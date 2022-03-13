Гороскоп на сегодня, 13 марта 2022 года, для всех знаков зодиака

09:36, 13 мар 2022

В начале дня будет нелегко сохранять спокойствие, но все же держите себя в руках. Вы рискуете наделать ошибок, если будете руководствоваться только эмоциями. Ни к чему хорошему не приведут и попытки все время поступать по-своему, совершенно игнорируя чужие желания.







Более удачна вторая половина дня. Ко многим возвращается душевное равновесие, к тому же появляются новые цели, ради достижения которых стоит объединиться с другими. Поэтому ссорам приходит конец, отношения между людьми складываются более ровно, хочется скорее забыть старые обиды и двигаться вперед.



Овен

В мелочах вам сопутствует удача, а вот когда речь идет о чем-то особенно важном, звезды, увы, оказываются не на вашей стороне. Поэтому день не подходит для начала работы над масштабными и значительными проектами, обсуждения принципиальных вопросов. Возможны незначительные денежные поступления.



Телец

Хороший день для занятий, не требующих высокой концентрации внимания, аккуратности, старательности. Вам трудно сосредоточиться на одном деле, в особенности – если с ним не удается справиться быстро. А вот в том, что требует вдохновения, полета фантазии, свободного творчества, вполне можно добиться успеха.



Близнецы

День складывается хорошо, звезды вас поддерживают – так воспользуйтесь этим и постарайтесь провести день максимально плодотворно. Можно браться за очень сложные дела, даже если никто не предложит вам помощь: все получится, пусть и не сразу. Возможны временные финансовые затруднения, стоит воздержаться от незапланированных расходов, спонтанных покупок.



Рак

Непросто добиться той цели, которую вы поставили перед собой, но все же возможно. Нужна для этого не только настойчивость, но и хитрость. Правильные решения не лежат на поверхности, приходится поломать голову, чтобы найти их. Человек, неоднократно обещавший помощь, может подвести; разумнее будет рассчитывать исключительно на собственные силы.



Лев

Непросто складываются деловые отношения, вы ссоритесь даже с людьми, которых привыкли считать своими союзниками. Открыто высказывая свою точку зрения по многим вопросам, вы не задумываетесь о том, что можете кого-то огорчить или обидеть — увы, в результате у вас могут появиться новые недоброжелатели.





Дева

Этот день обещает легкие победы, везение в делах. Вам не приходится прикладывать усилий, чтобы получить желаемое – удача сама идет в руки. Вероятны встречи с интересными людьми. От старых друзей поступают интересные предложения, которые можно принимать без всяких сомнений.



Весы

День проходит очень спокойно и приятно. Возможно, вы не совершите ничего выдающегося, но время проведете очень хорошо. Прекрасно складываются отношения с женщинами, от них вы получаете не только моральную поддержку, но и ценную информацию. Хорошо обсуждать волнующие вас темы: возможно, вы и не получите ответов на все вопросы, но на сложившуюся ситуацию взглянете по-иному.



Скорпион

Все важные дела лучше планировать на первую половину дня – именно это время будет наиболее плодотворным. Постепенно деловая активность снижается, справиться со своей ленью становится все труднее, и только возможность заняться чем-то очень интересным может заставить вас отказаться от праздного времяпровождения.



Стрелец

Подходящий день для публичных выступлений и обсуждения важных вопросов. Вам удается переубедить давних оппонентов, привлечь на свою сторону людей, которые до последнего времени поддерживали ваших недругов. Возможно получение полезной информации, не исключены какие-то важные открытия.



Козерог

Можно добиться серьезных успехов в деловой сфере, укрепить свои профессиональные позиции, заручиться поддержкой влиятельных людей. Хорошо проходят переговоры, есть шанс заключить крупные сделки на выгодных условиях. Благоприятный день для поисков работы, собеседований. Появляется шанс преуспеть в какой-то совершенно новой сфере.



Водолей

День непростой, но вы добьетесь своего, невзирая на все трудности и проблемы. Люди, по отношению к которым вы вели себя достойно и благородно, сегодня придут вам на помощь. Возможно появление новых компаньонов или влиятельных покровителей, которым вы сможете доверять. Вероятны значительные денежные поступления.









Рыбы

Вы все время чем-то заняты, но, к сожалению, не всегда тем, на что стоит тратить время. Многочисленные мелкие дела, которые стоило бы поручить кому-то другому, мешают заняться тем, что сейчас действительно важно. Середина дня – наиболее сложное время с эмоциональной точки зрения: настроение часто меняется, сложно сосредоточиться на работе.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram