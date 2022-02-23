Гороскоп на сегодня, 23 февраля 2022 года, для всех знаков зодиака

09:09, 23 фев 2022

Непростой день. Только самым спокойным и дисциплинированным удастся совладать со своими эмоциями, удержаться от необдуманных поступков. Импульсивные и вспыльчивые люди могут наделать серьезных ошибок или наговорить того, о чем позже придется пожалеть. Особенно сильным будет влияние негативных тенденций в начале дня. Позже ситуация несколько стабилизируется.



Нежелательно делать крупные покупки, особенно если они не были запланированы заранее. Также очень важно не поддаваться давлению других людей, ни у кого не идти на поводу. Старайтесь принимать все важные решения самостоятельно. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».







Овен

Спокойное течение дел поможет сохранить спокойствие и душевное равновесие. Лучше всего, если вы сможете узнать что-то новое, заняться сбором информации об интересующем предмете. Избегайте различных пересудов и обсуждений «за глаза» кого-либо. Не планируйте путешествий и дальних поездок – в пути могут случаться казусные моменты, недоразумения.



Телец

Удачный день для представителей знака, занятых интеллектуальным трудом. Тельцы блестяще справляются с решением сложных задач. Окружающие не всегда понимают вас с полуслова, но вы достаточно терпеливы и не выходите из себя, даже если приходится давать объяснения неоднократно. Неплохой день для проведения переговоров, однако будьте настороже: окружающие попытаются получить от вас информацию, которую вы предпочли бы сохранить в тайне.



Близнецы

Не сидите сложа руки, ведь удастся заложить основу будущего благосостояния. Несмотря на небольшие неприятности и конфликты с окружающими, получится сохранить позитивный настрой и высокую работоспособность. Лучше сдерживать эмоции, ведь вас постоянно будут пытаться вывести из себя.



Рак

В этот день можно добиться замечательных результатов, приложив для этого лишь самые скромные усилия. Воспользуйтесь благоприятным моментом, чтобы воплотить в жизнь все, что было задумано в последнее время. Энергии у вас много, переутомление вам не грозит.



Лев

Один их тех малоинтересных дней, когда можно добиться многого, но не хочется ровным счетом ничего. Вы с философским спокойствием, а порой и с откровенным равнодушием, смотрите на открывающиеся возможности, проводите массу времени в малоинтересных беседах, не считаете нужным хоть как-то отвечать на поступающие предложения.





Дева

Нейтральный день, как нельзя лучше подходящий для того, чтобы подводить итоги и делать выводы. Вам удается сконцентрироваться на главном, ни один важный факт не ускользнет от вашего внимания. Могут раздражать внимание и не всегда тактичные замечания родственников, однако ссор вы не допустите.



Весы

Побалуйте себя – этот день как будто специально создан для того, чтобы вы получили позитивные эмоции. Утро стоит начать с занятий йогой, пробежки или прогулки. Очень эффективны сеансы массажа и спа-процедуры, не разочарует посещение салона красоты, будут удачными эксперименты с имиджем.



Скорпион

Очень неудачный день. Вы сталкиваетесь с трудностями повсюду – и там, где их появление можно было предположить, и там, где вы не ждали ничего подобного. Возникают серьезные проблемы на работе: руководство явно вами недовольно и не скрывает этого. Возможны финансовые проблемы, потери, штрафы.



Стрелец

Не стоит ждать от этого дня чего-то особенного и выдающегося; для многих представителей знака он будет складываться довольно неудачно. Нежелательны важные встречи и переговоры, стоит держаться подальше от влиятельных людей, представителей государственных организаций. Стрельцы-бизнесмены должны быть готовы к проверкам. Велика вероятность штрафов.



Козерог

Приятный день, комфортный и спокойный. Беспокоиться вам не о чем, хотя некоторые перемены все же возможны. Так, кому-то из Козерогов придется взять на себя обязанности руководителя или неформального лидера, другим предстоит отправиться в дорогу или вступить в деловые отношения с людьми, репутация которых представляется сомнительной. В любом случае, исход будет для вас благоприятным, в этом можно не сомневаться.



Водолей

Хороший день для учебы, любая новая информация усваивается молниеносно. Внимательно слушайте, что говорят окружающие: ценные сведения могут быть получены из самого неожиданного источника. Советы (даже те, что вам не по вкусу) тоже старайтесь принять к сведению: последовав им, вы сможете избежать многих ошибок.









Рыбы

Подходящий день для любой сложной работы, требующей серьезности, аккуратности, ответственного подхода. Можно назначать на этот день ответственные переговоры, в том числе – с людьми, которых вы пока не считаете своими союзниками. Ярко проявляется способность убеждать, не оказывая излишнего давления, привлекать людей на свою сторону, не становясь заложником их желаний.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram