Гороскоп на сегодня, 20 марта 2022 года, для всех знаков зодиака

09:07, 20 мар 2022

Возможны неожиданные, удивительные происшествия, которые помогут по-новому взглянуть на многие привычные вещи. Не исключено, что придется менять планы, откладывать какие-то дела. Это может вызвать раздражение. Но вскоре станет очевидно, что все складывается наилучшим образом. Можно действовать непривычными методами, импровизировать, даже нарушать общепринятые правила ради достижения цели.







Вероятны необычные знакомства. Люди, совсем не похожие друг на друга, сегодня могут найти общий язык и проникнуться взаимной симпатией. Влюбленным легко будет договориться обо всем.



Овен

Имеющие собственное дело могут рассчитывать на успех. Особенно повезет тем, чья деятельность связана с программированием, информационными системами, маркетингом, производством точного оборудования. Также можно запускать новые проекты, связанные с этими направлениями.



Телец

Отличный день для коммерческой деятельности, выгодными оказываются практически все заключенные сделки. Хорошо проходят встречи с иностранцами, поездки за границу оправдают ваши ожидания. У Тельцов-предпринимателей есть шанс вывести свой бизнес на международный уровень.



Близнецы

Есть шанс добиться отличных результатов, но для этого придется отказаться от привычной тактики, пойти на риск. Ответы на интересующие вас вопросы не лежат на поверхности, приходится потрудиться, чтобы раздобыть нужную информацию. Следите за своим эмоциональным состоянием: если вы впадете в уныние или поддадитесь панике, все пойдет наперекосяк.



Рак

Не сразу удастся правильно оценить события этого дня. Поначалу вы будете волноваться и переживать, но потом убедитесь в том, что все перемены – к лучшему. Появляется возможность сменить работу, испытать свои силы в какой-то совершенно новой сфере. Благоприятный день для реализации новых замыслов. Инициативу можно проявлять как в профессиональной сфере, так и в личной жизни.



Лев

Снижена деловая активность, много времени проходит в приятных, но беспредметных разговорах. Поначалу это будет развлекать вас, но вскоре начнет раздражать. Вы неплохо относитесь к окружающим, но вот от них напрасно ждете того же. Есть опасность стать жертвой неконструктивной критики или жестоких насмешек. Неплохим будет день для Львов, чья работа связана с шоу-бизнесом, индустрией развлечений.





Дева

В этот день в жизни Дев могут произойти серьезные перемены. Представители знака чувствуют это и заранее настраиваются на соответствующий лад, поступая очень мудро. Время не тратится зря, вы готовы немедленно включиться в работу, заняться чем-то важным. Старайтесь не давать воли эмоциям. Особенно важны спокойствие и хладнокровие для тех, кто собирается отправиться в поездку.



Весы

Первая половина дня – подходящее время для проведения деловых переговоров, обсуждения важных профессиональных вопросов. Успешно проходят встречи с потенциальными работодателями, вам удается произвести хорошее впечатление. Возможно получение предложений о работе в иностранных компаниях или сотрудничестве с ними. Не исключены поездки за рубеж.



Скорпион

Успех дел будет зависеть от того, сколько сил было вложено в конкретный проект. Только собственная лень может стать действительно серьезным препятствием сегодня. Будьте смелы в принятии решений, сохраняйте активную позицию. Однако официальные мероприятия все же лучше отложить, а в поездке не выбирать новые маршруты.



Стрелец

Благоприятный день для интеллектуальной работы, решения сложных задач. Вы способны сделать правильные выводы, даже если располагаете минимальной информацией, и это дает вам огромное преимущество над окружающими. Вероятно получение важных известий от старых знакомых, о которых вы беспокоились не на шутку.



Козерог

Может показаться, что вы прекрасно ладите с людьми. Но это не так; просто кто-то пытается завоевать ваше доверие, чтобы потом им воспользоваться. Поэтому не ленитесь проверять поступающую информацию и относитесь к комплиментам в свой адрес со здоровым скептицизмом.



Водолей

Этот день преподносит приятные сюрпризы. Они не слишком значительны, но немного и надо, чтобы поднять вам настроение. Прекрасный день для встреч с друзьями, активного отдыха. Занятия спортом и подвижные игры дарят массу позитивных эмоций. Можно заниматься ремонтом, менять обстановку дома.



Рыбы

День полон маленьких радостей. Ваше настроение будет очень хорошим до самого вечера. Многие представители знака сделают приятные сюрпризы близким, побалуют родственников дорогими и долгожданными подарками. Находчивость, проявленная во второй половине дня, позволит получить значительную прибыль или укрепить свои профессиональные позиции.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram