Гороскоп на сегодня, 3 марта 2022 года, для всех знаков зодиака

08:03, 03 мар 2022

Сегодняшний день благоприятен для новых дел, но потребует внимания и осторожности при работе с ценными бумагами. Важные финансовые операции, а также квартирные обмены и переезды лучше отложить. Те, кто приступает к работе на новом месте или в новой должности, непременно добьются успеха, но рассчитывать пока можно только на себя.







День отлично подходит для ухода за собой, а посещение парикмахера будет почти обязательным: стрижка окажет благотворное влияние на состояние волос. Если собираетесь за покупками, не проходите мимо отдела косметики: сегодняшний выбор подобных товаров будет наиболее правильным и удачным.



День достаточно травмоопасен, поэтому будьте осторожны. Возможно ощущение слабости, как физической, так и эмоциональной, поэтому лучше избегать перегрузок.



Овен

Крайне неблагоприятный день для работы. Если вы случайно можете позволить себе устроить выходной – поступите именно так и посвятите день необременительным и неважным занятиям. Если трудиться все же необходимо, отложите переговоры и постарайтесь не попадаться на глаза руководству и тем, от кого зависит ваша карьера.



Телец

Сложная ситуация складывается на работе, придется поломать голову, чтобы найти выход из положения. Многие Тельцы склонны рисковать деньгами, которым можно было бы найти лучшее применение. Другие представители знака, напротив, стремятся заработать как можно больше и, переоценив свои силы, берутся за дела, с которыми едва могут справиться.



Близнецы

Неожиданно ярко проявляются собственнические инстинкты, обычно вам совершенно не свойственные. Вы стараетесь не только сохранить то, что считаете своим, но и захватить чужое. Естественно, что при таком подходе избежать конфликтов очень трудно. Шансы на победу у вас есть, но есть и риск нажить влиятельных врагов, которые позже не упустят случай нанести удар.



Рак

Финансовые дела требуют особой осторожности: когда дело касается денег, принимать правильные решения оказывается очень сложно. Вы замечаете мелкие детали, но ситуацию в целом не всегда можете оценить правильно. Хорошо, если рядом окажутся люди, готовые дать дельный совет, трезво и объективно оценить ваши поступки. Могут возникнуть разногласия с руководством, особенно у Раков, недавно вышедших на новую работу.



Лев

Вам этот день преподнесет сюрпризы, на которые вы никак не могли рассчитывать. События развиваются не просто благоприятно, а чрезвычайно, удивительно удачно. Пользуйтесь ситуацией, не теряйте времени зря! Чем более активно и решительно вы сегодня будете действовать, тем более значительными будут ваши победы.





Дева

Даже если возникают какие-то проблемы, вы решаете так легко и изящно, что для многих становитесь примером для подражания. Ярко проявляются артистические способности, это хороший день для выступления на сцене или театрального дебюта. Удается найти людей, разделяющих ваши увлечения и интересы, у многих Дев появляются новые друзья.



Весы

Подходящий день для любой творческой деятельности, на недостаток хороших идей и отсутствие фантазии вы точно не сможете пожаловаться. Возможны неожиданные предложения; ответив на них согласием, вы получите бесценный опыт. Можно завязывать новые знакомства, вы легко ладите с людьми и правильно оцениваете их с первого взгляда.



Скорпион

Отложите обсуждение рабочих вопросов, если есть такая возможность: будет трудно понять, чего хотят другие люди, найти решение, устраивающее всех. Скорпионы станут забывчивыми и будут уставать быстрее обычного. Начав сразу несколько дел, вы не сможете толком сосредоточиться ни на одном из них, что вызовет нарекания со стороны руководства.



Стрелец

Появляется возможность добиться давно поставленных целей, получить ответы на давно интересующие вас вопросы. Правда, для этого придется потратить немало сил – неудивительно, что уже в середине дня появится ощущение усталости. Физические нагрузки должны быть умеренными.



Козерог

День вам наверняка понравится, если вы не будете принимать близко к сердцу мелкие трудности. Ваша задача — не бросать начатые дела и никому не поручать их: справиться со всем должным образом можете только вы. Возможно получение помощи, в том числе и материальной, от друзей и старых знакомых. Велика вероятность удачных сделок.



Водолей

День сложный, напряженный и утомительный. Вы часто нервничаете по пустякам, принимаете близко к сердцу то, чего окружающие просто не замечают. Близкие люди то и дело напоминают вам о чем-то неприятным, тем самым причиняя боль. Возможны бытовые проблемы, для решения которых придется обратиться за помощью к родственникам.









Рыбы

В этот день можно браться за любые дела, звезды готовы поддержать все ваши начинания. Становится возможной реализация давних планов; правда, придется проявить изобретательность, чтобы воплотить их в жизнь в первозданном виде. Есть риск лишиться поддержки человека, на которого вы привыкли полагаться в трудных ситуациях.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram