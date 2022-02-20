Гороскоп на сегодня, 20 февраля 2022 года, для всех знаков зодиака

09:46, 20 фев 2022

Этот день может принести значительные перемены в профессиональной сфере. Деловая активность высока, каждый стремится защитить свои интересы, в результате складываются весьма сложные ситуации. Люди эмоциональные и решительные склонны к опрометчивым поступкам – разрыву деловых отношений, уходу с надоевшей работы, отказу от сотрудничества со слишком требовательными партнерами.



В личных отношениях тоже наблюдается довольно неблагоприятная тенденция – как только возникают малейшие трудности, появляется и желание немедленно разрушить все «до основания», и начать с нуля, только уже с другим человеком. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».







Овен

Первая половина дня будет очень беспокойной. Поступающая информация противоречива, но вы разберетесь в ситуации, разложите все по полочкам, и окружающие будут вам за это благодарны. Это день хороших советов: вы их даете и получаете (хотя и не всегда вовремя им следуете). Сделки, заключенные в первой половине дня, принесут прибыль.



Телец

Благоприятный день, связанный с получением информации, которая будет вам полезной. Можно заниматься любыми сложными делами; какой бы неоднозначной ни была ситуация, вам удается связать концы с концами, разобраться, что к чему. День подходит для решения профессиональных и финансовых вопросов, не исключено получение заманчивых деловых предложений.



Близнецы

Этот день складывается удачно. У представителей знака будет шанс завязать интересные знакомства, заручиться поддержкой влиятельных людей. День подходит для общения со старшими родственниками; даже если раньше у вас были серьезные разногласия, сегодня удастся поладить. Возможны неожиданные подарки.



Рак

Прекрасный день для экспериментов с имиджем, посещения спа-салона или сеанса массажа, а также занятий, дарящих душевный комфорт. Сейчас можно позволить себе расслабиться, забыть о начатых делах и просто получать удовольствие от происходящего. Желательно отказаться от контактов с людьми неприятными или имеющими дурную привычку критиковать вас – сегодня их замечания особенно больно вас ранят.



Лев

Проявите разумную осторожность – и день пройдет вполне удачно. Конечно, речь не идет о том, чтобы бояться абсолютно всего, но задумываться о возможных последствиях своих поступках и оставлять пути к отступлению не помешает. Вероятны успехи в общественной и политической деятельности. Вы энергичны, деятельны решительны и можете помочь многим.





Дева

Хотя совершенно избежать проблем не удастся, день не будет слишком сложным. Вы находчивы и изобретательны, с новыми задачами справляетесь быстро, да и о помощи просить не стесняетесь, если в этом возникает необходимость. Отношения, ранее развивавшиеся в дружеском ключе, примут романтический характер, если вы этого захотите.



Весы

С деловой точки зрения этот день очень удачен. Звезды на вашей стороне, вы заключаете выгодные сделки, преодолеваете трудности, с которыми другие не смогли справиться. Возможно начало сотрудничества, которое не только будет успешным с финансовой точки зрения, но и откроет перед вами новые перспективы.



Скорпион

День связан с приятными семейными событиями, возможно получение хороших известий от дальних родственников. Правда, Скорпионам-родителям придется побеспокоиться, потому что у детей могут неожиданно возникнуть трудности. Сохраняйте миролюбивое настроение и верьте в своих отпрысков: со многими проблемами они смогут справиться сами.



Стрелец

Не будьте слишком наивны и доверчивы: сегодня это может стать причиной серьезных потерь. Осторожность требуется во всем – без нее даже в самых простых делах вы рискуете допустить промахи и потерпеть неудачу. Могут возникнуть серьезные разногласия со старшими родственниками, помириться удастся далеко не сразу.



Козерог

День начинается не самым лучшим образом. Утром эмоциональный фон будет нестабильным, а настроение – переменчивым. Сами того не желая, вы провоцируете ссоры, создаете конфликтные ситуации. Могут возникнуть серьезные разногласия с членами семьи, с людьми, чье мнение для вас важно.



Водолей

Плодотворный, интересный, а для некоторых представителей знака – просто очень удачный день. Успеха в профессиональной сфере достигают те, чья работа связана с творчеством, поиском нестандартных решений, использованием оригинальных методов. Рутинная работа очень утомляет, неплохо было бы поручить ее кому-нибудь другому.









Рыбы

Очень хорошо этот день проходит у тех, кто путешествует или просто находится вдали от дома. Если у вас случайно нет возможности оказаться на краю света, постарайтесь сменить обстановку, побывать в каком-то незнакомом месте, даже если ради этого придется нарушить привычный распорядок, пожертвовать своим комфортом. Новые впечатления будут приятными.





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