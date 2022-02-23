Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Гороскоп »

Гороскоп на сегодня, 23 февраля 2022 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня, 23 февраля 2022 года, для всех знаков зодиака

09:09, 23 фев 2022

Непростой день. Только самым спокойным и дисциплинированным удастся совладать со своими эмоциями, удержаться от необдуманных поступков. Импульсивные и вспыльчивые люди могут наделать серьезных ошибок или наговорить того, о чем позже придется пожалеть. Особенно сильным будет влияние негативных тенденций в начале дня. Позже ситуация несколько стабилизируется.

Нежелательно делать крупные покупки, особенно если они не были запланированы заранее. Также очень важно не поддаваться давлению других людей, ни у кого не идти на поводу. Старайтесь принимать все важные решения самостоятельно. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».

Овен
Спокойное течение дел поможет сохранить спокойствие и душевное равновесие. Лучше всего, если вы сможете узнать что-то новое, заняться сбором информации об интересующем предмете. Избегайте различных пересудов и обсуждений «за глаза» кого-либо. Не планируйте путешествий и дальних поездок – в пути могут случаться казусные моменты, недоразумения.

Телец
Удачный день для представителей знака, занятых интеллектуальным трудом. Тельцы блестяще справляются с решением сложных задач. Окружающие не всегда понимают вас с полуслова, но вы достаточно терпеливы и не выходите из себя, даже если приходится давать объяснения неоднократно. Неплохой день для проведения переговоров, однако будьте настороже: окружающие попытаются получить от вас информацию, которую вы предпочли бы сохранить в тайне.

Близнецы
Не сидите сложа руки, ведь удастся заложить основу будущего благосостояния. Несмотря на небольшие неприятности и конфликты с окружающими, получится сохранить позитивный настрой и высокую работоспособность. Лучше сдерживать эмоции, ведь вас постоянно будут пытаться вывести из себя.

Рак
В этот день можно добиться замечательных результатов, приложив для этого лишь самые скромные усилия. Воспользуйтесь благоприятным моментом, чтобы воплотить в жизнь все, что было задумано в последнее время. Энергии у вас много, переутомление вам не грозит.

Лев
Один их тех малоинтересных дней, когда можно добиться многого, но не хочется ровным счетом ничего. Вы с философским спокойствием, а порой и с откровенным равнодушием, смотрите на открывающиеся возможности, проводите массу времени в малоинтересных беседах, не считаете нужным хоть как-то отвечать на поступающие предложения.


Дева
Нейтральный день, как нельзя лучше подходящий для того, чтобы подводить итоги и делать выводы. Вам удается сконцентрироваться на главном, ни один важный факт не ускользнет от вашего внимания. Могут раздражать внимание и не всегда тактичные замечания родственников, однако ссор вы не допустите.

Весы
Побалуйте себя – этот день как будто специально создан для того, чтобы вы получили позитивные эмоции. Утро стоит начать с занятий йогой, пробежки или прогулки. Очень эффективны сеансы массажа и спа-процедуры, не разочарует посещение салона красоты, будут удачными эксперименты с имиджем.

Скорпион
Очень неудачный день. Вы сталкиваетесь с трудностями повсюду – и там, где их появление можно было предположить, и там, где вы не ждали ничего подобного. Возникают серьезные проблемы на работе: руководство явно вами недовольно и не скрывает этого. Возможны финансовые проблемы, потери, штрафы.

Стрелец
Не стоит ждать от этого дня чего-то особенного и выдающегося; для многих представителей знака он будет складываться довольно неудачно. Нежелательны важные встречи и переговоры, стоит держаться подальше от влиятельных людей, представителей государственных организаций. Стрельцы-бизнесмены должны быть готовы к проверкам. Велика вероятность штрафов.

Козерог
Приятный день, комфортный и спокойный. Беспокоиться вам не о чем, хотя некоторые перемены все же возможны. Так, кому-то из Козерогов придется взять на себя обязанности руководителя или неформального лидера, другим предстоит отправиться в дорогу или вступить в деловые отношения с людьми, репутация которых представляется сомнительной. В любом случае, исход будет для вас благоприятным, в этом можно не сомневаться.

Водолей
Хороший день для учебы, любая новая информация усваивается молниеносно. Внимательно слушайте, что говорят окружающие: ценные сведения могут быть получены из самого неожиданного источника. Советы (даже те, что вам не по вкусу) тоже старайтесь принять к сведению: последовав им, вы сможете избежать многих ошибок.



Рыбы
Подходящий день для любой сложной работы, требующей серьезности, аккуратности, ответственного подхода. Можно назначать на этот день ответственные переговоры, в том числе – с людьми, которых вы пока не считаете своими союзниками. Ярко проявляется способность убеждать, не оказывая излишнего давления, привлекать людей на свою сторону, не становясь заложником их желаний.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: my-calend.ru
Теги: Гороскоп на сегодня
Читайте также

Гороскоп на сегодня, 5 февраля 2022 года, для всех знаков зодиака
Гороскоп
Гороскоп на сегодня, 5 февраля 2022 года, для всех знаков зодиака
Гороскоп на сегодня, 18 ноября 2021 года, для всех знаков зодиака
Гороскоп
Гороскоп на сегодня, 18 ноября 2021 года, для всех знаков зодиака
Гороскоп на сегодня, 8 сентября 2021 года, для всех знаков зодиака
Гороскоп
Гороскоп на сегодня, 8 сентября 2021 года, для всех знаков зодиака
Гороскоп на сегодня, 14 августа 2021 года, для всех знаков зодиака
Гороскоп
Гороскоп на сегодня, 14 августа 2021 года, для всех знаков зодиака
Гороскоп на сегодня, 9 августа 2021 года, для всех знаков зодиака
Гороскоп
Гороскоп на сегодня, 9 августа 2021 года, для всех знаков зодиака
Гороскоп на сегодня, 10 июля 2021 года, для всех знаков зодиака
Гороскоп
Гороскоп на сегодня, 10 июля 2021 года, для всех знаков зодиака
Гороскоп на сегодня, 8 апреля 2021 года, для всех знаков зодиака
Гороскоп
Гороскоп на сегодня, 8 апреля 2021 года, для всех знаков зодиака
Гороскоп на неделю с 28 января по 3 февраля 2019 года для всех знаков зодиака
Гороскоп
Гороскоп на неделю с 28 января по 3 февраля 2019 года для всех знаков зодиака


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: