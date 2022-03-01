Гороскоп на сегодня, 1 марта 2022 года, для всех знаков зодиака

08:06, 01 мар 2022

В целом тенденции этого дня благоприятны. Для того чтобы дать им раскрыться в полной мере, следует сосредоточиться на поставленных целях и наиболее важных делах, по возможности избегая ситуаций, связанных со стрессами, суетой и спешкой. Вполне удачным будет сотрудничество, если и к себе, и к своим союзникам предъявлять разумные требования; чрезмерная снисходительность, как и повышенная критичность, не принесет ничего хорошего.



Эмоциональный фон нестабилен, в отдельные моменты его напряженность будет очень высокой. Тем не менее, избежать конфликтов с окружающими можно, если отложить выяснения отношений и обсуждение болезненных вопросов. Не исключено появление новых романтических увлечений, но вряд ли они скоро перерастут в серьезные связи – вероятнее всего, дальше кокетства и флирта дело не зайдет.







Овен

Овны ведут себя очень корректно и дипломатично, что помогает им сохранить мир и гармонию в отношениях с окружающими. К тому же представители знака очень привлекательны и понимаю это, а потому с удовольствием кокетничают и флиртуют. Вероятность начала серьезных романтических отношений невысока, но время вы проводите с удовольствием.



Телец

Будьте готовы к сюрпризам. Не исключено, что вы получите известия, которые заставят вас изменить свою жизнь. Тельцы видят новые возможности и понимают, как ими можно воспользоваться. Некоторые представители знака удивляют парадоксальной точностью своих суждений, другие замечают то, что ускользнуло от внимания окружающих.



Близнецы

Это подходящий день для того, чтобы начать поиски союзников – разумеется, если вы в них нуждаетесь. Сегодня у вас не возникает проблем с тем, чтобы убедить окружающих в вашей правоте, и немаловажную роль тут играет личное обаяние. Люди готовы следовать за вами куда угодно просто потому, что вы им нравитесь.



Рак

День этот вряд ли покажется приятным, и дело здесь не в том, что он связан с какими-то особенными проблемами или трудностями, а исключительно в вашем отношении к происходящему вокруг. Раздражает каждая мелочь, коллеги и близкие люди как будто соревнуются в способности испытывать ваше терпение, а одержанные победы почему-то не радуют.



Лев

Этот день не подходит для начала работы над масштабными проектами, освоения новых областей деятельности. Придется защищать свои интересы в спорах, тратить много времени на обсуждение вопросов, которые не кажутся важными, заниматься мелкими делами. Оформление документов, особенно в случае заключения крупной сделки, может быть связано с неожиданными затруднениями.





Дева

Обратите внимание на то, как складываются ваши отношения со старшими родственниками (особенно – женщинами). Если в этот день возникнет ссора, пусть даже мелкая, дело может дойти до серьезного и долгого конфликта. Вами пытаются манипулировать, и вы это чувствуете, но не находите в себе сил сопротивляться. Настроение портится, вам очень трудно держать негативные эмоции под контролем.



Весы

Пора приступить к делу, которое было давно задумано и тщательно спланировано. Вы будете приятно удивлены собственной предусмотрительностью; события действительно развиваются именно так, как вы ожидали. Не исключены приятные сюрпризы, ценные подарки. Возможно получение поддержки от влиятельной особы, которой вы почему-то понравились, хотя и не прикладывали для этого усилий.



Скорпион

Начало дня – не самое благоприятное время. Вы проводите его в плохом настроении, ругаете себя за совершенные в прошлом ошибки, предаетесь неприятным размышлениям. Но постепенно влияние позитивных тенденций набирает силу, и вы начинаете смотреть на жизнь с большим оптимизмом, перестаете предъявлять к себе и окружающим невыполнимые требования.



Стрелец

Планов у вас много, но реализовать сегодня удастся лишь их незначительную часть. Слишком много времени отнимает решение неожиданно возникших проблем, причем не только ваших собственных, но и чужих. Не на шутку раздражает то, что к вашему мнению, обоснованному и взвешенному, никто не хочет прислушаться; некоторое время спустя вашу правоту признают, но, увы, будет уже поздно.



Козерог

Вам этот день преподнесет много приятных сюрпризов. Не удивляйтесь своему везению, просто пользуйтесь тем, что звезды на вашей стороне. Можно назначать на этот день и деловые встречи, и романтические свидания – те и другие проходят очень хороши. Вы обаятельны, это помогает решать многие проблемы: часто люди просто не в состоянии сказать вам «нет».



Водолей

День неудачный. На легкие победы рассчитывать не стоит, ради достижения успехов придется трудиться в поте лица. Избегайте интриг: все ваши хитрости будут разоблачены, а количество проблем лишь увеличится. Попытки заручиться поддержкой влиятельных людей не будут удачными. Возможны финансовые трудности.









Рыбы

Чем больше внимания вы к себе привлекаете, тем лучше: быть на виду сегодня очень полезно. Есть шанс заручиться поддержкой влиятельных людей, завоевать симпатию человека, который может помочь вам в реализации амбициозных замыслов. Не исключено начало служебного романа.





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