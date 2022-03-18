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Гороскоп на сегодня, 18 марта 2022 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня, 18 марта 2022 года, для всех знаков зодиака

08:04, 18 мар 2022

Начинать день стоит с дел, требующих серьезного отношения, внимания и аккуратности, а также хорошей памяти. Наверняка пригодится то, что вы узнали давно, и использовать эту информацию будет приятно. Также в это время можно заниматься домашними делами, наводить порядок и создавать уют.

Позже наступит довольно беспокойное время, особенно для влюбленных. В середине дня ссоры возникают гораздо чаще обычного, а найти компромисс не получается, даже если обе стороны искренне этого хотят. К вечеру основные разногласия останутся в прошлом, но для того чтобы восстановить гармонию в отношениях, потребуются усилия.

Овен
В этот день вы примете много хороших решений, но далеко не все воплотите в жизнь. Планы строятся с размахом, но, когда дело дойдет до их реализации, резко сожмутся и уменьшатся. Сегодня вы переоцениваете не только свои силы, но и финансовые возможности, а потому приобретаете вещи, которые вам, в общем-то, совсем не нужны.

Телец
Вы очень вовремя получаете поддержку давнего союзника; благодаря его усилиям ваши планы могут быть осуществлены в самые короткие сроки. Помните, что работа, которую вы проделаете сегодня, будет щедро оплачена, но произойдет это несколько позже. Сейчас же нужно проявить терпение и сократить расходы, чтобы не остаться на мели.

Близнецы
Не стоит с утра назначать важных встреч или начинать крупные проекты. С денежными вопросами тоже стоит повременить. В течение дня благоприятные влияния увеличатся, и появится шанс продемонстрировать свою эрудицию и профессиональные знания. Вы сможете легко принимать нестандартные решения.

Рак
Вы склонны рисковать, испытывать судьбу. К счастью, к неприятным последствиям это не приведет – вам везет даже больше, чем вы ожидаете. Вероятен успех в финансовых делах, возможно заключение выгодных сделок. Не исключено и поступление денег из неожиданных источников.

Лев
Торопитесь. Если вы хотите чего-то добиться, действовать нужно не просто быстро, а очень быстро. Конкурентов рекомендуется не побеждать, а опережать. Не откладывайте заключение сделок, не размышляйте слишком долго над поступающими деловыми предложениями. Неплохо будет сменить обстановку, отправиться в поездку (в идеале – романтическую).


Дева
День сложится не так уж плохо, если вы будете держать эмоции под контролем, не дадите воли раздражению и гневу. Влияние позитивных тенденций будет сильным в середине и во второй половине дня, так что для важных дел рекомендуется использовать это время.

Весы
Сегодня вам будет нелегко. Масса проблем требует решения, но из-за упадка сил и снижения жизненного потенциала вы едва ли сможете справиться с ними. Вы слишком прямолинейны – это не по вкусу вашему руководству и коллегам, поэтому споры и мелкие конфликты возникают довольно часто.

Скорпион
День складывается непросто, требует нестандартных решений и необычных поступков. Поначалу вы будете чувствовать себя не слишком уверенно, но потом поймете, как следует себя вести, чтобы все задуманное удалось осуществить, а всех поставленных целей добиться в кратчайшие сроки.

Стрелец
Даже если вы очень постараетесь остаться в тени, вам это не удастся – все, что вы делаете, привлекает внимание. Появляются не только новые союзники и единомышленники, но и поклонники. Возможно начало головокружительного романа, который будет ярким и запоминающимся.

Козерог
Придется беспокоиться об очень дорогом вам человеке – его (или ее) поступки кажутся необдуманными и опасными. Времени подумать о собственных делах не остается, а ведь они тоже требуют внимания. Если вы занимаетесь коммерческой деятельностью, будьте осторожны: многообещающие сделки могут сорваться из-за пустяка.

Водолей
У вас будет много дел, каждое из которых потребует не только внимания и серьезного отношения, но и ловкости, изобретательности, готовности пойти на риск. Многие начинания этого дня будут удачными, но не стоит думать, что достичь успеха будет легко. К счастью, уже к середине дня вы поймете, как следует действовать, а потому сможете избежать ошибок.

Рыбы
Удачный день, звезды обещают вам легкие успехи и блестящие победы. Не бойтесь сложных задач, с их решением вы справитесь быстро. Благоприятен день для проведения деловых переговоров, в особенности – обсуждения вопросов, касающихся долгосрочного сотрудничества. Можно строить планы на будущее и приступать к их воплощению.

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Источник: my-calend.ru
Теги: Гороскоп на сегодня
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