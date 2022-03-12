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Гороскоп на сегодня, 12 марта 2022 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня, 12 марта 2022 года, для всех знаков зодиака

09:13, 12 мар 2022

Благоприятный день для работы. Она будет плодотворной и едва ли покажется утомительной: даже если придется заниматься несколькими делами одновременно, вы отлично справитесь. Удается правильно расставить приоритеты, не тратить силы напрасно. Возрастает интерес к политике и общественной деятельности, некоторые найдут в этом свое призвание.

Во второй половине дня нужно будет уделить внимание здоровью; в это время могут обостриться хронические недомогания. Не исключены семейные разногласия, влюбленным будет труднее, чем обычно, найти общий язык.

Овен
Неблагоприятный день. Вы недооцениваете свои силы, а своих врагов и недоброжелателей считаете едва ли не всемогущими, поэтому стараетесь любым способом избежать конфликтов, не вступаете в конкурентную борьбу, хотя могли бы одержать в ней верх. Возникающие на работе трудности не так серьезны, как кажется на первый взгляд, и вы добьетесь успеха, если не испугаетесь их.

Телец
В первой половине дня могут возникнуть проблемы, но с каждым часом влияние позитивных тенденций усиливается, преодолевать трудности становится проще. Обратите внимание на то, как складываются ваши отношения с единомышленниками: от того, какую линию поведения вы выберете, зависит, будут ли эти люди и дальше поддерживать вас.

Близнецы
День, с одной стороны, весьма сложный, а с другой – чрезвычайно благоприятный. У вас будет возможность решить сразу несколько проблем, беспокоивших вас в последнее время. Это потребует определенных трудов, и в какой-то момент вы почувствуете, что совершенно выбились из сил. И вот тут-то рядом и окажется человек, готовый вас поддержать, подбодрить и развеселить!

Рак
Многие Раки в этот день потакают своим слабостям, не задумываясь о том, к чему это может привести. Между тем, представителям знака стоило бы держать себя в ежовых рукавицах – организованность и самодисциплина помогут дать отпор недоброжелателям и отстоять те позиции, которые вы с таким трудом недавно завоевали.

Лев
Нельзя сказать, что день приносит значительные перемены к лучшему, но события его убедительно доказывают, что все будет хорошо, и очень скоро. Ваша задача – не терять оптимизма в те относительно редкие моменты, когда ситуация будет выходить из-под контроля, с юмором относиться к мелким неприятностями и не поддаваться на провокации давних недоброжелателей.


Дева
Этот день отлично подходит для воплощения в жизнь какого-то смелого замысла. Вас никто не поддерживает? Не беда, сегодня вам по силам решить практически любую задачу самостоятельно. Творческий потенциал высок, однако вы не уноситесь в заоблачные дали на крыльях фантазии, а занимаетесь решением вполне реальных проблем.

Весы
Тщательно продумывайте свои действия, особенно если они касаются денег и инвестиций. Надо быть осмотрительными и внимательными, чтобы не совершить ошибку, чреватую финансовыми потерями. То, с каким настроем вы подойдете к решению подобных дел, решит, какими они будут: успешными или не очень. И только если вариантов нет совсем, стоит подумать о кредите.

Скорпион
Желательно составить план действий заранее, иначе вы непременно что-нибудь забудете или перепутаете. Приветствуется проявление инициативы в личных отношениях, это удачный день для того, чтобы сделать первый шаг навстречу человеку, который вам симпатичен. Вам представится шанс решить семейные проблемы, помочь родственникам, оказавшимся в трудной ситуации.

Стрелец
Преобладает влияние позитивных тенденций. Особенно сильным оно будет в первой половине дня. В это время ваше обаяние действует безотказно, и этим можно воспользоваться для достижения личных и профессиональных целей. Кроме того, в данный период вам легко предсказать, как будут развиваться события, не имеющие лично к вам прямого отношения, и дать хороший совет тому, кто в этом нуждается.

Козерог
Основная тенденция дня благоприятна – она связана с переменами во многих сферах жизни, появлением интересных идей, появлением союзников и единомышленников. Вам хочется чего-то совершенно нового, и тот факт, что ради этого придется потрудиться, вас ничуть не пугает.

Водолей
Неплохой день, кое-какие события которого вас наверняка порадуют. Нужно иметь в виду, что речь идет скорее о каких-то приятных мелочах, чем о значительных событиях. Возможно начало сотрудничества, которое принесет свои первые плоды в следующем месяце. Наберитесь терпения, не ждите скорого успеха в новых начинаниях.



Рыбы
Потребуются находчивость и изобретательность. Это яркий и запоминающийся день, но все же не самый простой. Старайтесь быть терпеливыми с коллегами, даже если они будут вести себя не самым лучшим образом. Снисходительность к чужим слабостям вас только украшает.

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Источник: my-calend.ru
Теги: Гороскоп на сегодня
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