Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Гороскоп »

Гороскоп на сегодня, 25 марта 2022 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня, 25 марта 2022 года, для всех знаков зодиака

08:01, 25 мар 2022

День сложный и беспокойный. Достижение любой цели требует усилий, трудности даже там, где никому не пришло бы в голову их ожидать. Приходится менять планы, поскольку события развиваются в неожиданном ключе.

Относительно комфортным этот день будет для людей с гибкой, подвижной психикой – у них неплохо получается приспосабливаться к обстоятельствам, «на ходу» менять приоритеты. Тем же, кто ценит стабильность и пытается всегда проявлять предусмотрительность, будет очень тяжело сохранить спокойствие.

Овен
День кажется крайне неудачным. Позитивные тенденции порой дают о себе знать, но этого недостаточно, чтобы ваше настроение улучшилось. Особенно сложным день будет для тех, кто отправляется на важные встречи, проводит семинары и конференции, выступает на публике. Несколько лучше проведут время Овны, у которых есть возможность остаться наедине с документами, инструментами или просто интересной книгой.

Телец
Не будьте слишком высокомерны и горды, это может испортить взаимоотношения с окружающими. Если вас ожидает разговор с начальником, тщательно подготовьтесь, потому что неверно сказанное слово может дорого стоить. Ведите себя сдержанно, тактично и вежливо, однако не льстите и не пытайтесь угодить руководству во всем: вас могут заподозрить в неискренности. Финансовое положение ухудшится, если Тельцы решат потратиться на развлечения и предметы роскоши. Не швыряйте деньги на ветер, чтобы их не пришлось брать в долг.

Близнецы
Вы энергичны и деятельны. Конкурентов удается оставить далеко позади, но, к сожалению, и союзники за вами не успевают. Идеи, которые вы высказываете сегодня, хороши, но настолько несвоевременны, что вас могут поднять на смех. Многим представителям знака для достижения успеха требуется полная свобода действий – из-за этого могут разладиться отношения с давними деловыми партнерами.

Рак
В этот день хорошо посещать общественные и светские мероприятия, бывать на людях – удастся завести полезные знакомства. Кроме того, наедине с собой вы чувствуете себя не слишком комфортно: вас одолевают мрачные мысли, воспоминания о ранее совершенных ошибках.

Лев
Этот день принесет несколько неприятных моментов. Вероятны столкновения с давними недругами, измена близкого человека, разочарование. Старайтесь спокойнее относиться к происходящему и не проявлять агрессивности, иначе конфликты сегодняшнего дня останутся с вами надолго.


Дева
Не все планы можно осуществить – чем раньше вы это поймете, тем больше сил сэкономите. Напрасны попытки позвать на помощь недавних союзников: сегодня вам предстоит все проблемы решать самостоятельно. Финансовая картина неблагоприятна, от покупок лучше воздержаться.

Весы
Деньги – вот что вас сегодня волнует особенно сильно. Причем вы одинаково много размышляете и о том, как раздобыть их, и о том, как потратить. Очень много времени Весы проводят в размышлениях о покупках, которые совершат когда-нибудь, сравнении цен на недоступные предметы роскоши и других столь же плодотворных занятиях.

Скорпион
Трудитесь: вы достигнете неплохих результатов, если будете усердны. Награда за работу будет справедливой, так что оснований жаловаться на судьбу у вас нет. Занятия спортом и другие физические нагрузки, а также прогулки и активный отдых поднимают настроение, усталости вы не чувствуете. Не исключено, что в спортивном или танцевальном зале завяжется интересное знакомство.

Стрелец
День подходит для планирования путешествий, покупки билетов и путевок, а также необходимых в дороге вещей. Трудно сосредоточиться на решении текущих задач, многое вы делаете спустя рукава, потому и нужных результатов не получаете.

Козерог
Подходящий день для реализации давних планов, касающихся вашей профессиональной деятельности. Вероятно улучшение финансового положения, возможно возвращение старых долгов. Не исключена встреча с людьми, которые когда-то играли важную роль в вашей жизни. Есть шанс восстановить отношения, если вы сочтете это нужным.

Водолей
Благоприятный день для деловых контактов, переговоров, заключения договоров, а также решения организационных вопросов. Несмотря на обилие дел и задач, ожидающих решения, вы не теряетесь, ничего не упускаете из виду, не допускаете ошибок. Возможны денежные поступления.

Рыбы
Избегайте поспешных решений – сегодня они особенно опасны. Кто-то попытается торопить вас, оказывать на вас давление; сопротивляйтесь, отстаивайте свое право действовать так, как вам удобно. Противостояние будет нешуточным, но у вас есть шанс выйти из него победителем.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: my-calend.ru
Теги: Гороскоп на сегодня
Читайте также

Гороскоп на сегодня, 28 августа 2021 года, для всех знаков зодиака
Гороскоп
Гороскоп на сегодня, 28 августа 2021 года, для всех знаков зодиака
Гороскоп на сегодня, 17 июля 2021 года, для всех знаков зодиака
Гороскоп
Гороскоп на сегодня, 17 июля 2021 года, для всех знаков зодиака
Гороскоп на 31 декабря 2018 года для всех знаков зодиака
Гороскоп
Гороскоп на 31 декабря 2018 года для всех знаков зодиака
Гороскоп на 13 декабря 2018 года для всех знаков зодиака
Гороскоп
Гороскоп на 13 декабря 2018 года для всех знаков зодиака


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: