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Любовный гороскоп на сегодня 18 марта 2022 года для всех знаков зодиака

Любовный гороскоп на сегодня 18 марта 2022 года для всех знаков зодиака

09:01, 18 мар 2022

Любовный гороскоп на сегодня по знакам зодиака

Овен
Вы сегодня будете источником безумнейших идей. Ваши варианты решения проблем с любимым человеком или других, не относящихся к Вашей личной жизни, будут настолько оригинальными, что Вашим близким иногда будет даже становиться страшно. Впрочем, он вполне может посмотреть на Вас – и стать таким же…

Телец
Сегодня велика вероятность заразиться звездной болезнью. От кого — неясно, зато ясно, какие будут последствия, и проявятся они моментально. Вы со всеми перессоритесь, если не найдете противоядия.

Близнецы
У Вас сегодня ничего не будет получаться. Комплименты окажутся неуклюжими, цветы завянут по дороге, а ужин пригорит. Поэтому на всякий случай беритесь только за то, в чем уверены и что проверено многолетней практикой. В этом случае Вашей половинке, возможно, удастся не заметить некоторых Ваших промахов.

Рак
Сегодня Вашему любимому человеку почему-то будет довольно трудно понять, чего именно Вы от него хотите, поэтому придется все ему объяснять не по одному разу и даже не по два. Что ж, терпение и труд все перетрут, и Ваши старания окупятся сторицей. Вот только каким именно образом – пока не очень понятно.

Лев
Самый подходящий день для того, чтобы поменять имидж. Сделать модную прическу или начать отращивать усы, к примеру. Только пусть Ваш новый образ не идет вразрез с тем, каким Вас любит Ваша половинка. Иначе придется проводить с ней долгие воспитательные беседы о том, что Вы тоже свободная личность и имеете право на метаморфозы.


Дева
У Вашего любимого человека, очевидно, есть сегодня все поводы обижаться на Вас! Звезды предсказывают, что он будет много думать о Вас и скучать. Почему бы не набрать его номер или хотя бы не послать ему sms?

Весы
Сегодня Ваша личная жизнь стремительно изменится к лучшему, даже если поначалу Вам будет казаться, что ничего не происходит или же что меняется, но в сторону худшую. Не спешите с выводами: уже через несколько дней они окажутся куда более точными, чем сейчас.

Скорпион
Сегодня Вашему любимому человеку будет непросто понять Ваши шутки, да и чувство юмора Ваше будет казаться ему несколько специфическим. Поэтому постарайтесь выбирать слова и анекдоты, задумываться над теми историями, которые хотите рассказать, да и вообще быть несколько осторожнее.

Стрелец
Сегодня Вашему любимому человеку будет очень трудно смириться с тем, что у Вас помимо него есть еще какие-то близкие люди, интересы и увлечения. О том, что и у него ситуация аналогична Вашей, он, конечно, благополучно забудет. Постарайтесь тактично ему об этом напомнить.

Козерог
Сегодня Вашему любимому человеку будет очень грустно и одиноко, и только Вам будет хоть в какой-то мере под силу вылечить его от его дурного настроения и избавить от неприятных предчувствий. Для Вашей половинки Вы лучший лекарь души, о чем сами прекрасно знаете.

Водолей
Сегодня все в этом мире будет Вас радовать: от погоды до взгляда Вашего любимого человека. Ваша задача – сделать так, чтобы и Вашу половинку все радовало. Представляете, как вам здорово и интересно будет радоваться вместе? Только сделать это будет не так просто, придется приложить максимум моральных и, возможно, даже физических усилий.

Рыбы
Вы пытаетесь везде успеть, и поэтому не можете ни одному делу уделить достаточное количество времени. И личной жизни в том числе. Если у Вас есть любимый человек, будьте уверены, его это сильно обижает. А если нет, то в ближайшее время и не появится: Вам просто не хватит на него времени, сил и энергии.

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Источник: my-calend.ru
Теги: Любовный гороскоп на сегодня
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