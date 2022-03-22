Гороскоп на сегодня, 22 марта 2022 года, для всех знаков зодиака

08:00, 22 мар 2022

Прислушивайтесь к интуиции в начале дня. В это время ее подсказки будут особенно точными и полезными. В первую очередь это касается личных отношений. Становится ясно, как нужно вести себя с людьми, чтобы избежать конфликтов. Середина дня проходит в суете. Дел в это время будет много, и для того, чтобы справиться с некоторыми из них, потребуются помощники.







На вечер лучше ничего важного не планировать: это сложное время. Не все, что вы начинаете, удастся довести до конца; многие замыслы оказываются неудачными. Стоит отдохнуть – это заметно улучшит самочувствие.



Овен

Чем бы вы ни занимались в этот день, старайтесь избежать спешки. Очень велика вероятность наделать ошибок второпях, причем речь идет не о пустяковых промахах. Кроме того, есть опасность попасть под дурное влияние. Почаще задумывайтесь о том, действительно ли вам нужно то, чего вы пытаетесь добиться.



Телец

День проходит без серьезных потрясений. Трудности могут возникнуть лишь во второй его половине, и связаны они будут, вероятнее всего, со снижением вашего жизненного тонуса. Именно оно приводит к тому, что вам все труднее сосредоточиться, в результате вы чаще обычного ошибаетесь, упускаете из виду что-то важное. Нежелательно заниматься составлением сложных отчетов, смет, технической документации.



Близнецы

Очень интересный и насыщенный день. Вы открыты для общения, часто говорите все, что приходит вам в голову, удивительным образом умудряясь при этом никого не обидеть и не расстроить. В высшей степени конструктивно проходят деловые переговоры, при поддержке женщин можно добиться значительных успехов.



Рак

Этот день будет складываться не слишком приятно, но с непреодолимыми трудностями вы все же не столкнетесь. Возможны неудачные сделки, финансовые потери; к счастью, вы предпочитаете не рисковать значительными суммами. Высока вероятность конфликтов с представителями государственных организаций, органов власти. Рекомендуется отложить оформление документов, решение юридических вопросов.



Лев

День высокой профессиональной активности. Перед вами стоят сложные задачи, за решение которых вы беретесь с удовольствием и интересом. Успехи на работе поднимают настроение, а некоторых Львов и спасают от депрессии. Возможны денежные поступления, в том числе – из неожиданных источников. Не торопитесь тратить полученные суммы: вскоре деньги пригодятся вам для осуществления давней мечты.





Дева

Держите эмоции под контролем – это главное, что от вас требуется. Проблемы, трудности и прочие неприятности возникают именно тогда, когда вы даете волю своим противоречивым чувствам. День травмоопасен, поэтому вы должны быть особенно осторожны в поездках, при работе с техникой и острыми инструментами.



Весы

Первая половина дня – благоприятное время для любой работы. Трудности вас не пугают, вам нравится поломать голову над сложными задачами. Могут возникать разногласия с коллегами и руководством, но вам удастся убедить всех в своей правоте. Интуиция очень сильна, благодаря ей вы быстро избавляетесь от всего, что могло бы помешать вам двигаться вперед. Хорошо беседовать на профессиональные темы в неформальной обстановке; не исключено начало служебного романа.



Скорпион

Удачный и приятный день, события которого не только порадуют вас, но и станут началом кардинальных перемен к лучшему. Можно и нужно проявлять инициативу во всех сферах жизни, демонстрировать лидерские качества. Не пренебрегайте саморекламой – именно благодаря ей ваши достоинства будут замечены и оценены.



Стрелец

Вы способны найти общий язык с кем угодно – этим можно воспользоваться для решения как личных, так и профессиональных проблем. Единственное, чего в этот день делать не следует, так это давать обещаний: сдержать их окажется гораздо сложнее, чем вы думаете. Во второй половине дня возможны денежные поступления; полученная сумма вскоре будет потрачена на что-то бестолковое, но приятное.



Козерог

Вам будет трудно. Возникает немало проблем, но хуже всего то, что настроение ваше безнадежно портится, и даже удачи (впрочем, довольно редкие) не могут его улучшить. Напрасно близкие стараются развеселить или отвлечь вас: вы лишь мрачнеете и раздражаетесь.



Водолей

Вы совершаете много ошибок, идете на поводу у эмоций, приносите осторожность и благоразумие в жертву сиюминутным желаниям. Понятно, что это обернется неприятностями, причем скорее рано, чем поздно. Прислушивайтесь к советам опытных людей: те, кому вы небезразличны, сегодня наверняка постараются уберечь вас от опрометчивых поступков.



Рыбы

События развиваются не так быстро, как хотелось бы, так что придется набраться терпения. Вы с удовольствием строите планы, однако стоит иметь в виду, что едва ли удастся воплотить их в жизнь в обозримом будущем. Возможны мелкие разногласия с друзьями и членами семьи, но до ссоры дело не дойдет. В неоднозначных ситуациях многих Рыб выручает чувство юмора.





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