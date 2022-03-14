Гороскоп на сегодня, 14 марта 2022 года, для всех знаков зодиака

08:04, 14 мар 2022

Утро будет очень важным. Это гармоничный, благоприятный период, который задает ход всего дня. Поэтому не тратьте время напрасно, постарайтесь извлечь из него максимум пользы. Хорошо строить планы: можно ясно увидеть ситуацию, правильно оценить свои силы, понять, что и когда нужно предпринимать, чтобы достичь успеха.







Постепенно снижается влияние позитивных тенденций. Самые чувствительные люди замечают, что силы тают буквально с каждым часом. Вечером лучше избегать переутомления. Особенно это важно для детей и пожилых людей.



Овен

Не торопитесь принимать решения, касающиеся работы, финансов и карьеры. Вас легко ввести в заблуждение, вы слишком часто доверяете людям, которые этого не заслуживают. Могут возникать споры из-за денег, причем именно в них вы идете на уступки, хотя лучше было бы отстоять свою точку зрения.



Телец

Вам многое по силам. В этот день можно браться за сложные и важные дела, не боясь сложностей, которые могут возникнуть на пути к цели. Для многих Тельцов день будет связан с получением приятных известий от людей, с которыми, несмотря на расстояние, сохранились самые теплые отношения.



Близнецы

Будьте осторожны: этот день не так прост, как кажется. Ваши идеи встречают поддержку окружающих, легко найти новых союзников, но вы должны быть готовы к тому, что большую часть работы придется делать именно вам. Нагрузки возрастают с каждым часом, времени на отдых остается очень мало, неудивительно, что к концу дня многие Близнецы будут чувствовать усталость.



Рак

Благоприятный день для заключения сделок, в том числе крупных. Удастся проделать большую работу, достичь давно поставленных целей, опередить конкурентов и наладить отношения с руководством, но не стоит рассчитывать на то, что все это получится легко. Возможно начало сотрудничества с иностранцами или получение деловых предложений, подразумевающих переезд.



Лев

День будет довольно скучным и не оправдает ожиданий многих Львов. Дело в том, что представители знака надеются на что-то особенное, а звезды приготовили для них лишь весьма заурядное кушанье: мелкие бытовые проблемы, незначительные трудности и столь же незначительные радости. Не пытайтесь как-то изменить ситуацию – из-за ваших необдуманных поступков она может только ухудшиться.





Дева

Будьте готовы к сюрпризам. Не исключено, что вы получите известия, которые заставят вас изменить свою жизнь. Девы видят новые возможности и понимают, как ими можно воспользоваться. Некоторые представители знака удивляют окружающих парадоксальной точностью своих суждений, другие замечают то, что ускользнуло от внимания окружающих.



Весы

Для достижения профессиональных целей стоит использовать первую половину дня. Это время благоприятное и легкое, оно обещает ознаменоваться успехами и победами. Поскольку вы прекрасно ладите с людьми, удается заключить целый ряд соглашений, которые существенно облегчат вашу работу. Кроме того, это время благоприятно для контактов с иностранцами, бесед на профессиональные и личные темы.



Скорпион

Удачный день для заключения сделок. Любые начинания, направленные на улучшение собственного имущественного положения, будут завершены успешно. В деловых отношениях стоит проявить разборчивость, поскольку сегодня в вашем окружении наверняка найдутся люди, желающие разбогатеть за чужой счет. Профессиональная интуиция может вас подвести, стоит прислушаться к советам проверенных партнеров.



Стрелец

Занимайтесь тем, что у вас хорошо получается: это не тот день, когда необходимо плыть против течения, демонстрируя упорство и силу духа. При правильном распределении усилий вы сможете добиться блестящих результатов, в чем поможет, помимо прочего, и ваше природное обаяние, которое сегодня будет совершенно неотразимым.



Козерог

День полон забот, немало времени занимает решение чужих проблем. Все, кому лень сделать хоть что-нибудь самостоятельно, идут к вам. Вы же терпеливо и доброжелательно выслушиваете жалобы, а потом принимаетесь за дело. Собственные же планы так и остаются нереализованными, но вас это пока не огорчает.



Водолей

Противоречивый, напряженный, утомительный день. Лучший способ избежать ошибок – не начинать новых дел и проследить за тем, чтобы ваши помощники довели до конца старые. Возможны ошибки в расчетах, вы склонны переоценивать свои финансовые возможности; крупные приобретения едва ли будут удачными. Профессиональные успехи маловероятны, и виноваты в этом не вы, а ваши недоброжелатели.









Рыбы

Вы мудры, благородны и исполнены достоинства. Вам хочется подражать – неудивительно, что окружающие смотрят на вас с восхищением. Не стесняйтесь демонстрировать свои чувства: именно благодаря им вам будет легче найти общий язык с людьми, которые для вас важны. Все проблемы решаются быстро, вы не совершаете ошибок.





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