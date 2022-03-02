Гороскоп на сегодня, 2 марта 2022 года, для всех знаков зодиака

08:03, 02 мар 2022

День в целом сложится неплохо, особенно если принимать во внимание вероятность новых знакомств, о которых не придется пожалеть. Его хорошо бы посвятить работе, однако такая возможность вряд ли представится. Что ж, достаточно будет и задуматься о планах на следующую неделю, без большой спешки наметив особенно важные дела. Насладиться теплом домашнего очага тоже не получится – в этот день отношения даже с близкими родственниками и друзьями будут несколько отстраненными, но это не повод сокрушаться о разорванных узах, ситуация, безусловно, изменится к лучшему.



Не нужно гнаться за развлечениями или стараться получить все удовольствия сразу; лучше заранее договориться с друзьями о приятном и спокойном времяпрепровождении или запланировать романтические свидание. Главное – не полагаться на случай, иначе можно не только пожалеть о напрасно затраченных усилиях, но и поссориться с дорогим человеком.







Овен

Вы проявляете лидерские качества при каждом удобном случае, часто оказываетесь в центре внимания. Окружающие не всегда настроены благосклонно, но не могут не оценить ваших достоинств. Рекомендуется осторожность в общении с малознакомыми людьми – они попытаются использовать вашу энергию в собственных интересах.



Телец

Спланируйте заранее свой день, лучше всего написать список дел, чтобы не забыть чего-то важного. Рассеянность может повлечь ряд неприятностей. Не будьте наивны и не принимайте на веру слова, особенно если разговор ведется о бизнесе и финансовых перспективах. Если вы сомневаетесь в информации, стоит проверить все самостоятельно, не полагаясь на сомнительные советы.



Близнецы

Этот день складывается не очень удачно. Вы легкомысленно относитесь к возникающим проблемам, недооцениваете своих врагов, а потому становитесь уязвимыми. Возможна сора с человеком, который вам особенно дорог; незначительная разница во взглядах на жизнь может стать причиной длительного конфликта.



Рак

Первая половина дня благоприятна. За несколько часов вы сможете сделать много нужного и полезного, обзаведетесь интересными знакомыми, поможете близким в решении возникших проблем. Хорошо заниматься домашними делами, наводить порядок. Можно переставить мебель или немного обновить интерьер, но начинать ремонт не стоит.



Лев

Благоприятный день для решения любых сложных вопросов. Вас невозможно ввести в заблуждение, обвести вокруг пальца, отвлечь — вы четко знаете, чего хотите, и выбираете самый короткий путь для получения желаемого. Возможно урегулирование каких-то финансовых или имущественных разногласий, вероятно получение большой суммы денег. Подходящий день для оформления важных документов.





Дева

Не стоит рассчитывать только на собственные силы. Если есть сомнения или просто не хватает опыта или знаний для выполнения задач, то стоит обратиться к более компетентным коллегам или экспертам. Сотрудничество поможет легко справиться с решением проблем.



Весы

Прекрасный день для новых начинаний: вы знаете, что и как следует делать, чтобы добиться успеха, даже если сфера является для вас совершенно новой. Более опытные люди охотно прислушиваются к вашему мнению, берут его на вооружение. Начало новых деловых отношений маловероятно, а вот в уже существующих удастся расставить акценты так, чтобы вы чувствовали себя комфортно.



Скорпион

Ваши желания многочисленны и разнообразны, и тем обиднее, что, когда до их реализации, кажется, рукой подать, обстоятельства непреодолимой силы в корне меняют ситуацию. От этого дня не следует ожидать многого, тогда разочарование не причинит вам боли.



Стрелец

Все не так просто, как вам кажется. Почаще напоминайте себе, что у вас нет ни волшебной палочки, ни щуки с ее веленьем, так что для получения результата придется потрудиться. Не стоит доверять тем, кто обещает золотые горы. Отложите подписание документов о долгосрочном сотрудничестве, не торопитесь связывать себя обязательствами.



Козерог

Правильная оценка своих сил и сложившейся ситуации избавят вас от разочарований в этот непростой день. В неоднозначных ситуациях лучше прислушиваться к советам опытных людей, чем к подсказкам интуиции – она, к сожалению, сегодня ошибается чаще обычного. Нежелательно заниматься коммерческой деятельностью и делать крупные покупки.



Водолей

Неожиданно возникают какие-то срочные домашние или личные дела, из-за которых приходится отвлекаться от служебных обязанностей. Ваше руководство этому едва ли обрадуется. Возможны серьезные разногласия с деловыми партнерами, обсуждение какого-то пустяка выльется в бурную дискуссию, и далеко не всем Водолеям удастся избежать перехода на личности. Все это вам не по душе, но попытки как-то изменить ситуацию приводят лишь к самым скромным результатам.









Рыбы

Несмотря на все сложности и трудности этого дня, вы сохраняете спокойствие — и правильно делаете. Именно хладнокровие и рассудительность помогают вам находить правильные ответы на все возникающие вопросы. Вероятны успехи в учебе и творческой деятельности, возможно получение интересных деловых предложений. Желающие попробовать свои силы в новой сфере сегодня могут рискнуть: звезды обещают помочь на первых порах.





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