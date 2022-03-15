Гороскоп на сегодня, 15 марта 2022 года, для всех знаков зодиака

11:29, 15 мар 2022

Будет шанс узнать много полезного. День подходит для учебы и расширения кругозора, а также дает возможность познакомиться с людьми, чей опыт будет вам полезен. Вероятны неожиданности, а также странные, почти невероятные события. К счастью, быстро станет ясно, как использовать сложившуюся ситуацию в своих интересах. Интересно, что сегодня даже те, кто обычно настроен консервативно, радуются новому.







Не потакайте своим слабостям и не идите на поводу у вредных привычек. Бережное отношение к собственному здоровью сегодня особенно важно. Нежелательно рисковать, участвовать в каких-то сомнительных проектах.



Овен

Трудностей избежать не удастся, даже если очень захочется: уж очень велико влияние неблагоприятных тенденций. Мелкое недоразумение, случайная ссора могут положить начало конфликту, который затянется надолго и будет мрачной тучей висеть над вашей жизнью. Вы искренне стараетесь быть оптимистичными и дружелюбными, но окружающим почему-то бросаются в глаза менее приятные черты вашего характера, и вас за них нещадно критикуют.



Телец

Принимая важные решения, руководствуйтесь логикой и здравым смыслом – в этом случае удастся избежать ошибок, не наделать глупостей. Интерес к работе снижен, Тельцы больше думают о развлечениях, чем о своих обязанностях. Но настроиться на серьезный лад просто необходимо: дела не терпят отлагательств. Можно обращаться за помощью к давним союзникам, а вот с новыми знакомыми нужно быть осторожнее.



Близнецы

Вы прямолинейны и это не всем по вкусу. Однако именно то, что вы открыто высказываете свои мысли, помогает найти общий язык с союзниками, а также завоевать симпатии людей, которые вам интересны. День подходит для проявления инициативы в сфере бизнеса, ваше деловое чутье очень остро.



Рак

Не отказывайтесь от поставленных целей, не сходите с выбранного пути, что бы ни говорили окружающие — у вас все получится, если вы будете действовать последовательно, но настойчиво. Возможны мелкие недоразумения на работе, разногласия с коллегами и руководством, но восстановить мир удастся быстро и без особых усилий.



Лев

Очень удачный день – пожалуй, самый лучший на этой неделе. Используйте его эффективно: о потраченном напрасно времени позже придется пожалеть. Можно заключать сделки, есть шанс существенно увеличить свои доходы. День подходит для крупных покупок, можно приобретать произведения искусства, антиквариат.









Дева

Это не ваш день. Дела идут так плохо, что просто руки опускаются. Девы были бы рады немного передохнуть, но такая возможность им сегодня едва ли представится. Возможны трудности в общении с людьми, занимающими более высокое положение в профессиональной или социальной иерархии.



Весы

Сегодня вы значительно больше, чем в другие дни, нуждаетесь в понимании и поддержке окружающих. Постарайтесь больше времени проводить с теми, кто разделяет ваше мировоззрение и жизненные ценности, прислушивается к вашему мнению. Контакты с неприятными особами следует свести к минимуму – это поможет избежать эмоционального перенапряжения.



Скорпион

Не переоценивайте свои возможности в первой половине дня. Кажется, что вам по плечу абсолютно любое дело, но это не совсем так. Вы излишне оптимистичны в том, что касается финансов, тратите на исполнение своих сиюминутных желаний суммы, которым можно было бы найти лучшее применение. Желательно воздержаться от дальних поездок и контактов с иностранцами.



Стрелец

Это благоприятный день для работы. Вы справляетесь с решением задач любой сложности, к тому же ваши достижения не остаются незамеченными. Есть шанс наладить отношением руководства или заручиться поддержкой влиятельных людей. День подходит для публичных выступлений, участия в семинарах и конференциях.



Козерог

Влияние позитивных тенденций сильно, но поторопитесь им воспользоваться: в течение дня оно постепенно идет на спад, а к вечеру почти исчезнет. Можно планировать на этот день любые встречи, но к каждой из них нужно всерьез готовиться; не рассчитывайте на свой острый ум и способность к импровизации – сегодня они заняты чем-то другим.



Водолей

Это плодотворный и интересный день, для которого представители знака наверняка найдут достойное применение. Наступил благоприятный момент для того, чтобы совершить какой-то решительный рывок, положить начало череде важных перемен в жизни. Вы отделяете главное от второстепенного, руководствуясь интуицией, и это значительно облегчает достижение поставленных целей.



Рыбы

Главная проблема дня – ваша склонность к риску. Кидаться в омут головой, конечно, очень увлекательно, но вы забываете о том, что это занятие еще и опасно. Чем раньше вы вспомните об осторожности, тем меньше проблем у вас возникнет. Правда, некоторым Рыбы могут даже заскучать из-за отсутствия трудностей и препятствий: уж очень хочется что-нибудь преодолевать.





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