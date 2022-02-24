Гороскоп на сегодня, 24 февраля 2022 года, для всех знаков зодиака

08:03, 24 фев 2022

Этот день не будет насыщен событиями, он не покажется утомительным и сложным. Позитивные тенденции сильны, есть возможность реализовать ранее составленные планы, однако и трудности не исключены. Речь идет о мелких недоразумениях, ошибках в оформлении документов, разногласиях с представителями государственных органов. Нежелательно решать финансовые вопросы, делать крупные незапланированные покупки.



Личные отношения находятся в сфере влияния позитивных тенденций, серьезных ссор и конфликтов можно не опасаться. Легче всего находить общий язык с людьми среднего возраста, именно их советы будут особенно толковыми и ценными. Не стоит спешить с романтическим объяснением; в особенности это касается тех, кто пока не уверен в своих чувствах. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».







Овен

Вам предстоит вступить в нелегкую борьбу с сильным противником. Профессиональное противостояние осложняется личной антипатией, выбраться из сложившейся ситуации без потерь очень трудно. Поступающие деловые предложения подкупают своей новизной, но все же не настолько хороши, чтобы быть принятыми немедленно. Если речь идет о деньгах, торгуйтесь: вы получите больше, чем предлагают сначала.



Телец

Вы не можете похвастаться ни хорошим настроением, ни по-настоящему высокой деловой активностью. Все идет ни шатко ни валко, вам никак не удается найти занятие, которое всерьез увлекло бы вас. Не радуют и привычные развлечения, а ничего нового, как назло, в голову не приходит.



Близнецы

Не теряйте времени даром в первой половине дня, постарайтесь воспользоваться влиянием позитивных тенденций. Хорошо проходят деловые переговоры и встречи с людьми, которые могут стать вашими союзниками и покровителями. Можно заручиться поддержкой человека, который уже не раз оказывал вам важные услуги – на это раз он готов сделать еще больше.



Рак

Для вас этот день благоприятен. Вам удается справиться с любыми проблемами, как собственными, так и с чужими. Для многих вы становитесь примером для подражания, находите новых союзников и поклонников. Востребованы ваши природные таланты; достаточно быть собой и вести себя естественно, чтобы завоевать симпатию интересующей вас особы.



Лев

На первый план выходят семейные дела; родственники сегодня особенно нуждаются в вашем внимании и заботе. Благоприятный день для примирения после ссоры, восстановления прерванных отношений. Есть шанс положить конец давним разногласиям, мешавшим вам наслаждаться обществом любимого человека.





Дева

Чем бы вы ни занимались в этот день, будьте готовы к тому, что помощь вам будут предлагать гораздо чаще и настойчивее, чем хотелось бы. И если кому-то вы можете ответить отказом, избежав при этом обид, то с чьим-то вмешательством в ваши дела придется молчаливо мириться. Так что запаситесь терпением и будьте сдержанны.



Весы

Будьте осторожны в первой половине дня – это напряженное время. Возможны неприятные происшествия, есть риск совершить ошибки, исправление которых отнимет много времени. Вы часто становитесь жертвами собственной раздражительности, ссоритесь с близкими из-за пустяков. Однако влияние неблагоприятных тенденций не будет долгим, и вскоре ситуация стабилизируется.



Скорпион

В первой половине дня вы должны быть очень осторожны: это время, когда совершить ошибку будет легко, а вот исправить ее – очень трудно. Не удается разобраться, кому можно доверять, а кому – нет; вы догадываетесь, что некоторые из окружающих носят маски, но даже предположить не можете, что скрывается за ними. Интуиция не так остра, как обычно; принимать решения очень трудно.



Стрелец

Вполне благоприятный день, не несущий каких-то неожиданностей или важных событий. Те, кто привык все планировать заранее, смогут действовать в соответствии с продуманным графиком, любители принимать решение в последнюю минуту так, скорее всего, ничего и не сделают и проведут этот день весьма бестолково, хоть и приятно.



Козерог

Первая половина дня обещает успех в делах, выгодные сделки и интересные деловые предложения. Тут очень важно не терять время зря, действовать по возможности быстро и энергично, со свойственной вам целеустремленностью. Есть шанс урегулировать какие-то профессиональные конфликты, создав тем самым благоприятные условия для карьерного роста.



Водолей

Дел так много, что сложно разобраться, какие из них действительно важны и требуют внимания в первую очередь. К счастью, вы можете рассчитывать на поддержку друзей и союзников – они не ответят отказом на ваши просьбы. Возможны мелкие разногласия на работе, но они не помешают вам плодотворно трудиться.









Рыбы

Торопитесь: действуя решительно и быстро, вы можете добиться многого. Времени на размышления у вас, конечно, маловато, но и необходимости в долгих раздумьях нет, ведь вы давно определились и со своими планами, и с тем, как будете их реализовывать. Возможны денежные поступления, в том числе значительные.





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