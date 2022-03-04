Гороскоп на сегодня, 4 марта 2022 года, для всех знаков зодиака

08:04, 04 мар 2022

Подходящий день для начала решительных действий. Можно браться за то, что раньше казалось слишком сложным, почти непосильным. Не все может получиться сразу, выносливость и настойчивость сыграют важную роль. Возможным становится урегулирование давних профессиональных конфликтов, восстановление партнерских отношений, возобновление сотрудничества.







Спокойная уверенность в своих силах поможет не растеряться, если на пути возникнут преграды, сохранить душевное равновесие в сложных обстоятельствах. Пригодятся мудрость и жизненный опыт, а также понимание, что иногда для сохранения мира и хороших отношений нужно пойти на уступки.



Овен

Кто-то может подумать, что вам везет в делах, но дело не только в этом – просто вы беретесь за дела с таким вдохновением и энтузиазмом, что никакие проблемы, никакие трудности не могут вас остановить. Люди, которые к вам тянутся сегодня, не наделены ни вашей жизненной силой, ни оптимизмом, так что новых союзников вам придется не только вести за собой, но и морально поддерживать.



Телец

День позволяет достичь значительных успехов, все начинания оказываются удачными. У Тельцов будет возможность не только повысить самооценку, но продемонстрировать всему миру, на что они способны. Возможны значительные денежные поступления, неожиданные ценные подарки.



Близнецы

День подходит для посещения светских мероприятий. На них вас непременно заметят – в том числе и благодаря яркому наряду.



Рак

День складывается не самым лучшим образом. Вам никак не удается настроиться на нужный лад, вы всюду чувствуете себя не в своей тарелки. Утомляет общение даже с теми людьми, которые вам очень дороги. На любые критические замечания вы регулируете очень остро, это может стать причиной мелких, но от этого не менее неприятных ссор.



Лев

Используйте первую половину дня для решения самых сложных задач. Именно в это время вам будет проще всего сосредоточиться, правильно расставить приоритеты, отбросить все ненужное. Возможны интересные предложения. А вот в последующие часы нужно вести себя с большей осторожностью, и если чем и заниматься, так это мелкими текущими делами. Потому что вероятность ошибок будет очень высокой.

Дева

День складывается довольно напряженно, порой вам будет нелегко. Но как только случится нечто приятное (а это непременно произойдет) настроение ваше улучшится. Подходящий день для спокойной работы, требующей сосредоточенности, внимания к деталям. Впрочем, и беседы вас не утомляют – по крайней мере, те, из которых можно почерпнуть хоть какую-то полезную информацию.



Весы

Несколько утомляет царящая вокруг суета, но даже она не мешает вам блестяще справляться в решением любых задач, возникающих в этот день. Ваши таланты и достоинства не остаются незамеченными, могут появиться новые поклонники, готовые на многое, чтобы добиться вашей благосклонности.



Скорпион

Много времени отнимают разговоры, и далеко не всегда они приятны. Многим Скорпионам приходится иметь дело с крайне несимпатичными особами, что не лучшим образом скажется на эмоциональном состоянии представителей знака. Профессиональные проблемы преследуют вас и дома; возможно, возникнет необходимость пригласить в гости коллег или деловых партнеров.



Стрелец

Сложный день. Часто возникают конфликты из-за пустяков, и к себе, и к окружающим вы предъявляете невыполнимые требования. Недовольство всем и вся не делает вас привлекательнее; отношения, которыми вы дорожите, разлаживаются. Хочется на время уйти на дно, побыть наедине с собой – это поможет восстановить душевные силы.



Козерог

Вы чувствуете, что сбились с пути и уже просто не помните, куда именно так стремитесь попасть. Находиться в тупике не слишком приятно, но и в этом незавидном положении есть свои плюсы: у вас появилось время на размышления и эмоциональное восстановление.



Водолей

Первая половина дня требует осторожности во всем. В это время лучше не принимать важных решений, не проводить деловых переговоров, не связывать себя никакими обязательствами. Ваши недоброжелатели очень деятельны и, к сожалению, могут серьезно вам навредить. Союзники соглашаются помочь вам, но без особого энтузиазма.









Рыбы

Нервный, напряженный, неудачный день. Эмоциональный фон крайне нестабилен, ваше настроение часто меняется, окружающие просто не знают, как найти к вам подход. Конфликты возникают из-за пустяков, вы крайне болезненно реагируете на критику и даже на комплименты умудряетесь обидеться.





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