Гороскоп на сегодня, 21 марта 2022 года, для всех знаков зодиака

08:03, 21 мар 2022

Приятным и гармоничным будет начало дня. В это время можно во всем полагаться на интуицию, ее подсказки оказываются верными. Вероятен прогресс в работе; настойчивость помогает добиться отличных результатов. Позже может усилиться влияние неблагоприятных тенденций. Вероятны задержки в делах, споры, которые помешают вовремя решить все возникающие проблемы.



Многим сложно будет сохранять самообладание. Даже люди, которые обычно не отличаются вспыльчивостью, сегодня эмоционально реагируют на происходящее вокруг. Не исключены семейные разногласия. Но если возникнут ссоры, им быстро удастся положить конец.







Овен

Благоприятный день для делового общения; можно назначать на него важные встречи, не опасаясь, что они закончатся ничем. Возможно получение интересных предложений. Помните, что наиболее перспективны для вас лично проекты, направленные не только на получение прибыли, но и на достижение каких-то общественно полезных целей.



Телец

День начинается неплохо, и с каждым часом ваши дела идут все лучше. Окружающие замечают, наконец, ваши заслуги, возможно получение награды (причем значительно большей, чем вы ожидали) за ранее проделанную работу. С профессиональной точки зрения день будет особенно удачным для Тельцов, чья деятельность требует многочисленных контактов, общения с самыми разными людьми.



Близнецы

Благоприятный день для приема гостей, в том числе – прибывших издалека. Вы не только покажете себя хорошим хозяином и приятно проведете время за интересной беседой, но и укрепите полезные связи. Поступают интересные предложения, приняв одно из которых вы сможете кардинально изменить свою жизнь.



Рак

Многих представителей знака одолевают неприятные мысли, с которыми не хочется оставаться наедине. Сегодня вы можете обсуждать с друзьями любые проблемы: вас поймут правильно, поддержат, дадут хороший совет. Но главное – вы получите заряд энергии, необходимой для преодоления трудностей. Не пренебрегайте мелочами, сегодня они играют важную роль. Для плодотворной работы необходим комфорт; проследите за тем, чтобы все необходимое было у вас под рукой.



Лев

Появляется желание что-то изменить в себе. Одни Львы удовлетворяют эту потребность, экспериментируя с имиджем, другие сосредотачиваются на духовном росте и внутренних переменах. Но всех представителей знака объединяет одно: оно не очень-то хорошо представляют себе, какого результата хотели бы добиться. А об этом стоило бы подумать сейчас!





Дева

День начинается не лучшим образом, но позитивные тенденции набирают силу довольно быстро, и вскоре вы заметите, что дела идут на лад. Очень ярко проявляется способность к импровизации, благодаря ей вы не теряетесь даже в самых сложных и противоречивых ситуациях. Хорошо проходят любые встречи и переговоры, вы легко находите общий язык и с новыми людьми, и с теми, с кем уже не раз напрасно пытались договориться.



Весы

Все ваши дела улаживаются легко и успешно, достаточно лишь опираться на жизненный опыт, чтобы твердо стоять на ногах и чувствовать себя уверенно. Тем более что сейчас Весы могут положиться на друзей и рассчитывать на их поддержку и совет.



Скорпион

Этот день поставит перед вами массу задач, часто – непростых. Но вы найдете решение любых проблем, преодолеете любые преграды, да еще и окружающим поможете в этом. Можно строить долгосрочные планы, а также подписывать документы, подходящие для их реализации. День приносит многочисленные телефонные переговоры, встречи (в том числе незапланированные).



Стрелец

Благоприятный день для общения. Вы легко находите общий язык с людьми, на любых мероприятиях оказываетесь в центре внимания, слышите массу комплиментов и чувствуете себя совершенно неотразимыми. Можно использовать свое обаяние для достижения каких-то практических целей: оно оказывается очень эффективным инструментом.



Козерог

Вы очень энергичны. Нет такой преграды, которую вы сегодня не смогли бы преодолеть. Прилив жизненных сил приносит улучшение самочувствия и настроения, помогает настроиться на оптимистический лад. Окружающие тянутся к вам. Стоит проявить разборчивость в контактах; прислушайтесь к своей интуиции: она подскажет, с кем стоит иметь дело.



Водолей

Приложите все усилия, чтобы избежать конфликтов на работе – если они возникнут, то будут иметь долгосрочные неприятные последствия. Не ввязывайтесь в борьбу с сильным противником, старайтесь лишний раз не попадаться на глаза людям, явно испытывающим к вам антипатию – сегодня вы уязвимы, стоит поберечь себя.



Рыбы

Вам трудно правильно оценить сложившуюся ситуацию, смириться с тем, что некоторые ваши умозаключения и суждения о людях были ошибочными. Трудно удержать в голове всю поступающую информацию, есть опасность забыть о чем-то важном. День не подходит для оформления документов, посещения государственных учреждений, составления отчетов.





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