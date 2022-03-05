Гороскоп на сегодня, 5 марта 2022 года, для всех знаков зодиака

08:02, 05 мар 2022

Удачный день для терпеливых и настойчивых. Быстро добиться успехов едва ли удастся, но если вы не станете торопиться, то наверняка справитесь с важными задачами. Сейчас даже мечтатели смотрят на вещи очень реально, не витают в облаках, стараются сосредоточиться на настоящих делах, а не своих фантазиях. Это приносит достойные плоды.







Остаются в прошлом многие проблемы, прежде заставлявшие волноваться, не дававшие покоя. Могут заметно измениться к лучшему отношения с близкими, влюбленным станет проще найти общий язык, избавиться от пустых подозрений и тревог.



Овен

В этот день вы любые мелочи принимаете гораздо ближе к сердцу, чем обычно, огорчаетесь из-за того, чего могли бы просто не заметить. Многие Овны ссорятся с друзьями и близкими, ведут себя бестактно, позволяют себе резкие высказывания. Исключением является середина дня – время, когда Овны удивительным образом превращаются в дипломатов, благодаря чему и решают целый ряд профессиональных проблем.



Телец

Тельцам этот день принесет массу чаянных и нечаянных радостей. Вас ждут приятные известия и неожиданные подарки, возможна неожиданная встреча с человеком, которому вы давно хотели сказать что-то важное. У многих представителей знака появится шанс возродить ранее прерванные романтические отношения.



Близнецы

Делами, даже несложными, в этот день лучше не заниматься – все равно вам едва ли удастся добиться успеха. Любая физическая работа оказывается более утомительной, чем вы могли предположить, к концу дня ощущение усталости будет очень сильным. Нежелательно обсуждать с друзьями и близкими важные вопросы, прийти к согласию будет трудно.



Рак

Вы склонны рисковать многим в надежде получить еще большее. Успех возможен, но только в том случае, если вы будете благоразумны и не станете доверять тем, кто слишком много обещает. Если в этот день вы меняете работу, то поначалу вам будет очень трудно, но позже станет очевидно, что новое место значительно лучше старого.



Лев

Беспокойный день. Все время возникают проблемы и дела, требующие внимания – вы со всем справляетесь, но сил это отнимает массу. Поэтому постарайтесь выделить время для спокойного отдыха, иначе едва ли вы встретите начало следующей недели в лучшей форме.

Дева

Деловая активность несколько ниже, чем обычно, вы работаете медленно и не так плодотворно, как в другие дни. Коллеги, руководство, партнеры пытаются вдохновить или хотя бы поторопить вас, но вызывают у вас только раздражение. Вы то и дело провоцируете конфликты, но сами же и урегулируете их раньше, чем они принимают серьезный характер.



Весы

Вам понадобится немного терпения – этот день связан с мелкими неприятностями, которые нужно просто переждать. Старайтесь не выходить из себя: негативные эмоции могут толкнуть вас на опрометчивые поступки. Хорошо посвятить этот день общению с людьми, которые хорошо знают и понимают вас, разделяют ваши убеждения и взгляды на жизнь. По крайней мере, выбирайте тех, кому не придется объяснять вещи, которые кажутся вам очевидными.



Скорпион

Подходящий день для активной деятельности в любой сфере, проявления инициативы. У вас много хороших идей, и есть шанс, что именно сегодня удастся воплотить их в жизнь. Если вы работаете в команде, будьте готовы взять на себя руководство ею, а также ответственность за тех, кто выполняет ваши поручения.



Стрелец

В этот день вам придется сказать немало неприятных вещей людям, которые вам очень симпатичны. Вы стараетесь смягчить удар, но ни к чему хорошему это не приводит. Возможны конфликты и ссоры, но хуже всего то, что вы сами собой недовольны – именно из-за этого ваши мысли окрашены в самые мрачные тона.



Козерог

День приятного и интересного общения, встреч, которые оставят самое лучшее впечатление и положат начало серьезным отношениям. В такой день легко потерять голову от человека, которого вы видите впервые; возможна настоящая любовь с первого взгляда. Особенно повезет некоторым представителям знака – сбудутся их тайные мечты.



Водолей

Все складывается неплохо, если и возникнут какие-то проблемы – то только незначительные. Виновником их может стать мужчина, которому вы доверяли больше, чем он того заслуживает. Сердиться на него бессмысленно, а вот сделать выводы и скорректировать свое поведение можно и нужно.



Рыбы

День складывается удачно потому, что вы не отказываетесь от помощи, которую предлагают друзья и союзники. В результате вам почти ничего не приходится делать самостоятельно, достаточно отдавать толковые своевременные распоряжения. День хорошо подходит для обсуждения важных вопросов; в возникающих спорах действительно рождается истина.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram