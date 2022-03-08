Гороскоп на сегодня, 8 марта 2022 года, для всех знаков зодиака

09:28, 08 мар 2022

День позволит исправить какие-то ошибки, допущенные раньше. Будет возможность вернуться к делам, которые вас прежде интересовали, вспомнить о старых планах: сейчас их можно воплотить в жизнь. Все серьезные задачи стоит решать с утра, это самое плодотворное время.







Хороший день для знакомств: сразу ясно, с кем стоит иметь дело, а с кем нет, кто заслуживает доверия, а кто – не очень. Семейные ссоры и разногласия с друзьями маловероятны. Можно обсуждать с близкими важные вопросы, удастся договориться обо всем.



Овен

Это очень благоприятный день для делового общения, обсуждения важных вопросов. На сложных переговорах вы покажете себя настоящим дипломатом, способным добиться своего, не проявляя при этом жесткости или агрессивности. Люди, которые увидят вас впервые, будут совершенно очарованы.



Телец

Стоит сосредоточиться на работе: этот день обещает значительные профессиональные успехи, возможно продвижение по службе. Вам будет нетрудно найти союзников, причем большинство из них готово работать «за идею» и не слишком интересуется возможным материальным вознаграждением. День подходит для решения юридических вопросов; можно подписывать важные документы.



Близнецы

День благоприятный, хорошо подходящий для завершения начатых дел. Избегайте ненужной спешки, можно продвигаться вперед в комфортном для вас темпе. Хорошо встречаться с друзьями, навещать родственников. А вот от общения с коллегами и деловыми партнерами, как бы симпатичны они вам ни были, лучше отказаться. Кроме того, нежелательно заключать сделки и заниматься коммерческой деятельностью.



Рак

Благоприятный день для решения рабочих вопросов. Вы почувствуете почву под ногами, уверенность в собственных силах и сможете прекрасно применять накопленные знания на практике. Ракам представятся замечательные возможности подзаработать или как-то иначе получить дополнительный доход. Взвесьте все, как следует, прежде чем принимать предложения. Несмотря на то что Раки сейчас способны прекрасно справляться с профессиональными задачами, вы будете много переживать и сомневаться в правильности своих решений.



Лев

Подходящий день для неформального общения, любых неофициальных встреч. Впрочем, даже на самых что ни на есть «протокольных» мероприятиях вам удается создать теплую, дружественную обстановку. Многие люди проявляют к вам симпатию, но не все делают это искренне. Интуиция подскажет, кому можно доверять.





Дева

Пусть события развиваются своим чередом – не нужно торопиться и подгонять окружающих. Ситуация, в которой вы оказались, не так проста и однозначна, как могло показаться поначалу. Чем больше новой информации вы получаете, тем сложнее становится разработать правильную тактику. Но пусть это вас не пугает: вы способны справиться даже с очень сложной задачей.



Весы

Вы с неподдельным энтузиазмом беретесь за новые дела, даже сложные, и добиваетесь успеха там, где другие неоднократно терпели неудачу. Ваши инициативы и новые идеи получают поддержку и одобрение, руководство высоко оценивает ваши профессиональные достижения; перед амбициозными представителями знака откроется путь к покорению новых карьерных вершин.



Скорпион

Этот день как нельзя лучше подходит для того, чтобы подумать о чем-нибудь серьезном и важном. Все мысли, приходящие в вашу голову, заслуживают внимания – даже те, которые кажутся окружающим странными. День подходит для заключения сделок, крупных покупок; финансовая ситуация меняется к лучшему.



Стрелец

День складывается неудачно, проблемы возникают серьезные. К счастью, Стрельцы достаточно настойчивы и уверены в себе, чтобы не сдаться, если что-то не получится с первого раза, не растеряться, если враг окажется сильнее, чем можно было подумать. Не рассчитывайте достичь цели проверенными методами: придется изобретать, импровизировать, экспериментировать.



Козерог

Если вам нужно обдумать что-то важное, лучшего дня не найти – так и знайте. Сейчас вас посещают не только совершенно блестящие, но и вполне реализуемые идеи. К тому же вероятно получение советов от людей, чьей мудрости и жизненному опыту вы вполне доверяете. Можно делать крупные покупки, особенно удачным будет приобретение бытовой техники.



Водолей

День связан с переоценкой ценностей и пересмотром приоритетов. Многие Водолеи готовы отказаться от того, что раньше считали чрезвычайно важным. Решения, которые вы принимаете в этот день, не сразу получат одобрение близких. Впрочем, разногласия этого дня едва ли положат начало серьезному конфликту.





Рыбы

Можно браться за новые дела, но только в том случае, если вы совершенно уверены, что сможете справиться с ними самостоятельно. Неприятные неожиданности не исключены, однако едва ли хотя бы одна из них нанесет вам какой-то ущерб. Можно делать покупки, вкладывать деньги в долгосрочные бизнес-проекты.





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