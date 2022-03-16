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Гороскоп на сегодня, 16 марта 2022 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня, 16 марта 2022 года, для всех знаков зодиака

14:06, 16 мар 2022

Первая половина дня благоприятна. Это время особенно хорошо подходит для общения в неформальной обстановке. Можно найти общий язык даже с теми, кто обычно отличается редкой непреклонностью, предпочитает вовсе никаких разговоров не вести. Возможны романтические увлечения. Отношения, начинающиеся в это время, быстро примут серьезный характер.

Вечер складывается сложнее. В это время лучше воздержаться от необдуманных слов и поступков: они могут иметь неприятные последствия. Также стоит избегать любого риска, особенно тем, кто находится вдали от дома.

Овен
Не берите на себя никаких обязательств, если у вас есть хотя бы малейшие сомнения в том, что вы сможете их выполнить. Нежелательно подписывать документы, касающиеся долгосрочного сотрудничества. Удачным будет день для Овнов, которые заняты технической деятельностью: инженеры, механики, строители.

Телец
Старайтесь сохранять спокойствие, что бы ни происходило. Могут возникнуть осложнения в самых разных делах, даже в тех, в скором успешном исходе которых вы не сомневались. Не паникуйте – неприятности этого дня носят характер сугубо локальный, и вскоре о них можно будет забыть.

Близнецы
Очень ярко проявляются лидерские качества Близнецов. Представителям знака удается собрать вокруг себя компанию единомышленников, найти помощников для реализации любого замысла. Вы даете волю фантазии, и окружающие завидуют свободе ее полета.

Рак
Это сложный для вас день. Он требует хладнокровия, прагматичности и расчетливости, решительных действий – вы же стремитесь к душевному комфорту, гармонии, и обязательным их условием вам кажется праздность. Так что вам приходится то уговаривать, то заставлять себя, и радости все это не приносит.

Лев
Этот день складывается удачнее, чем предыдущий, но все же не так хорошо, как хотелось бы. Беспокоят отношения с родственниками – накопилось слишком много недоговоренностей и неясностей, но вы чувствуете, что время откровенного разговора пока не пришло. Желательно не посвящать весь день обдумыванию проблем, а постараться отвлечься. Очень кстати будут занятия спортом, активный отдых на свежем воздухе.


Дева
Не стоит предаваться пустым мечтаниям и думать о том, что сделано не так. Здравый смысл и присущее вам умение мыслить рационально пригодятся в решении текущих проблем. Творческая деятельность, просмотр фильмов или чтение будут полезны или просто поднимут настроение.

Весы
Этот день хорошо подходит для знакомств, обещает встречи с интересными людьми. Новые отношения развиваются стремительно, и в самом благоприятном русле. Этот день наверняка понравится семейным Весам, у которых будет масса возможностей порадовать близких людей.

Скорпион
Настаивайте на своем – сегодня у вас есть шанс переубедить даже давних оппонентов. Возможно начало плодотворного сотрудничество, у некоторых Скорпионов будет шанс подняться по карьерной лестнице. День удачен для тех, чья работа требует общения с людьми. Ваше обаяние безгранично, ему трудно сопротивляться.

Стрелец
В этот день вам будет очень трудно отделить профессиональное от личного, и это осложняет решение многих деловых вопросов. Собственные симпатии и антипатии, а также предрассудки мешают вам правильно выбрать союзника. Возможны конфликты с руководством, некоторые Стрельцы задумаются о смене работы – пусть даже на менее перспективную.

Козерог
День не самый благоприятный и легкий. Эмоции сильны и противоречивы, вам никак не удается взять себя в руки. Для многих представителей знака этот день будет связан с неприятными открытиями, разочарованиями. Человек, обещавший вам помощь, предпочтет позаботиться о собственных интересах, поставив вас тем самым в крайне неловкое положение.

Водолей
Не все идет так, как вам хотелось бы, и приходится мириться с событиями, на которые вы не в силах повлиять. Смиритесь с тем, что не все ваши желания могут быть исполнены немедленно, наберитесь терпения. Помните, что именно спокойное отношение к происходящему позволяет избежать ошибок, не наделать глупостей.

Рыбы
День складывается нелегко, но вы не сдаетесь, даже если возникают серьезные проблемы. Помните, что сегодня лучше справляться с трудностями самостоятельно — обратившись к кому-то за помощью, вы попадете в неловкую ситуацию или свяжете себя невыполнимыми обязательствами. Для деловых переговоров день не подходит: вы слишком охотно идете на уступки, соглашаетесь даже на невыгодные условия.

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Источник: my-calend.ru
Теги: Гороскоп на сегодня
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