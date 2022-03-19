Гороскоп на сегодня, 19 марта 2022 года, для всех знаков зодиака

09:26, 19 мар 2022

День очень необычный и насыщенный. Дело в том, что сегодня решительно действуют даже те, кто обычно предпочитает лишний раз не рисковать и ничего не предпринимать. Будет много интересных начинаний, оригинальных идей, которые захочется немедленно воплотить в жизнь. Единомышленникам легко объединиться, потому что они часто понимают друг друга с полуслова.



Не исключены романтические увлечения на работе. Любовные истории, начинающиеся в этот день, будут яркими и запоминающимися, но едва ли продлятся долго.







Овен

День потребует активного участия в общественной или светской жизни. Вероятные знакомства и интересные встречи. Поначалу происходящее будет радовать, но потом появится желание побыть наедине с собой, обдумать сложившуюся ситуацию и планы на будущее; такая возможность появится у вас только в конце дня.



Телец

Благоприятный день для проведения переговоров, в том числе – с людьми, на плодотворное сотрудничество с которыми вы даже не рассчитывали. Окружающие замечают ваши лучшие качества, очень многие люди, ранее вас недооценивавшие, изменят свое мнение. Есть шанс найти влиятельного покровителя.



Близнецы

Первая половина дня хорошо подходит для работы. Вы энергичны и деятельны, легко находите помощников и союзников; нет такого задания, которое вы не могли бы выполнить. Отдельно стоит сказать о деловых переговоров: они проходят в самом удачном для вас ключе, вы можете диктовать свои условия.



Рак

Подходящий день для встреч с важными людьми. Бизнесмены смогут заключить выгодные сделки. Вы легко преодолеваете трудности, блестяще справляетесь с любыми испытаниями. Хороший день для того, чтобы попробовать что-то новое или поучиться тому, чего вы раньше не умели.



Лев

Вы придумываете много хорошего, но мало беспокоитесь о том, как и когда ваши идеи могут быть реализованы. Поэтому не исключено, что ваши замыслы воплотить в жизнь человек не столь одаренный, но наделенный способностью смотреть на вещи практически. Могут возникнуть осложнения в отношениях со старшими родственниками, все ранее существовавшие разногласия принимают более серьезную форму.





Дева

День пройдет хорошо, если вы сможете избежать неоправданного риска. Соблазн поставить на карту все будет очень высоким, но вы должны принять во внимание доводы здравого смысла и проявить осторожность. Деньги тратьте с умом, воздержитесь от необязательных покупок. Возможны интересные деловые предложения.



Весы

Для новых начинаний день не самый благоприятный, зато давние дела удается довести до конца. Могут возникнуть мелкие бытовые проблемы, требующие немедленного решения; заниматься этим придется самостоятельно, поэтому потребуется некоторое время, чтобы навести порядок. Будьте осторожны с любыми инструментами и сложной техникой: возможны поломки.



Скорпион

Все идет совсем не так, как вы ожидали. Планы рушатся, приходится приспосабливаться к обстоятельствам. Многие Скорпионы чувствуют себя совершенно беспомощными, что отнюдь не способствует хорошему настроению. Ситуация усугубляется тем, что вы лишаетесь поддержки людей, которым доверяли, оказываетесь один на один с недоброжелателями.



Стрелец

Постарайтесь использовать утро максимально эффективно – это самая удачная и многообещающая часть дня. К сожалению, с каждым часом ситуация становится сложнее, и после полудня будет непросто довести до конца даже самые простые дела. Вы слишком много спорите и порой обижаете проверенных союзников – не исключено, что именно из-за этого они вскоре откажутся помогать вам.



Козерог

Неблагоприятна финансовая картина дня, возможны значительные потери. Существует и угроза для вашего профессионального статуса; воздержитесь от принятия важных решений или действуйте в одиночку на свой страх и риск, не привлекая подчиненных или коллег.



Водолей

В первой половине дня вам предстоит иметь дело с какой-то неприятной особой; встреча надолго испортит настроение, если вы не отнесетесь к ней с юмором. Умение посмеяться над собой пригодится и на романтическом свидании, поскольку поможет избежать неловких ситуаций.



Рыбы

Вам определенно не сидится на месте: творческое воображение и кипучая энергия заставляют вас браться за новые дела, заниматься составлением долгосрочных планов или обдумывать собственное будущее. К принятым в этот день решениям нужно относиться критически – вы склонны переоценивать свои силы и слепо верить в удачу. Вы рискуете обмануться, если будете полагаться на свои силы и откажетесь от помощи единомышленников.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram