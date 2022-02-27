Гороскоп на сегодня, 27 февраля 2022 года, для всех знаков зодиака

09:57, 27 фев 2022

День связан с раскрытием творческих способностей, ростом интуиции. Он подходит для решения нестандартных задач. К замыслам и идеям, которые появляются сегодня, довольно сложно относиться критически – уж очень привлекательными и многообещающими они кажутся. Но немного скепсиса и обоснованных сомнений не повредит. Фактически, чем меньше вы доверяете своим фантазиям и чем крепче стоите на земле, тем выше ваши шансы добиться успеха.



Неоднозначен эмоциональный фон дня. Люди восприимчивые, импульсивные и не склонные полагаться на логику, совершают странные, а порой и откровенно глупые поступки. Особы более хладнокровные и рациональные постоянно вынуждены спешить кому-то на помощь, кого-то спасать и выручать. Порой такая ситуация вызывает раздражение, вспыхивает гнев; а в другое время все происходящее может показаться исключительно забавным и увлекательным.







Овен

Вы энергичны и неутомимы, это помогает вам в решении многих задач. Удается найти общий язык с людьми, с которыми вы в последнее время не ладили, ваши идеи приходятся по вкусу буквально всем, кто о них узнает. Вероятно получение помощи от старых знакомых, друзей детства. Можно заниматься оформлением документов.



Телец

Вас наверняка порадуют события этого дня: вас ожидает масса приятных сюрпризов как профессионального, так и личного характера. Представители знака легко завязывают знакомства, находят путь к сердцу тех, кто им симпатичен. Интуиция очень остра, благодаря ей вы моментально понимаете, с кем можно иметь дело, а от кого лучше держаться подальше.



Близнецы

Дела в целом идут неплохо, но важно не расслабляться — любая допущенная ошибка может иметь серьезные последствия. К тому же велика вероятность, что в этот день вам напомнят о каких-то ранее совершенных промахах, что не на шутку испортит настроение. Неплохой день для переговоров о сотрудничестве, но принимать окончательные решения, касающиеся финансов, пока рано.



Рак

Первая половина дня проходит в спокойной плодотворной работе. Вы отлично справляетесь с решением самых разных задач, никто не мешает вам сосредоточиться, не торопит, не мешает взвешивать все «за» и «против». При этом вероятны очень интересные деловые предложения. Некоторые Раки решат сменить сферу деятельности и не пожалеют об этом.



Лев

Трудный день. Проблем возникает немало, вы успешно их решаете, но сил и времени это отнимает немало, многим представителям знака просто некогда дух перевести. К тому же окружающие раздражают вас многочисленными непрошенными советами и подсказками, да и просто бестактным вмешательством в ваши дела.





Дева

Сегодня для вас особенно важны поддержка и одобрение окружающих. Вы их наверняка получите, но, возможно не в желаемом количестве. Не стесняйтесь хвалить себя самостоятельно – это тоже поднимает настроение. Будьте внимательны к своим союзникам, покажите, что вы их цените; это пойдет на пользу не только отношениям, но и вашему общему проекту.



Весы

Первая половина дня – отличное время для совершения покупок и заключения сделок. В вас проснется финансовый гений; дайте ему полную свободу действий, и вы не пожалеете. Можно решать вопросы, касающиеся работы и бизнеса, переезда и смены сферы деятельности.



Скорпион

Возможны финансовые проблемы, поначалу незначительные, но принимающие все более серьезный характер. Вы тратите деньги, особенно не задумываясь над тем, так ли необходимы те или иные расходы. Могут возникнуть проблемы в отношениях с людьми, с которыми вы долго были связаны деловыми интересами.



Стрелец

Вам пригодится находчивость и умение быстро ориентироваться в обстоятельствах: события этого дня могут многое изменить в вашей жизни, и многое зависит от того, правильное ли решение вы примите. Окружающие удивляются тому, что вам удается сохранять спокойствие, ваше хладнокровие внушает им уважение.



Козерог

Хорошее время для того, чтобы оценить свои отношения с окружающими. Это особенно благоприятно для тех, кто вливается в новый коллектив, меняет работу или вид деятельности. Сегодня возможности к адаптации и обучению возрастают.



Водолей

Прекрасный день. Если у вас что-то не получается, значит, это вам и не нужно. Выбирайте легкие пути – именно они ведут к поставленной цели. Новая информация усваивается моментально, поэтому день отлично подходит для учебы, приобретения полезных навыков. Занятия спортом, танцы, активный отдых хорошо сказываются на самочувствии и дают заряд хорошего настроения.









Рыбы

Первая половина дня — время, когда можно добиться успеха, используя не только свои, но и чужие таланты. Даже самые искренние Рыбы становятся ловкими манипуляторами. Ловкими, но доброжелательными — их хитрости никому не приносят вреда, зато помогают быстро добиться желаемого.





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