Гороскоп на сегодня, 25 марта 2022 года, для всех знаков зодиака

08:01, 25 мар 2022

День сложный и беспокойный. Достижение любой цели требует усилий, трудности даже там, где никому не пришло бы в голову их ожидать. Приходится менять планы, поскольку события развиваются в неожиданном ключе.







Относительно комфортным этот день будет для людей с гибкой, подвижной психикой – у них неплохо получается приспосабливаться к обстоятельствам, «на ходу» менять приоритеты. Тем же, кто ценит стабильность и пытается всегда проявлять предусмотрительность, будет очень тяжело сохранить спокойствие.



Овен

День кажется крайне неудачным. Позитивные тенденции порой дают о себе знать, но этого недостаточно, чтобы ваше настроение улучшилось. Особенно сложным день будет для тех, кто отправляется на важные встречи, проводит семинары и конференции, выступает на публике. Несколько лучше проведут время Овны, у которых есть возможность остаться наедине с документами, инструментами или просто интересной книгой.



Телец

Не будьте слишком высокомерны и горды, это может испортить взаимоотношения с окружающими. Если вас ожидает разговор с начальником, тщательно подготовьтесь, потому что неверно сказанное слово может дорого стоить. Ведите себя сдержанно, тактично и вежливо, однако не льстите и не пытайтесь угодить руководству во всем: вас могут заподозрить в неискренности. Финансовое положение ухудшится, если Тельцы решат потратиться на развлечения и предметы роскоши. Не швыряйте деньги на ветер, чтобы их не пришлось брать в долг.



Близнецы

Вы энергичны и деятельны. Конкурентов удается оставить далеко позади, но, к сожалению, и союзники за вами не успевают. Идеи, которые вы высказываете сегодня, хороши, но настолько несвоевременны, что вас могут поднять на смех. Многим представителям знака для достижения успеха требуется полная свобода действий – из-за этого могут разладиться отношения с давними деловыми партнерами.



Рак

В этот день хорошо посещать общественные и светские мероприятия, бывать на людях – удастся завести полезные знакомства. Кроме того, наедине с собой вы чувствуете себя не слишком комфортно: вас одолевают мрачные мысли, воспоминания о ранее совершенных ошибках.



Лев

Этот день принесет несколько неприятных моментов. Вероятны столкновения с давними недругами, измена близкого человека, разочарование. Старайтесь спокойнее относиться к происходящему и не проявлять агрессивности, иначе конфликты сегодняшнего дня останутся с вами надолго.





Дева

Не все планы можно осуществить – чем раньше вы это поймете, тем больше сил сэкономите. Напрасны попытки позвать на помощь недавних союзников: сегодня вам предстоит все проблемы решать самостоятельно. Финансовая картина неблагоприятна, от покупок лучше воздержаться.



Весы

Деньги – вот что вас сегодня волнует особенно сильно. Причем вы одинаково много размышляете и о том, как раздобыть их, и о том, как потратить. Очень много времени Весы проводят в размышлениях о покупках, которые совершат когда-нибудь, сравнении цен на недоступные предметы роскоши и других столь же плодотворных занятиях.



Скорпион

Трудитесь: вы достигнете неплохих результатов, если будете усердны. Награда за работу будет справедливой, так что оснований жаловаться на судьбу у вас нет. Занятия спортом и другие физические нагрузки, а также прогулки и активный отдых поднимают настроение, усталости вы не чувствуете. Не исключено, что в спортивном или танцевальном зале завяжется интересное знакомство.



Стрелец

День подходит для планирования путешествий, покупки билетов и путевок, а также необходимых в дороге вещей. Трудно сосредоточиться на решении текущих задач, многое вы делаете спустя рукава, потому и нужных результатов не получаете.



Козерог

Подходящий день для реализации давних планов, касающихся вашей профессиональной деятельности. Вероятно улучшение финансового положения, возможно возвращение старых долгов. Не исключена встреча с людьми, которые когда-то играли важную роль в вашей жизни. Есть шанс восстановить отношения, если вы сочтете это нужным.



Водолей

Благоприятный день для деловых контактов, переговоров, заключения договоров, а также решения организационных вопросов. Несмотря на обилие дел и задач, ожидающих решения, вы не теряетесь, ничего не упускаете из виду, не допускаете ошибок. Возможны денежные поступления.



Рыбы

Избегайте поспешных решений – сегодня они особенно опасны. Кто-то попытается торопить вас, оказывать на вас давление; сопротивляйтесь, отстаивайте свое право действовать так, как вам удобно. Противостояние будет нешуточным, но у вас есть шанс выйти из него победителем.





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