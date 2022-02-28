Гороскоп на сегодня, 28 февраля 2022 года, для всех знаков зодиака

08:03, 28 фев 2022

Этот день щедр на хорошие идеи и многообещающие замыслы, но вот для каких-то конкретных дел он не подходит. И сосредоточиться оказывается трудновато, и обстоятельства возникают не самые благоприятные, поэтому многие планы так и останутся планами, а договоренности не будут реализованы.



В личных отношениях появляются недоверие и подозрительность, что разрушает гармонию даже самых стабильных союзов. Многие люди склонны к провокациям и проверкам, возрастает число желающих добиться своего с помощью интриг.







Овен

Вы рветесь в бой, не задумываясь о том, есть ли на самом деле какая-то необходимость сражаться. Окружающие чаще, чем обычно, вмешиваются в вашу жизнь, дают непрошеные советы; сначала вы будете реагировать на это сдержанно, а потом начнете огрызаться — тут-то конфликты и станут возникать один за другим.



Телец

В этот день не следует предпринимать ничего важного, поскольку обстоятельства складываются не самым благоприятным для вас образом. Многих Тельцов встревожат новости, касающиеся друзей и родственников; ситуация сложилась непростая, но ваше своевременное вмешательство может изменить ее к лучшему.



Близнецы

День складывается довольно удачно. Вы пользуетесь чужим опытом, анализируете ошибки других людей и не совершаете собственных. Единственное, что может вам навредить – это ваш собственный язык; вы говорите слишком много лишнего, причем тем людям, с которыми лучше было бы вовсе не общаться.



Рак

Поспешите довести до конца начатые ранее дела — в последующие дни сделать это будет не так просто. Добиться успеха проще, работая в одиночестве: хотя поддержку предлагают многие, реальную помощь в том виде, в каком она нужна, вы едва ли получите. День будет особенно удачным для представителей творческих профессий, а также для тех, чья работа связана с проведением научных изысканий.



Лев

Благоприятный день для общения, обсуждения личных дел, новых знакомств и начала сотрудничества. Вы очень хорошо понимаете людей, без труда догадываетесь об их желаниях и намерениях. Никому не удастся обвести вас вокруг пальца, а вот если вы захотите кого-то обхитрить, вас точно не разоблачат.





Дева

Этот день не так удачен, как два предыдущих. Деловая активность снижена, а ситуация требует проявления инициативы, а также изобретательности и настойчивости. Вы можете рассчитывать только на старых друзей и проверенных союзников; новые контакты (в особенности – деловые) требуют большой осторожности.



Весы

С деловой точки зрения это день не слишком удачный, поэтому за решение сложных задач лучше не браться. Более того, даже обсуждать важные вопросы нежелательно, поскольку это может привести к ссорам. Зато есть возможность хорошо провести время, насладиться общением с людьми, которые вам приятны.



Скорпион

Непросто складываются отношения с окружающими: вам кажется, что вас недооценивают, а порой и просто не замечают. Многие Скорпионы позволяют себе язвительные замечания, обижают тех, с кем имеют дело, и не торопятся признавать свои ошибки. Важные вопросы лучше решать самостоятельно: так вы быстрее получите нужные результаты.



Стрелец

Этот день обещает достижения и победы. Вы используете все открывающиеся возможности, не проходите мимо представляющихся шансов, принимаете предложения, достойные внимания. Проблемы решаются даже быстрее, чем вы до конца осознаете их сложность. Этот день очень хорошо подходит для помощи окружающим, участия в благотворительных мероприятиях.



Козерог

В этот день вы сможете реализовать свои давние замыслы, даже если поначалу кто-то попытается вам помешать. На переговорах вы выступаете очень убедительно, поэтому почти не встречаете возражений. Возможно заключение соглашений, которые позволят вам получить значительную прибыль.



Водолей

Все идет наперекосяк, руки опускаются, хочется бросить начатое, но делать этого никак нельзя. Не стоит рассчитывать на помощь союзников: они едва ли смогут должным образом выполнить ваши просьбы и поручения. Так что действовать придется самостоятельно, хотя это будет и непросто. За новые дела, в особенности – требующие аккуратности и внимания к деталям, сегодня лучше не браться.









Рыбы

Не погружайтесь в мечты и иллюзии, они могут привести к самообману и разочарованию. Гоните прочь грусть и жалость к себе: весь негатив исходит от переоценки своих возможностей. Хорошо провести время, изучая что-то новое, уделить время любимому занятию.





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