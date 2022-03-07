Гороскоп на сегодня, 7 марта 2022 года, для всех знаков зодиака

09:38, 07 мар 2022

В первой половине дня удачны дела, касающиеся инвестиций. Интуиция подскажет, в каком направлении лучше направлять усилия для достижения максимального результата. Сегодня есть хорошая возможность влиять на людей. Это может помочь тем, кто занимается общественным мнением.







Обстановка в семье будет гармоничной. Близкие прислушиваются к вашим словам, их будет легко убедить самыми простыми аргументами. В этот день хорошо оказать помощь тем, кто беззащитен, например, накормить или пристроить бездомных животных.



Овен

Если вы не будете торопиться с выводами и кидаться из одной крайности в другую, день сложится вполне удачно. Следуйте ранее составленному плану – это принесет достойные плоды, а вот импровизации окажутся неудачными. Воздержитесь от незапланированных покупок, вообще будьте экономнее: деньги вам вскоре пригодятся. Хорошо проходят деловые встречи, на людей, от которых зависит развитие вашей карьеры, вы производите достойное впечатление.



Телец

Вы настроены на серьезный и ответственный лад, вас не пугают сложные задачи. Что ж, сегодня это очень кстати, поскольку дела вас ждут почти великие. Не исключено, что придется приложить усилия (в том числе физические) для получения нужного результата. Но вас это ничуть не пугает: целеустремленность сегодня сильнее усталости.



Близнецы

День хорошо подходит для любой творческой деятельности. Вас не устраивают простые решения и проверенные методы, даже за рутинные дела вы беретесь с неожиданной для окружающих стороны. Возможно расширение сферы деятельности, появление новых профессиональных обязанностей.



Рак

Очень трудно найти общий язык с женщинами. У Раков, работающих в исключительно дамских коллективах, могут возникнуть серьезные профессиональные проблемы. Порой вы становитесь чрезвычайно раздражительными, капризными, не желаете сдерживать своих чувств. К счастью, такие периоды не затягиваются надолго. Проходит совсем немного времени, тучи рассеиваются – и с вами снова приятно иметь дело.



Лев

Утро проходит не слишком плодотворно, и если вы не любитель вставать рано – не стоит проявлять героизм и подниматься на рассвете. Вас и так ждет насыщенный и интересный день. Середина его – время встреч, в том числе с людьми, которые для вас очень важны. В отношениях с ними возможны значительные перемены к лучшему.





Дева

Первая половина дня – благоприятный период для учебы, получения новой информации, приобретения полезных навыков. Интеллектуальный потенциал представителей знака очень высок, Девам нравится поломать голову над серьезными проблемами, поискать ответы на сложные вопросы. Неудивительно, что к вам часто обращаются за советами люди, оказавшиеся в трудной ситуации.



Весы

День чрезвычайно благоприятный. Любая работа спорится, любые проблемы решаются быстро. Возможно получение новых предложений, расширение деловых горизонтов. Можно начинать собственный бизнес. Свои идеи вы воплощаете в жизнь с таким блеском, что окружающим остается только восхищаться или завидовать.



Скорпион

Нет оснований жаловаться на скуку: в жизни происходит много интересного. Не все события безусловно благоприятны, но вы способны найти позитивные моменты во всем, что происходит. Возможны неожиданные перемены на работе, некоторые представители знака задумаются о поиске нового места и почти сразу получат интересные предложения.



Стрелец

Сильно влияние позитивных тенденций в деловой сфере. Сегодня вы добиваетесь отличных результатов, удивительным образом сочетая свою обычную настойчивость с изворотливостью и расчетливостью. У вас достаточно сил и хитрости, чтобы противостоять влиятельному недоброжелателю. Схватка закончится вашей победой.



Козерог

Не самое подходящее время для того, чтобы выступать на работе с предложениями и инициативами — их вряд ли услышат и воспримут всерьез. Лучше обдумайте все еще несколько раз, оцените практическую выгоду, которую можно извлечь из вашей идеи, и подготовьте дополнительные взвешенные доводы и аргументы. День хорош для планомерного выполнения рутинной работы, особенно если вы будете делать небольшие перерывы.



Водолей

Состояние финансовых дел почти плачевно; подумайте о том, какие меры можно принять в этой ситуации. Можно рассчитывать на помощь родственников и любимого человека, да и друзья вам наверняка не откажут, но проблема в том, что правильно распорядиться полученными деньгами вряд ли удастся. Постарайтесь принять во внимание доводы здравого смысла, откажитесь от необязательных покупок и расходов.



Рыбы

Откажитесь от склонности искажать слова, избегайте интриг и лжи. Возможно, что дела, которыми вы давно хотели заняться, выйдут на первый план, и отложить их снова не удастся. Сегодня не стоит планировать крупных сделок, встреч с начальством или людьми, от которых вы зависите. Ваша чувствительность приобретет болезненный характер.





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