Гороскоп на сегодня, 10 марта 2022 года, для всех знаков зодиака

08:01, 10 мар 2022

Тенденции этого дня неоднозначны. Наибольшие сложности связаны с общением людей, поэтому встречи и переговоры будут проходить совсем не так, как хотелось бы, могут возникать разногласия, поводы для споров и претензий. В этот день не приходится рассчитывать на помощь со стороны. Маловероятны также приятные признания, романтические свидания. Даже в отношениях влюбленных доминируют расчетливость, логика и здравый смысл.







Складывается благоприятная ситуация для получения и анализа информации, работы над давно начатыми проектами, учебы и повышения квалификации. Можно планировать на этот день поездки и посещение увеселительных заведений, однако следует избегать любых мероприятий, которые могут затянуться допоздна или потребовать активного общения с малознакомыми людьми.



Овен

Дело, за которое вы принялись несколько дней назад, ожидая скорого успеха, приносит неожиданно много хлопот. Сейчас уже совершенно очевидно, что вы не все учли и продумали. Однако отступать нельзя, да и некуда. Смиритесь с тем, что на данном этапе нужно чем-то пожертвовать, чтобы в будущем получить щедрую компенсацию.



Телец

День удачный, лишь в его середине могут возникнуть мелкие проблемы, с которыми вы справитесь. Вы доведете до конца ранее начатые дела, неожиданно удачное стечение обстоятельств поможет решить старые проблемы. Налаживаются отношения с близкими, все разногласия забыты.



Близнецы

Не самый благоприятный день для общения с женщинами: вы очень требовательны к ним, да и они не проявляют снисходительности. Нежелательно переезжать, решать проблемы, связанные с недвижимостью, покупать мебель и бытовую технику.



Рак

Серьезность, целеустремленность и ответственное отношение к своим профессиональным обязанностям – вот три кита профессионального успеха Раков. Представители знака быстро справляются с новыми задачами и находят оригинальные способы решения старых. День благоприятен для делового общения; впрочем, деловые встречи и дружеские свидания тоже проходят неплохо.



Лев

То, что не получается сразу, рано или поздно получится обязательно. Все, что от вас требуется – не сдаваться, действовать последовательно, помнить об обещаниях, которые вы давали друзьям и близким. Приходится выбирать между своими и чужими интересами, многие представители знака предпочитают пойти на жертвы, чтобы не разочаровать окружающих.





Дева

Подходящий день для того, чтобы взяться за новое интересное дело, испытать свои силы на незнакомом поприще. Очень высок творческий потенциал, у Дев появляется масса блестящих идей, часть которых может быть реализована немедленно. Можно делать крупные покупки, вкладывать деньги в недвижимость.



Весы

Для вас этот день будет связан с началом каких-то очень приятных, хотя и не особенно серьезных отношений. Новое знакомство окажется перспективным в плане не столько романтическом, сколько деловом. Хочется скорее реализовать свои идеи и творческие замыслы, любую работу, даже самую незамысловатую, вы превращаете почти в священнодействие.



Скорпион

День беспокойный, напряженный. К событиям его трудно отнестись однозначно: с одной стороны – они становятся причиной проблем и переживаний, с другой – открывают перед вами новые возможности, которыми нужно суметь воспользоваться. Полагаться можно только на собственную интуицию: ни советы окружающих, ни логические рассуждения не помогут найти ответы на вопросы, возникающие в этот день.



Стрелец

День проходит не самым лучшим образом. Вы совершаете немало ошибок просто потому, что не обращаете внимание на то, что стоило бы заметить. Многие представители знака идут на поводу у людей, совершенно не заслуживающих доверия, становятся марионетками в чужих руках. Возможны споры с руководством и влиятельными людьми.



Козерог

Это подходящий день для того, чтобы преступить к реализации каких-то ранее составленных планов, воплотить в жизнь давние идеи. А вот импровизировать в надежде выжать из сложившейся ситуации максимум пользы, не стоит – вы потратите силы и останетесь ни с чем.



Водолей

Очень хороший день для общения с единомышленниками, совместной деятельности. Люди, поддерживающие вас, готовы на многое, чтобы воплотить ваши идеи в жизнь. Тем, кто предлагает помощь, можно доверять. Вам дают много советов, но руководствоваться лучше собственным здравым смыслом.









Рыбы

Подходящий день для того, чтобы заняться чем-то действительно увлекательным. За такие дела вы беретесь с неподдельным интересом, заражая окружающих своим энтузиазмом. Есть шанс собрать вокруг себя единомышленников, найти влиятельных союзников. Посещение светских мероприятий, официальных торжеств окажется полезным, позволит завязать знакомства, которые вам вскоре пригодятся.





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