрудившись на славу, многие Весы получат заманчивые деловые предложения.



Скорпион

Хороший день для коммерции, перемен в профессиональной деятельности, поиска путей, которыми вы сможете лучше выразить себя. Сегодня хорошо решать проблемы в суде, юридические вопросы. Жизнь не стоит на месте, и представителям знака требуются эмоциональные изменения. Конечно, это повлечет за собой некоторые жертвы и стрессы, но это цена за новые возможности.



Стрелец

Первая половина дня подходит для решительных действий. Умение быстро ориентироваться в ситуации очень пригодится вам в это время. Возможно получение интересных деловых предложений, заключение выгодных сделок. Финансовая картина благоприятна, и останется таковой, если вы не станете тратить деньги на все подряд (а соблазн, кстати, будет велик). В это время хорошо строить долгосрочные планы и обсуждать их с женщинами. Тому, что говорят представительницы прекрасного пола, можно верить.



Козерог

Вы работаете с энтузиазмом и правильно делаете: с профессиональной точки зрения этот день очень хорош. Жизненных сил и энергии у вас достаточно, чтобы горы сдвинуть, а здравого смысла хватает на то, чтобы браться только за дела, которыми действительно хочется заниматься. Есть шанс завязать полезные в деловом отношении знакомства.



Водолей

Главная опасность этого дня – в стремлении к чрезмерности во всем. Водолеям трудно контролировать свои порывы и желания, поэтому представители знака рискуют оказаться замешанными в очень неприятные истории. Будьте благоразумны, это поможет избежать трудностей и в работе, и в личной жизни.









Рыбы

Не делайте ничего особенного – окружающие все сделают за вас. Просто будьте собой, ведите себя естественно: в этом случае перед вашим обаянием никто не сможет устоять. Отлично проходят деловые встречи, можно добиться очень выгодных условий сотрудничества. Сделки, которые заключают в этот день Рыбы, на первый взгляд кажутся сомнительными, но приносят значительную прибыль.





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