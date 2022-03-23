Гороскоп на сегодня, 23 марта 2022 года, для всех знаков зодиака

08:00, 23 мар 2022

Доверяйте своей интуиции: ее подсказки выручают даже в самых сложных ситуациях. Часто приходится экспериментировать, хотя многие предпочли бы пользоваться проверенными методами. Неожиданно появляются смелые идеи. Благодаря помощи проверенных союзников их вскоре удастся реализовать.







Многие волнения и тревоги остаются в прошлом. В этот день легко принимать важные решения, потому что даже люди, привыкшие сомневаться во всем, сейчас чувствуют себя более уверенно. Вечер подходит для обсуждения серьезных вопросов, касающиеся и вас, и ваших близких.



Овен

Чем раньше вы возьметесь за то, что вам интересно, тем лучших результатов сможете добиться. Это самый подходящий день для того, чтобы проявить решительность и целеустремленность. Ваши достижения вызывают уважение, неудивительно, что у вас появляются новые поклонники. Есть шанс преодолеть какие-то давние разногласия с родственниками, положить конец череде ссор с любимым человеком.



Телец

Трудно смотреть на вещи реально: вы пребываете в мире иллюзий, строите воздушные замки, вместо того, чтобы заняться какими-то более полезными делами. Идеи, посещающие вас в этот день, многочисленны, но труднореализуемы. Для достижения поставленных целей наверняка потребуется помощь.



Близнецы

Заранее предупредите своих недругов, что сегодня у вас на пути лучше не стоять. Достанется каждому, кто попытается помешать вам добиться цели. Вы не только легко находите союзников, но и умело используете общественное мнение в своих интересах; надо отметить, что иногда в ход идут интриги и манипуляции – разоблачены они не будут.



Рак

Этот день связан с поиском ответов на важные вопросы. Информация, которую вы получите, покажется вам удивительной, даже шокирующей; лишь несколько дней спустя вы поймете, насколько она может быть полезна. Вероятны удачные сделки, можно брать деньги в долг.



Лев

Хороший день; лишь изредка вы будете сталкиваться с трудностями, но прекрасно с ними справитесь. Отлично проходят публичные выступления, на окружающих вы производите неизгладимое впечатление. Это благоприятный день для встречи с потенциальным работодателем, сдачи устного экзамена, а также романтического свидания, которое кажется вам очень важным.





Дева

Нужны осторожность и терпение – без них сегодня ничего не добиться. Деловая активность снижена, но это и к лучшему: для начала новых проектов день не подходит, да и решение текущих задач лучше поручить кому-то другому, если есть такая возможность. Избегайте риска в финансовых делах, воздержитесь от заключения любых сомнительных сделок.



Весы

Непросто складываются отношения с окружающими. Вы склонны слишком все усложнять, во всем видеть второе дно (которого на самом деле нет), обижать близких недоверием. Помните, что ситуация на самом деле лучше и проще, чем вам кажется, и причины для серьезных переживаний нет.



Скорпион

Сложный день; выбрать верную линию поведения удается далеко не сразу, избежать ошибок не получается. Отношения с окружающими не так просты, как может показаться: вы чувствуете, что вами недовольны, но не понимаете, почему. Очень важно докопаться до причины происходящего. Нельзя делать вид, что проблем не существует.



Стрелец

Похоже, жизнь кажется вам слишком легкой — вы прикладываете немало усилий, чтобы осложнить ее. В общении представители знака как будто нарочно демонстрируют самые неприятные стороны своего характера, провоцируют ссоры, обижают тех, кто заботится исключительно об их благополучии.



Козерог

День оказывается очень насыщенным, масса дел требует внимания. Вы не хотите даже себе признаться в том, что нуждаетесь в помощи, предпочитаете со всем справляться самостоятельно. Неудивительно, что это приводит к переутомлению. Будьте внимательны при оформлении документов: есть опасность ошибок.



Водолей

Можно добиться неплохих результатов, но для этого необходимо сосредоточиться на деле, отбросить все второстепенное и неважное. Вот с этим-то и возникают проблемы: вы слишком цепляетесь за мелочи и не замечаете главного. Возможны конфликты с деловым окружением и близкими людьми. Вы слишком остро реагируете на любые критические замечания.



Рыбы

Стоит потрудиться в первой половине дня: усилия, приложенные в это время, не пропадут даром. Несмотря на порой возникающие трудности, вы сохраняете спокойствие и доброжелательно относитесь к окружающим; это делает общение с вами очень приятным, неудивительно, что вы получаете интересные предложения делового и личного характера. И только близкие знают, как нелегко вам сохранять хладнокровие.





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