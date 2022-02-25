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Гороскоп на сегодня, 25 февраля 2022 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня, 25 февраля 2022 года, для всех знаков зодиака

08:01, 25 фев 2022

Начало дня очень благоприятно для любых дел, требующих творческого подхода и фантазии. Оно обещает успехи тем, кто учится. Удается быстро запомнить любую полезную информацию, проанализировать ее и сделать правильные выводы. Также это время подходит для делового общения, дает шанс найти общий язык с самыми разными людьми.

Сложнее будет во второй половине дня. Не всем удается сохранить душевное равновесие, многие волнуются из-за того, чего не могут изменить. Однако если вы справитесь со своими эмоциями, то сможете решить какие-то важные задачи.

Овен
В первой половине дня деловая активность будет невысокой, и даже если вы возьметесь за какое-то дело, то едва ли сможете довести его до конца. Но со временем вы почувствуете себя бодрее и энергичнее и найдете способ решить многие проблемы.

Телец
Комфортный и спокойный день, который стоит посвятить общению с близкими людьми, старыми друзьями. В их обществе вы не только хорошо проводите время, но и вновь обретаете уверенность, которой вам в последнее время не хватало. Вероятны подарки и денежные поступления.

Близнецы
Возникают задачи, требующие немедленного решения, но сосредоточиться не удается, поэтому масса времени тратится напрасно. То же происходит и с деньгами: сегодня они исчезают в неизвестном направлении; примите меры, чтобы не остаться на мели. Приходится иметь дело с довольно неприятными людьми. Вы стараетесь скрыть свои негативные эмоции, но порой они берут над вами верх – и происходит это в самые неприятные моменты.

Рак
Деловые встречи не оправдают самых радужных ваших ожиданий, но все же не пройдут не откровенно плохо: хотя в чем-то придется пойти на уступки, в главном вы добьетесь своего. Возможны финансовые потери, незначительные настолько, что в другое время вы не обратили бы на них внимания, но сейчас они будут очень некстати.

Лев
Одна из главных задач этого дня – сохранить хорошие отношения с окружающими. Постарайтесь не нажить себе врагов, никого не обидеть, никому не дать повода затаить злобу. В середине дня вам может потребоваться помощь; обращайтесь только к тем, в чьем расположении уверены. Не рискуйте ни своими, ни чужими деньгами.


Дева
Благоприятный день для общения с людьми старшего возраста – их жизненный опыт и знания будут вам полезны. Вы получаете массу полезных советов и лучшим из них даже следуете. Можно делать крупные покупки. День подходит для приобретения недвижимости, переезда или начала ремонта. Не бойтесь браться за масштабные дела: сегодня вы успеете многое.

Весы
День этот нельзя назвать плохим, но вы вполне в состоянии его испортить. Проблемы кажутся вам огромными и неразрешимыми, а вот успехи и победы – столь незначительными, что на них и не хочется обращать внимание. Люди, старающиеся подбодрить, похвалить и поддержать вас, только раздражают; вы готовы каждого, кто скажет вам доброе слово, заподозрить в неискренности.

Скорпион
Этот день – настоящий коктейль из эмоций и событий, причем коктейль очень крепкий. Постарайтесь сохранить трезвую голову, чтобы не совершить поступков, о которых позже придется жалеть. Желательно действовать в соответствии с ранее составленным планом: это оказывается эффективнее, чем броуновское движение от одной промежуточной цели к другой.

Стрелец
Старайтесь баловать и радовать себя. Появится возможность исполнить какие-то давние желания, заняться делом, на которое долго не хватало времени. Легко найти союзников и помощников, однако ответственные решения вы будете принимать самостоятельно, и именно они окажутся правильными. Возможны денежные поступления.

Козерог
Вы добьетесь успеха в делах, требующих решительности и находчивости. Можно рисковать, браться за что-то новое; даже если поначалу дело кажется чрезвычайно сложным, не отчаивайтесь: все получится. Порой бывает трудно сохранять даже видимость спокойствия, но если вы дадите волю чувствам, большой беды не будет.

Водолей
Удачный день, в течение которого вы не раз сможете проявить находчивость и сообразительность, удивить начальство своими блестящими идеями, произвести отличное впечатление на потенциальных помощников и союзников. Возможны денежные поступления, не исключены ценные подарки от людей, которым вы когда-то помогли.



Рыбы
Хотя день складывается не самым удачным образом, вы настойчиво добиваетесь своего – и наверняка добьетесь, пусть и несколько позже, чем ожидали. Возможны мелкие разногласия с руководством. Вы не только защищаете свои интересы, но и боретесь за справедливость, чем изрядно раздражаете людей более практичных. С другой стороны, ваша общественно-полезная деятельность, безусловно, заслужит уважение симпатичных вам особ.

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Источник: my-calend.ru
Теги: Гороскоп на сегодня
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