Гороскоп на сегодня, 17 марта 2022 года, для всех знаков зодиака

08:03, 17 мар 2022

Жажда новых впечатлений и стремление немедленно получить полезный опыт толкают на необдуманные поступки даже самых уравновешенных людей. Мало кто задумывается о потерях, ведь куда интереснее размышлять о том, насколько блестящей может быть одержанная победа. Но серьезный успех маловероятен; большинству придется довольствоваться скромными достижениями.







Очень легко влюбиться, потерять голову, забыть о ранее данных обещаниях. Самые эмоциональные рвут старые связи в надежде, что жизнь немедленно преподнесет им судьбоносную встречу. Но оправдывать такие ожидания звезды почему-то не торопятся.



Овен

Будьте настойчивы: это поможет преодолеть многие преграды и добиться своего. Инициативу вы проявляете вовремя и к месту, ваши идеи получают поддержку окружающих. Удается укрепить профессиональные позиции, заручиться поддержкой влиятельных людей. Ваша задача – обдумывать каждый свой поступок, принимать решения самостоятельно, ни у кого не идти на поводу.



Телец

Влияние неблагоприятных обстоятельств очень велико, из-за них не удастся осуществить задуманное так быстро, как хотелось бы. Однако вы не откажетесь от поставленных целей и все же достигнете их, хоть и не без помощи союзников. Вероятно получение известий, которые покажутся неприятными, но удержат вас от опрометчивых поступков.



Близнецы

Вам будет трудно заниматься привычными делами – душа настойчиво просит чего-то нового, необычного и интересного. Именно поэтому многие Близнецы становятся участниками событий опасных и нелепых, совершают поступки, которые окружающие считают опрометчивыми (в лучшем случае). Нежелательно в этот день принимать решения о смене работы, переезде, переменах в личной жизни.



Рак

Вероятны успехи в работе, вы хорошо справляетесь с решением новых задач, даже если они оказываются сложными. В любых ситуациях вы сохраняете оптимизм и уверенность в своих силах, это производит хорошее впечатление на окружающих, помогает завоевать доверие сильных мира сего.



Лев

Вы хорошо знаете, чего и как хотите добиться, никто и ничто не заставит вас отказаться от поставленных целей. Возможно, достичь их сразу не удастся, но вы получите то, к чему стремитесь – пусть и несколько позже. Вероятно обострение конкурентной борьбы; это, впрочем, ничуть не огорчит вас – напротив, сделает день более интересным.





Дева

Подходящий день для экспериментов, творческих поисков, начала деятельности в новой сфере. Вы на лету подхватываете хорошие идеи и воплощаете их в жизнь наилучшим образом. Правда, ладить с малознакомыми людьми довольно трудно, потому что та кажущаяся легкость, с которой вы достигаете успеха, раздражает их.



Весы

Это благоприятный день для общения. Представителей знака ожидают интересные встречи с незаурядными, даже выдающимися людьми. Возможно начало романтических отношений, которые будут складываться неровно и непросто, но все же подарят массу позитивных эмоций, а также бесценный жизненный опыт.



Скорпион

В этот день вы способны изменить не только собственную жизнь, но и чью-то еще. Самые энергичные Скорпионы, озабоченные судьбами мира, готовы заняться общественной, политической или даже революционной деятельностью. Надо сказать, что порой представителям знака изменяют чувство меры и здравый смысл, так толкает Скорпионов на деструктивные действия.



Стрелец

Этот день наверняка потребует от вас каких-то действий, возможно, даже решительных. Но вам не так-то легко настроиться на боевой лад, занять активную жизненную позицию. Помните, что перекладывание ответственности на других, утрата контроля над ситуацией – это верный путь к потерям и неудачам.



Козерог

Нет такой задачи, решения которой вы бы не нашли. Интеллектуальный потенциал очень высок, к тому же вы в любых обстоятельствах сохраняете хладнокровие; все это помогает вам достичь больших успехов. Новые партнеры смотрят на вас с подозрением, и вам нелегко будет завоевать их доверие. Но и это удастся — просто ведите себя естественно.



Водолей

Вы стараетесь быть честными и справедливыми, принимаете решения, учитывая не только собственное мнение, но и интересы окружающих. Благодаря такому подходу удается найти компромиссы, избежать конфликтов, а также заручиться поддержкой людей, с которыми раньше не удавалось поладить. Это очень хороший день для встречи с человеком, с которым вы планируете вести совместный бизнес.



Рыбы

Главная проблема этого непростого дня – ваше стремление сначала действовать, потом думать. Поступки, которые вы совершаете без размышлений и колебаний, не просто экстравагантны и странны – часто они откровенно глупы и последствия имеют соответствующие. В этот день многие Рыбы наживут себе влиятельных врагов.





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